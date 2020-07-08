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Спартак - Локомотив
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Оренбург - ЦСКА
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Локомотив

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Спартак
Локомотив
Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)
1 : 1
завершен
08 июля 2020, 20:30
среда
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Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 27 тур
Стадион Открытие Арена (Москва), зрителей: 3754
Телетрансляция: Матч ТВ.
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    Голы
    Понсе Эсекель
    ассистент Айртон     		1:0 37’
    42’ 1:1(П) Миранчук Алексей
    Наказания
    3’ Рыбус Мацей
    8’ Куликов Даниил
    Понсе Эсекель 13’
    27’ Магкеев Станислав
    Тренеру Тедеско Доменико 41’
    Тренеру Тедеско Доменико 41’
    Бакаев Зелимхан 45+1’
    Джикия Георгий 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Жемалетдинов Рифат Куликов Даниил
    Соболев Александр Бакаев Зелимхан 78’
    88’ Рыбчинский Дмитрий Миранчук Антон
    Ещенко Андрей Рассказов Николай 90+1’
    Мирзов Резиуан Понсе Эсекель 90+2’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 14
    		5 Удары в створ 1
    		9 Фолы 11
    		5 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		44% Владение мячом 56%
    		4 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    sashasokol
    sashasokol ответ Pashok00786 (раскрыть)
    19 июля в 23:32
      Pashok00786
      Pashok00786 ответ sashasokol (раскрыть)
      19 июля в 23:18
      хах ой сашка маленький еще ))ну пусть локо поставит половину состава против динамо а вторую половину молодежки))ах да я забыл ее же нет у вас..как и будущего..и да забыл им же тоже 6 пеналек подарят))))
      sashasokol
      sashasokol ответ Pashok00786 (раскрыть)
      19 июля в 22:55
      Аха-ха, в очередной раз поздравляю тебя с позорным выступлением клуба серядняка - Краснодар))) Было бы классно, чтобы быки-серядняки уступили ещё 3-е место армейцам.
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков ответ Zenit_84 (раскрыть)
      10 июля в 23:59
      оба на халяву взяли по очку...
      друг у друга...
      sashasokol
      sashasokol ответ Pashok00786 (раскрыть)
      10 июля в 06:12
        sashasokol
        sashasokol ответ Pashok00786 (раскрыть)
        10 июля в 06:06
        Аха-ха, ну как понравилось? В очередной раз опустили быков-серядняков. Я же говорю, что в этом году 3-е место возьмут армейцы)))
        Pashok00786
        Pashok00786 ответ sashasokol (раскрыть)
        09 июля в 14:21
        Цифры я тебе привел и ясно что больше опозорился локо признай уже это от вашего локо в ЛЧ пользы ноль так что давайте в среденку к спартачам ваше время прошло;)
        sashasokol
        sashasokol ответ Pashok00786 (раскрыть)
        09 июля в 13:36
        Отговорки в пользу слабых. Соответственно Локо в прошлом году заслуженно занял 2-е место. В этом году больше чем быки никто в еврокубках не опозорился. Так если быков так опускают в ЛЕ, что с ними сделают в ЛЧ?
        sashasokol
        sashasokol ответ Ruslan7797 (раскрыть)
        09 июля в 13:31
          доктоР7
          доктоР7
          09 июля в 11:48
          Нормальный результат, рабочий. Локо очки потерял, нам проще за 3-е место
          Azu-Killah37
          Azu-Killah37
          09 июля в 09:31
          Вот это уровень футбола! Вот это скорости! Вот это техника! Вот эти команды в ЛЧ будут рвать и метать всех европейский топов!!! А вот зачем там Зенит - непонятно!!!)))
          Константин Белых
          Константин Белых
          09 июля в 09:20, ред.
          Да все по делу. Пендаль чистейший. Провалил матч Умяров типа основной наш опорник. из того что имеем железно в центре должны быть Тиль Крал Зоба. Пока кого то мощнее не приобретем. Лучшие как всегда Джордан Понсе и особенно Крал. За всей его незаметностью в отборе чуть ли не лучший.Очень ценен он для нас.Не зняю что Тиля в угоду Умярова маринуют но у Тиля хотя бы пас есть. Купим крайка на право и норм будет. А сейчас последние игры спокойно готовимся к следующему сзону.P.S А в логове Зенита выиграть все равно не дадут. Вперед Спартак!
