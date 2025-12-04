Top.Mail.Ru
Стали известны все обладатели приза «За верность»

04 декабря 2025, 20:45

Церемония награждения приза «За верность» прошла в Москве. По ее итогам стали известны обладатели наград в восьми номинациях.

В основных категориях — «Российская премьер-лига», «Первая лига» и «Вторая лига» — награды удостоились вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, защитник «Камаза» Руслан Аюкин и голкипер «Череповца» Андрей Пыркин.

Также были определены обладатели наград в специальных номинациях. Приз «За вклад в российский футбол» получил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, «За преданность делу» — администратор «Торпедо» Александр Петров, «За выдающиеся достижения в жизни» — пожарный из Мурманской области Янис Шебут. В категории «Лучший воспитанник» приза был удостоен нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, приз как «Лучший товарищ по команде» забрал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков.

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.

Источник: itar-tass.com Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
arsena1
arsena1
05 декабря в 16:30
Приз "За верность" в номинации "Лавка" получил Антон Заболотный
95-shishani-95
95-shishani-95
05 декабря в 07:19
Не очень понятно все это
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 02:14
Надолго запомнят победители это странное мероприятие?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ всё продинамил (раскрыть)
04 декабря в 22:54
Если по возрасту, то человек с именем пользователя Дед за ЦСКА, насколько нам известно.
Alex_67
Alex_67
04 декабря в 22:54, ред.
У меня складывается такое впечатление, что учреждение приза "За верность" не было достаточно продумано, скорее всего оно произошло спонтанно. Разные вещи сложили в одну кучу. Названия номинаций до того банальные. Неужели нельзя было объявить открытый конкурс — пусть бы этим занимались творческие люди... А поручили пройдохе, который любит говорить, что ПИПЛ ВСЁ СХАВАЕТ!!! Вот он на коленке и написал. Кстати, при чем тут пожарный из Мурманской области? Лично я разочарован... Да и ТАСС гордиться нечем. Налицо низкий профессионализм и формальный подход к реализации хорошей идеи.. Я своё мнение высказал!!! Против номинантов ничего не имею.
всё продинамил
всё продинамил ответ particular (раскрыть)
04 декабря в 22:25
Такова селяви...
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 22:25
Заслуженная награда Игорю.....с 4 лет в ЦСКА.....как никак.
всё продинамил
всё продинамил
04 декабря в 22:20, ред.
Странно, а почему в отношении болельщиков нет никакой номинации? Предлагаю ввести хотя бы номинацию "Почётный форумчанин Soccer.ru". Нет, в самом деле интересно, кто тут самый "старейший"?...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
04 декабря в 21:55
А кто нибудь подскажите почему в новости про пожарного написано, он еще и футболист-любитель?
particular
particular
04 декабря в 21:54, ред.
Несмотря на наличие обладателей номинации "За верность", - значительно больше тех, кто всю жизнь скитается в поисках, раздумьях и конфликтах, не отягощаяя себя преданностью, ответственностью и прагматизмом...
