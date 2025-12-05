Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ

05 декабря 2025, 00:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился: Диогу Далот (58'). За гостей забил Магасса (84').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 22 очка, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 8 декабря, соперником будет «Вулверхэмптон». «Вест Хэм» проведет следующий матч 7 декабря, (соперник — «Брайтон энд Хоув Альбион»).

Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
06 декабря в 00:30
Вы не одиноки в своих мыслях и вам спокойной ночи, в понедельник ждёт очередная игра на три результата нервы надо и нужно беречь!
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
05 декабря в 11:26
...сыграть - это тоже наука! Другое дело поучаствовать,это у них ладно получается!!!
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 декабря в 11:23
...Доброго денёчка! ...Вопрос: Достоин ли ?! Ответ : не уверен!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
05 декабря в 09:44
Игра была очень плохой и скучной.
Не пойму прессу Куньи, он вообще никакой же.
Мбемо хоть бегает, бодается, борется.

Бруно несколько раз пальнул по небесам с убойных позиций. Класс игрока в этом и заключается, чтоб быть хладнокровнее и не делать так. Тем и хорош был тот же Роналду, что такой х...ни себе не позволял.

Зиркзе имеет определенный класс , наиболее прокачан у него подыгрыш и прием мяча после выносов. Тут вопросы к тренеру, что он его не раскрывает. Уйдёт в Наполи какой-нибудь и станет страйкером. Если даже мёртвый Хёулунд (китайская подделка Холланда) забивает голы в Италии.

Два матча посмотрел за последнее время, с Эвертоном и с Вест Хэмом. Позор. Нет слов. Бывает, что не повезло. Но здесь нельзя так сказать. Тут именно позор.

Кто бы мог подумать, но жду возвращения Магуайера, у того хоть яйца есть и умение играть головой своей квадратной.
LOpp
LOpp
05 декабря в 09:34, ред.
МЮ нападающий нужен забивной, который бы решал. В данное время у МЮ номинальные нападающие на всех забили в АПЛ 5 голов за 14 туров!
particular
particular
05 декабря в 09:12
МЮююю... Ни свои ворота не могут отстоять, ни в чужую сетку не могут накидать...
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 08:29
Манчестер Юнайтед сыграл так, как может...
galem72
galem72
05 декабря в 08:16
Что делали на траве 3 болвана в нападении (Кунья, Мбемо и Зиркзее), если даже Дало забивает случайный гол, причём никакой суперзащиты Молотки не выставили? То в перекладину, то в штангу, то в игрока, но только не в раму! Столько моментов запороли...
azvvs6q5dts5
azvvs6q5dts5
05 декабря в 08:07
Нк уж если и Вулвз не обыграют, то дальше уже падать просто некуда...
КЭТиК
КЭТиК
05 декабря в 08:01
Похоже этот сезон МЮ нужно просто доиграть с перспективой на будущее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 декабря в 07:59
Зиркзе и Доргу два недоразумение из Италии.
и достал своей истерикой кривоногий жалкий Бруно.
Аморим тренер уровня португальской лиги.
дьяволы просто не хотят занимать место к ближе топ-4.
великий клуб превратили в посредственность.
98n8hpwa9ptr
98n8hpwa9ptr
05 декабря в 07:52
Ну не шмогли они, не шмо-гли
112910415
112910415
05 декабря в 05:44, ред.
всё те же песни ... (
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 04:54
Да ужжж...упустить победу в самом конце это надо ещё постараться
Антон Гусев
Антон Гусев
05 декабря в 03:44
Мне, если честно плевать кто в этом году станет чемпионом АПЛ. Я здесь ради того, чтобы лицезреть, стать свидетелем чудовищного сражения за столь сладкое и столь желанное местечко в лиге конференций, Между грозными Ливерпулем, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэмом, Челси. Вот они имена, вот они герои этого "увлекательного" зрелища))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
05 декабря в 03:25
Интересно смогут ли молотобойцы в течении пары месяцев поправить свои дела в чемпионате.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
05 декабря в 03:24
Упуская победы в матчах с не самыми сильными командами Манчестер Юнайтед вновь рискует оказаться вне еврокубковой зоны по итогам сезона.
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
05 декабря в 01:30
...Я давно уже ничему не удивляюсь! Просто тупо смотрю на эту безликую "игру" и плачу!!! Спокойной ночи!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 декабря в 01:08, ред.
МЮ, чтоб удержать победный счёт, не хватило в обороне Ван Биссаки, которого они, от "великого ума", продали в ВХ. Сегодня Биссака просто не дал своим бывшим развернуться в штрафной "молотков", - вернул должок по старой памяти.

Ну а МЮшники..., МЮшники опять показали, что в нападении у них играют закоренелые дауны, причем вся атака, - без исключения.
Ice van Reed
Ice van Reed
05 декабря в 01:05
Сегодня Амори-тайм, пропускаем на 80 -х минутах, при Ферги -тайме такого не было...