          Санчо Панса
          Санчо Панса
          09 июля в 08:48
          И снова Спартак - середняк потерял очки) Аж радостно на душе! Жаль, конечно, что они не проиграли:(
          112910415
          112910415
          09 июля в 08:12
          обычный средний матч при предвзятом судействе
          Ruslan7797
          Ruslan7797
          09 июля в 07:55
          Зенит в этом году заслуженно выиграл,Локо забуксовал,хотелось бы чтоб Краснодар взял 2 место,а заметьте зенит невидит своих друзей цска,а чуть что говорят мы догоним Спартак, конкуренты наши спартачи,значит идем правильно,а спады у всех есть,этот сезон благодаря Кононову изначально провалили,вот еще не можем выйти,ничего скоро изменится все,верим Спартак
          Ruslan7797
          Ruslan7797 ответ sashasokol (раскрыть)
          09 июля в 07:52
            25процентный клоун
            25процентный клоун ответ sashasokol (раскрыть)
            09 июля в 07:20
            Я переобулся когда убрал он Кононова
            Pashok00786
            Pashok00786 ответ Паровозов (раскрыть)
            09 июля в 07:06, ред.
            Базель дома мы выиграли перестроившись а хетафе головная боль для любой испанской команды хоть барсы хоть реала...в еврокубках набрали больше всех очков а именно 9 зенит 7 цска 5 а локо 3.....баллов в копилку принесли 7.... зенит 9 локо 6... цска 4... спартак 2 ...арсенал 0...но учитывая бонус 4 очка за участие в групповом этапе ЛЧ то Крас принес больше всего очков т.к у краснодара отобрали групповой этап ЛЧ в прошлом сезоне левейшим пенальти для локо...еще вопросы есть ..то что вы попали в сложную группу в ЛЧ отмазки не принимаются вы сами туда так хотели чтоб опозорится..и заняли как сказал Семин свое заслуженное 4 место)))
            sashasokol
            sashasokol ответ 25процентный клоун (раскрыть)
            09 июля в 07:01, ред.
            Главное что там не будет серядняков из спама. Все помнят позорные 0:7 и 1:18. Кстати, ты смотрю переобуваешься "на ходу"? В начале сезона так восхищался Цорном, а уже сегодня пишешь про него гадасти. Как это по спартаковски))) Удачи!!!
            Kuvkil
            Kuvkil
            09 июля в 06:14
            Какие тренера, такие и команды
            Ярославъ Ивановъ
            Ярославъ Ивановъ ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
            09 июля в 00:43
            так он там и работает..типа работает..
            Ярославъ Ивановъ
            Ярославъ Ивановъ ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
            09 июля в 00:35
            если ты не в курсе футбол на футбольном поле идет (откуда я и приехал),
            а по ТВ трансляция матча...
            oFANATo
            oFANATo
            09 июля в 00:24
            Ничья в пользу конкурентов.
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            08 июля в 23:40, ред.
            Ещё неделю назад все московские потешались над ЦСКА...и отъездом Гончаренко....

            Теперь же...
            Локо - 0 побед в трёх матчах...в Москве..
            Спартак - 0 побед в четырёх матчах...в Москве...

            А ЦСКА - 3 победы....10:0...
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            08 июля в 23:35
            Матч не видел. Был на Ростов Арене. Но судя по всему обе команды остались не довольны результатом
            n272nm
            n272nm
            08 июля в 23:22
            Заговор против Спартака детектед! Очевидно, это была рука Газпрома и Зенита. Доколе будет страдать красно-белый клуб?!
            kingoffam
            kingoffam
            08 июля в 23:19
            С гегемонией питерских дзюбосердаров,футбол в России кончился.
            kotmyshka
            kotmyshka
            08 июля в 23:16
            не угадал...
            spartach n1
            spartach n1
            08 июля в 23:15
              Raulvbg
              Raulvbg ответ OzonBoy (раскрыть)
              08 июля в 23:14
              Да и хрен с ним с этим Спартаком
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