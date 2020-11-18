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0 : 2
завершен
18 ноября 2020, 22:45
среда
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Стадион Грбавица (Сараево)
|22’
|0:1
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Белотти Андреа
ассистент Инсинье Лоренцо
|68’
|0:2
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Берарди Доменико
ассистент Локателли Мануэль
|Кадушич Адван
|62’
|64’
|Романьоли Алессио
|65’
|Берарди Доменико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ди Лоренцо Джованни
|Флоренци Алессандро
|Лончар Стипе
|Крунич Раде
|71’
|Данилович Владан
|Пьянич Миралем
|76’
|Тодорович Дарко
|Кадушич Адван
|79’
|Хаджич Ирфан
|Превляк Смаил
|79’
|Рахманович Амар
|Татар Беньямин
|79’
|82’
|Бернардески Федерико
|Берарди Доменико
|82’
|Лазанья Кевин
|Белотти Андреа
|90+3’
|Калабрия Давиде
|Инсинье Лоренцо
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|7
|Удары по воротам
|17
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|1
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|2
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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