Дебют 48 команд: в США пройдет жеребьевка чемпионата мира 2026 года

05 декабря 2025, 00:02

Жеребьевка чемпионата мира 2026 года по футболу пройдет в пятницу в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. По итогам церемонии, которая начнется в 20:00 мск, определятся составы групп турнира, в котором впервые примут участие 48 команд.

В первую корзину попали хозяйки турнира — сборные Канады, Мексики и США. Мексиканцы сыграют в группе A, канадцы — в квартете B, американцы — в группе D. Также в первую корзину попали сборные Испании, Аргентины, Франции, Англии, Бразилии, Португалии, Нидерландов, Бельгии и Германии.

Во второй корзине находятся команды Хорватии, Марокко, Колумбии, Уругвая, Швейцарии, Японии, Сенегала, Ирана, Южной Кореи, Эквадора, Австрии и Австралии. В третьей по рейтингу корзине расположатся сборные Норвегии, Панамы, Египта, Алжира, Шотландии, Парагвая, Туниса, Кот-д'Ивуара, Узбекистана, Катара, Саудовской Аравии и ЮАР.

На данный момент известны не все участники четвертой корзины. В ней уже есть команды Иордании, Кабо-Верде, Ганы, Кюрасао, Гаити и Новой Зеландии. Еще шесть участников чемпионата мира будут определены по итогам плей-офф европейской квалификации и межконтинентальных стыковых матчей. В европейском отборе в «пути A» путевку на турнир разыграют сборные Италии, Северной Ирландии, Уэльса и Боснии и Герцеговины, в «пути B» — команды Украины, Швеции, Польши и Албании, в «пути C» — сборные Турции, Румынии, Словакии и Косова, в «пути D» — команды Дании, Северной Македонии, Чехии и Ирландии.

В межконтинентальном плей-офф станут известны еще два участника мирового первенства. В первом пути за место на чемпионате будут бороться сборные ДР Конго, Новой Каледонии и Ямайки, во втором — команды Ирака, Боливии и Суринама. Матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года.

Согласно правилам жеребьевки, в одну группу не могут попасть более одной команды из одной конфедерации. Исключение сделано для Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), от которого на чемпионате выступят 16 команд. В каждом квартете не может быть более двух европейских сборных.

Неожиданные гости

Чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 команд. С 1998 по 2022 год в финальной части соревнования играло 32 команды. Благодаря реформе появилось уже четыре дебютанта мирового первенства — это сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао. Последнюю возглавляет бывший главный тренер петербургского «Зенита» и национальной команды России Дик Адвокат.

Накануне пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что на жеребьевке будут присутствовать известные спортсмены не из футбола. Среди них лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадец Уэйн Гретцки, победитель семи Супербоулов, бывший игрок в американский футбол Том Брэди, четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил и трижды самый ценный игрок Американской лиги Главной лиги бейсбола (MLB) Аарон Джадж.

Также за день до церемонии жеребьевки стало известно, что ее посетят президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут 16 городов — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Ист-Ратерфорд, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).

Матч открытия состоится в Мехико на стадионе «Ацтека». Финал пройдет в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф». Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины, которая в финале прошлого розыгрыша обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт ФИФА
Termez Zidan
Termez Zidan
05 декабря в 16:29
Хочу чтоб сб. Узбекистана попала Германия,пусть проиграем крупным или не крупным счётом,но покажем немцам уважать героев Отечественной в*йны. Узбеки не забыли и не забудут.
AlanW 1
AlanW 1
05 декабря в 13:03, ред.
Выражение группа смерти кануло в лету. А жаль иногда было за матчами из этой группы интереснее наблюдать чем за некоторыми из плей-офф.
Маг_тм
Маг_тм
05 декабря в 12:15
Плей оф только будет интересным
IKER-RAUL
IKER-RAUL
05 декабря в 09:52
из-за такого общего количества команд, где минимум треть вообще далека от футбола это уже не чемпионат мира по футболу, это скорее напоминает карнавал-ярмарку футбола....
particular
particular
05 декабря в 09:16
Расширение состава участников вряд ли добавит интереса и интриги турниру, а вот проходных неизбежностей, типа, "7:0" добавится...
iBragim2102
iBragim2102
05 декабря в 09:06
Протесты будут против бомбёжки лодок около Венесуэлы сборные уже снимаются?
Майкл59ru
Майкл59ru
05 декабря в 06:51, ред.
Сейчас опять начнётся, мол России нет смотреть не будем. А что собственно изменилось ? Россия даже без санкций не отобралась бы на этот ЧМ. Там все команды сильнее сборной России на голову. А некоторые даже на две.)
Alex_67
Alex_67
05 декабря в 06:31
Злимся мы, не злимся... Это никак не повлияет на тот факт, что нас на Чемпионате мира по футболу нет.
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 06:24
А мне все равно сколько их... Неинтересные матчи можно не смотреть...
112910415
112910415
05 декабря в 05:50
довольно скоро эти "48" мы станем вспоминать с ностальгией !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 декабря в 00:57
не удивлюсь, если после жеребьевки все запоют уай-эм-си-эй под руководством дирижера трампа))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 декабря в 00:36
Боливию мы недавно видели , осталось увидеть Суринам, Каледония и Кюрасао. И все звёздные команды будут перед глазами. И это ЧМ? Как то это мероприятие лучше по другому назвать Например сходняк тех кто учится играть в футбол с теми кто умеет это делать. .На след ЧМ 30 будет уже 96 сборных и т. д.
