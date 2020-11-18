В 21 Доннарумма Джанлуиджи Спасений: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 15 Ачерби Франческо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 3 Пасы: 94 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 19 Бастони Алессандро Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 106 Точность пасов: 99 Минут сыграно: 90

З 16 Флоренци Алессандро Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

З 3 Эмерсон Ударов всего: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 18 Барелла Николо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 8 Жоржиньо Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 92 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 5 Локателли Мануэль Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 84 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

Н 9 Белотти Андреа Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 82

Н 11 Берарди Доменико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 82

Н 10 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 12 Мерет Алекс

В 1 Сиригу Сальваторе

З 2 Д'Амброзио Данило

З 23 Ди Лоренцо Джованни Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

З 13 Калабрия Давиде Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1

З 6 Романьоли Алессио Желтые карточки: 1

П 17 Пессина Маттео

П 14 Сориано Роберто

П 4 Тонали Сандро

Н 20 Бернардески Федерико Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 8

Н 7 Лазанья Кевин Ударов всего: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8