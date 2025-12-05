Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист «Спартака» Дмитриев оценил влияние Станковича на свою карьеру

05 декабря 2025, 11:39

Бывший главный тренер московского «Спартака» серб Деян Станкович оказал значительное влияние на карьеру полузащитника Игоря Дмитриева.

Станкович покинул пост главного тренера в ноябре 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов.

«Запомнился Станкович тем, что он доверял мне, при нем я постоянно играл, он всегда верил в меня, — сказал Дмитриев после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской „Балтикой“ (0:1). — Если брать индивидуально, то раз он мне верил, и я играл, это шло мне на пользу, и я прогрессировал. Если брать командные результаты, то в этом плане не все так было хорошо».

Под руководством Станковича в сезоне 2024/25 РПЛ «Спартак» занял четвертое место, набрав 57 очков, и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России, где уступил «Ростову» со счетом 1:2.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 17 матчей.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пономарев считает, что «Краснодар» удержит первое место в РПЛ
05 декабря
Пример воспитанника: как футболист «Динамо» Тюкавин покоряет Россию
05 декабря
Футболист «Зенита» Соболев не переживает из-за низкой результативности
04 декабря
Семак не считает отсутствие голов у Энрике причиной непопадания в «старт»
04 декабря
Футболист «Зенита» Соболев стал меньше играть в компьютер
04 декабря
Футболист «Балтики» Саусь назвал главное качество тренера Талалаева
04 декабря
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 декабря в 19:41
Господа соблюдайте спокойствие...а то складывается впечатления что нервоз Станковича передаётся через сайт....
Тем более страница перелистнута.....впереди новые задачи...новый тренер...новые герои...(Да и Новый год)))
Я вообще думаю ...стоит ли анализировать не совсем удачное приглашение тренера...если его даже не анализируют те кто из сезона в сезон продолжают приглашать того кого приглашают...
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
05 декабря в 16:12, ред.
Слушайте, ну так и высказывайте своё мнение не мне в личных ответах, а под новостью пишите, я о вашем мнении не хочу получать уведомления. Захочу - подпишусь. Без оскорблений о своих границах пишу. Что в прошлом что в этом сообщениях. Есть большая разница между "обсудить" и "навязать".
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
05 декабря в 16:03, ред.
Ну так и сразу шестьсот лет...))).... здесь же мы и для того болельщики собрались , что бы свое мнение могли высказать и поделиться ими, обсудить что наболело , заметьте без оскорблений обсудить, а вы сраза своя голова...
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
05 декабря в 14:07, ред.
Так а от меня чего надо? Я своё мнение написал, не согласны проходите мимо, меня переубеждать не требуется, и авторитетов для меня не существует, хоть 600 лет болейте, а у меня своя голова на плечах ближе и роднее есть
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
05 декабря в 14:02
Дуарте сам соскучился по дому и поэтому лыжи туда направил (вот его дествительно жаль, что ушел) , Соболев с Джикией последние полтора года дурака валяли создав для себя команду в Медиолиги и играли там , а в Спартаке нулевые былм. Чернов...???...средненький игрок и все время травмы....Из них всех только Дуарте стоило уговорить остаться в команде . ..Ну это конечно мое личное мнение , как болельщика Спартака с шестидесятилетним стажем ...)
shur
shur
05 декабря в 13:47
...и тогда сказал ему кто то :" Следуй за Учителем! ......."
112910415
112910415
05 декабря в 13:23
Игорю одна сплошная польза !
shlomo2
shlomo2
05 декабря в 13:22
Одно дело верил и давал играть, а другое дело верил и чтобы игрок прогрессировал...
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
05 декабря в 13:17
Чернов, Дуарте, Соболев - уж что что а характер у Саши есть, мозгов мало, а характер есть. Ну от Джикии ещё до него Лукойл избавился. А щас даже капитаном некого сделать чтобы смысл в этом был. Умяров конечно взрослеет, но я думаю от природных естественных причин, а не из-за борова влияния
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 13:12
Главное и дальше прогрессировать. Не останавливаться
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
05 декабря в 13:02
Назовите пожалуйста от всех он избавился у кого характер был...??? Хоть одного фамилию напишите..)...Без зла пишу вам , а ради истины...
Bad Listener
Bad Listener
05 декабря в 12:54, ред.
Да у нас вся команда таких вот детишек незрелых которым нужен папочка, сами они слабохарактерные - в себя верить без чужой помощи так и не научились. Эй, Лукойл, следующий шаг хотя бы пару тройку игроков мужиков в команду к этим пацанам завезти. А то от всех у кого характер хоть какой то был Станкович избавился, успел зараза пока держали всех сгноить.
nd7j6kdfs8zc
nd7j6kdfs8zc
05 декабря в 12:40
Похоже верил не в того, раз командного результата не было.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 