Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мантуан назвал самый сложный матч для «Зенита» в первой части сезона РПЛ

05 декабря 2025, 16:13

Матч 9-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» самым сложным для футболистов петербургского «Зенита» в первой части сезона-2025/26. Такое мнение высказал бразильский защитник «Зенита» Густаво Мантуан.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.

«Назову [самой сложной] игру в Краснодаре. Все мы прекрасно знаем, как тяжело играть на этом стадионе, какими непростыми матчи получаются. И то, как мы победили, показав хорошую игру, ставит этот матч на первую строчку в плане самых сложных, тяжелых и важных матчей первой части», — сказал Мантуан.

После 17 туров «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ с 36 очками. «Краснодар» возглавляет таблицу чемпионата страны, набрав 37 очков.

В следующем туре «Зенит» 6 декабря проведет домашний матч с тольяттинским «Акроном».

Подписывайся в ВК
Все новости
Мантуан рассказал, что в Петербурге чувствует себя как дома
05 декабря
Футболист «Спартака» Дмитриев оценил влияние Станковича на свою карьеру
05 декабря
Пономарев считает, что «Краснодар» удержит первое место в РПЛ
05 декабря
Пример воспитанника: как футболист «Динамо» Тюкавин покоряет Россию
05 декабря
Футболист «Зенита» Соболев не переживает из-за низкой результативности
04 декабря
Семак не считает отсутствие голов у Энрике причиной непопадания в «старт»
04 декабря
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 18:56
Зенит во многих играх испытывал трудности,, но, по прежнему он очень сильный.
112910415
112910415
05 декабря в 17:51
ему видней
Capral
Capral
05 декабря в 17:14
Rupertt.
Какой еще темп? Ты видел последний матч Зенита с Рубином? Это позорище- вымучинная победа без признаков жизни. А ты говоришь темп. Темп сейчас у Краснодара. А вот насколько его хватит, посмотрим...
particular
particular
05 декабря в 17:07
Где бразику "сложно", - там русские только-только гетры подтягивают :)
Rupertt
Rupertt
05 декабря в 16:51
Полностью согласен с Мантуаном! Матчи в Краснодаре всегда как финал Лиги чемпионов — жара, давление, стадион гонит их вперед. Победа 2:0 там — это реально круто. Команда показала характер, вот бы так всегда! Сейчас главное не потерять темп и спокойно взять свои очки с „Акроном“. В борьбе за чемпионство каждая мелочь важна.
Capral
Capral
05 декабря в 16:51
Надо признать, что эта победа им.Семака, а поражение им.Мусаева. Во 2-м тайме, Семак поднял Вендела чуть выше, с единственной целью- закрыть Сперцяна и завладеть центром. В тоже время, развязались руки у Глушенкова, который начал сочинять и повёл игру как он умеет. А Мусаев эти изменения проспал или не заметил... В итоге, без Эдика потерялся Кордоба, как принято говорить- остался на голодном пайке, а форвард он зависимый. Таким образом- чисто тренерская победа Зенита. Я не люблю Семака, но иногда, в нём просыпается стратег, надо признать...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 декабря в 16:49
А проигранный матч в Грозном? У Зенита ничего не получалось.
shlomo2
shlomo2
05 декабря в 16:38, ред.
Вспоминаю этот матч.... и как мне кажется, вполне тогда смог бы Зенит выиграть и без помощи судейской бригады, хотя, конечно, более справедливым итогом стала бы ничья.... а так, просто испортил данный поединок Карасёв, местами демонстрировавший прям невероятное благодушие по отношению к питерцам....
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 16:38
Густаво , а сколько сложных встреч ещё впереди?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 