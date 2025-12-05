Футболист «Спартака» Дмитриев оценил влияние Станковича на свою карьеру

1764923984

Бывший главный тренер московского «Спартака» серб оказал значительное влияние на карьеру полузащитника .

Станкович покинул пост главного тренера в ноябре 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов.

«Запомнился Станкович тем, что он доверял мне, при нем я постоянно играл, он всегда верил в меня, — сказал Дмитриев после матча 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с калининградской „Балтикой“ (0:1). — Если брать индивидуально, то раз он мне верил, и я играл, это шло мне на пользу, и я прогрессировал. Если брать командные результаты, то в этом плане не все так было хорошо».

Под руководством Станковича в сезоне 2024/25 РПЛ «Спартак» занял четвертое место, набрав 57 очков, и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России, где уступил «Ростову» со счетом 1:2.