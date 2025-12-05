Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Колосков ожидает много голов в матче РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

05 декабря 2025, 17:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА ожидается много мячей и голевых передач. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 7 декабря и начнется в 19:00 мск.

«Ожидания от матча „Краснодар“ — ЦСКА самые оптимистичные, потому что обе команды сейчас на ходу, здорово играют, показывают свой лучший футбол, стабилизируют состав, — сказал Колосков. — Буду ждать хорошей игры с большим количеством голов, голевых ситуаций, интересных моментов. Всегда ждем чего-нибудь необычного, яркого. Ключевых игроков могу выделить таких: у „Краснодара“ — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, у ЦСКА — Матвей Кисляк и Иван Обляков. Думаю, они ведущие футболисты».

«Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков, ЦСКА — на втором с 36 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мантуан назвал самый сложный матч для «Зенита» в первой части сезона РПЛ
05 декабря
Мантуан рассказал, что в Петербурге чувствует себя как дома
05 декабря
Футболист «Спартака» Дмитриев оценил влияние Станковича на свою карьеру
05 декабря
Пономарев считает, что «Краснодар» удержит первое место в РПЛ
05 декабря
Пример воспитанника: как футболист «Динамо» Тюкавин покоряет Россию
05 декабря
Футболист «Зенита» Соболев не переживает из-за низкой результативности
04 декабря
Сортировать
Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
08 декабря в 03:11
Витя, даю подсказку.
Помнишь песню где поется ,,я одессит, Мишка, а это значит...."
Ну, ты понял...
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
08 декабря в 03:08
Привет, Артем!!!
Посмотри, обязательно, не пожалеешь!!! Есть на что посмотреть!!!)))
С Уважением, как и всегда!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 03:05
Витя, привет.
Извини, что отвечаю с задержкой, хотя я на 100 % солидарен с твоим мнением: и я о том же писал.
Футбольный матч не смотрел, даже счета не знаю на момент написания ответа тебе; так сложились обстоятельства...
Тебе мог бы сообщить о них, но на сайте это будет выглядеть не очень...
Сейчас посмотрю повтор матча, хотя отвечаю в 02:05 ночи 8 декабря!!!
С уважением.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
06 декабря в 00:25
Приветище, Артем!!!
Я другого боюсь: если первым забьет Краснодар, то тут же побежит снова в атаку, добивать соперника, как это было в прошлом сезоне в Питере, после чего, быки проиграли-1:4. У Краснодара, иногда не получается, в матчах с равными соперниками найти равновесие ведя в счете- успокоить игру и тп. Если поведя в счете, Краснодар раскроется, то может попасть на разящую контру армейцев... Краснодарцы часто увлекаются атакой не оглядываясь назад. А у ЦСКА сильнейшая средняя линия, плюс ко всему- такой умелец мотор как Обляков. А ЦСКА- одна из тех команд, которые умеют терпеливо ждать ошибки соперника...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
06 декабря в 00:13
Витя, считай, что я подписался под твоим комментои трижды!
Действительно, забьет если Краснодар первым гол, воодушевился этим не теряя головы- победит.
Если первыми забьют армейцы, то все контатакт ихними будут: 50 на 50 !
А вообще -то, как говорится -,,будем посмотреть"..
И да, ещё. Привет ,Витя!!!
Slepowron
Slepowron
05 декабря в 21:59
А как по мне, так ничья только Зенит устроит. Поэтому обе команды будут на победу играть, хотя и с оглядкой на оборону.
Vilar
Vilar
05 декабря в 19:05, ред.
Колосков - занимал должности начальника отдела хоккея Спорткомитета СССР в период с 1975 по 1979 годы. "Буду ждать хорошей игры с большим количеством голов" - Он не перепутал футбол с хоккеем? В его понятии много голов, это сколько - 3 или 4? Хотя, в его годы ... можно и перепутать.
valt134
valt134
05 декабря в 18:56
Наверняка будет Аншлаг. Зрители погонят Краснодар вперед.
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 18:49
Краснодар — ЦСКА 7 декабря 2025 года , город Краснодар – шикарная вывеска. Колосков ожидает много голов? Его право... Я думаю, что открытого футбола не будет, в этом компоненте хозяева сильнее гостей. Что будет делать ЦСКА? Я думаю, Челестини уже приготовил несколько сюрпризов сюрпризов Мусаеву... Предполагаю, что игра будет вязкой, с оглядкой на свои ворота. ЦСКА отдаст центр поля Краснодару, пытаясь всячески замедлять игру. Как? Используя тактику мелкого фола и стандартную задержку времени — у Балтики это хорошо получается. Прогноз на результат? Я думаю, что счёт 1 — 1 устроит обе команды, но у ЦСКА есть хорошие шансы на победу.
shlomo
shlomo
05 декабря в 18:35
Посмотрим.... ЦСКА будет играть как обычно, терпеть в обороне и убегать в атаку, плюс прессинг при потере.... важный момент, кто первый забьёт, если вообще кто-то забьёт.... на мой взгляд ничейка корячится....
shur
shur
05 декабря в 18:32, ред.
...большое количество голов происходит от безконтрольной игры,
от бездумного навала на те или другие ворота ! Кому это надо Армейцам играющим в гостях, значит осторожно, или КрасноДару
который стремится к лидерству,значит осторожнее вдвойне,вопрос!!!
Так или иначе игра будет стопудова интересней!!!
r23p8jknr2nu
r23p8jknr2nu
05 декабря в 18:28
Хочется конечно много голов,но ничья на данном этапе устроит обе стороны
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 декабря в 18:24, ред.
Колос - непотопляемый футбольный ретроград. Талейран в сравнении с ним, малыш с соплями... из коляски.
Capral
Capral
05 декабря в 18:16
Если Краснодар не будет заигрываться и не провалится в центре поля, а это у них иногда бывает, и не попадет на контр атаки ЦСКА, то много голов не должно быть. Тем более сейчас, армейцы не в лучших физических кондициях. Но Краснодар всегда старается доминировать дома, поэтому, вероятно будет играть от атаки. У ЦСКА организованная команда, очень осторожная и выжидающая, могут наказать за ошибку... Организация игры и игровая дисциплина лучше поставлены у ЦСКА. Краснодар- команда ветренная, воздушная, всегда и везде играющая в комбинационный футбол. Противостояние двух разных футбольных направлений. Должно быть интересно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
05 декабря в 18:04
Не думаю, что так будет, слишком велика ставка, Зенит поджимает.
Всё будет с точностью на оборот.
jRest
jRest
05 декабря в 18:00
Голов действительно будет много: двадцать две головы на поле и тысяч тридцать голов на стадионе.
112910415
112910415
05 декабря в 17:49
может,и наоборот будет ...кто знает !
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 17:30, ред.
Как в этом случае ответил бы классик отечественного футбола - "Ваши ожидания Вячеслав Иванович - это ваши проблемы"...)))
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 17:17, ред.
Не думаю что будет много голов. Важная игра для обеих команд и не факт что они бросятся в атаку с первых минут
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
05 декабря в 17:12
Сомневаюсь.
Скорее будет вязкая игра с малым количеством голов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 