Колосков ожидает много голов в матче РПЛ «Краснодар» — ЦСКА

05 декабря 2025, 17:01

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) «Краснодар» — ЦСКА ожидается много мячей и голевых передач. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 7 декабря и начнется в 19:00 мск.

«Ожидания от матча „Краснодар“ — ЦСКА самые оптимистичные, потому что обе команды сейчас на ходу, здорово играют, показывают свой лучший футбол, стабилизируют состав, — сказал Колосков. — Буду ждать хорошей игры с большим количеством голов, голевых ситуаций, интересных моментов. Всегда ждем чего-нибудь необычного, яркого. Ключевых игроков могу выделить таких: у „Краснодара“ — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, у ЦСКА — Матвей Кисляк и Иван Обляков. Думаю, они ведущие футболисты».