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1 : 1
завершен
08 июля 2020, 20:30
среда
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Стадион Открытие Арена (Москва), зрителей: 3754
Телетрансляция: Матч ТВ.
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Понсе Эсекель
ассистент Айртон
|1:0
|37’
|42’
|1:1(П)
|Миранчук Алексей
|3’
|Рыбус Мацей
|8’
|Куликов Даниил
|Понсе Эсекель
|13’
|27’
|Магкеев Станислав
|Тренеру Тедеско Доменико
|41’
|Тренеру Тедеско Доменико
|41’
|Бакаев Зелимхан
|45+1’
|Джикия Георгий
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Жемалетдинов Рифат
|Куликов Даниил
|Соболев Александр
|Бакаев Зелимхан
|78’
|88’
|Рыбчинский Дмитрий
|Миранчук Антон
|Ещенко Андрей
|Рассказов Николай
|90+1’
|Мирзов Резиуан
|Понсе Эсекель
|90+2’
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|11
|Удары по воротам
|14
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|5
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|11
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|5
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|4
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|3
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друг у друга...
друг у друга...
а по ТВ трансляция матча...
а по ТВ трансляция матча...
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