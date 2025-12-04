Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Вратарь «Зенита» стал «лучшим товарищем по команде» в призе «За верность»

04 декабря 2025, 20:23

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков стал обладателем приза «За верность» имени Федора Черенкова в номинации «Лучший товарищ по команде.» Церемония награждения проходит в Москве.

Имя победителя объявил директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников. Кержаков не смог присутствовать на церемонии лично и поблагодарил за награду по видеосвязи.

Помимо Кержакова, на приз в этой категории претендовали Дуглас Сантос («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Олег Иванов («Рубин»), Артем Дзюба («Акрон») и Денис Глушаков (завершил карьеру).

Кержакову 38 лет, он является воспитанником «Зенита», вместе с клубом он семь раз выиграл чемпионат России, трижды стал обладателем кубка страны и семь раз — суперкубка страны. Всего за петербургский клуб он провел 138 матчей, из которых 54 «на ноль».

Также Кержаков выступал за ульяновскую «Волгу», «Волгарь-Газпром-2», владикавказскую «Аланию», нижегородскую «Волгу», махачкалинский «Анжи», «Оренбург» и «Зенит-2».

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гаджиев получил приз «За верность» за вклад в российский футбол
04 декабря
Администратор «Торпедо» Петров получил приз «За преданность делу»
04 декабря
Игрок ЦСКА Кисляк стал лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
04 декабря
Роналду претендует на звание лучшего игрока Ближнего Востока
03 декабря
Названы претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards
03 декабря
Женская сборная Испании выиграла Лигу наций
02 декабря
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
05 декабря в 06:13
этот товарищ определённо лучший !
ну, или около того
Alex_67
Alex_67
05 декабря в 02:10
Самая непонятная для меня номинация. И название, какое-то, детское что ли? А критерии какие? Хотелось бы посмотреть финансовый отчёт.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
04 декабря в 23:11
...присоединяюсь и дарю Михаилу Ивана Кучина слова из песни,
там можно мужчине и женщине!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 декабря в 21:40
Кержакову дали приз " За верность" лавке или кому. ? Он "лучший товарищ" кому?: Совершенно непонятен и приз и выбор обладателя. При всем уважении к Гажи Гаджиеву вклад Гинера в российский футбол повыше будет. Но учтем, что старость надо уважать. Все таки Гаджи уже 80.
shlomo
shlomo
04 декабря в 21:07
Ну Мише пора бы что то уже вручить....
Варвар7
Варвар7
04 декабря в 21:01
Поздравляю Мишу с призом ! Но как бы мы потом не запутались во всех этих номинациях. Уж очень заумно всё придумано...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 