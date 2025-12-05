«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился: Диогу Далот (58'). За гостей забил Магасса (84').
По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 22 очка, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 8 декабря, соперником будет «Вулверхэмптон». «Вест Хэм» проведет следующий матч 7 декабря, (соперник — «Брайтон энд Хоув Альбион»).
Ну а МЮшники..., МЮшники опять показали, что в нападении у них играют закоренелые дауны, причем вся атака, - без исключения.
