Вратарь «Зенита» стал «лучшим товарищем по команде» в призе «За верность»

1764869020

04 декабря 2025, 20:23

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» стал обладателем приза «За верность» имени Федора Черенкова в номинации «Лучший товарищ по команде.» Церемония награждения проходит в Москве.

Имя победителя объявил директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников. Кержаков не смог присутствовать на церемонии лично и поблагодарил за награду по видеосвязи.

Помимо Кержакова, на приз в этой категории претендовали Дуглас Сантос («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Данил Круговой ( ЦСКА ), Олег Иванов («Рубин»), Артем Дзюба («Акрон») и Денис Глушаков (завершил карьеру).

Кержакову 38 лет, он является воспитанником «Зенита», вместе с клубом он семь раз выиграл чемпионат России, трижды стал обладателем кубка страны и семь раз — суперкубка страны. Всего за петербургский клуб он провел 138 матчей, из которых 54 «на ноль».

Также Кержаков выступал за ульяновскую «Волгу», «Волгарь-Газпром-2», владикавказскую «Аланию», нижегородскую «Волгу», махачкалинский «Анжи», «Оренбург» и «Зенит-2».

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.