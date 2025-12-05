Мантуан назвал самый сложный матч для «Зенита» в первой части сезона РПЛ

1764940407

05 декабря 2025, 16:13

Матч 9-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» самым сложным для футболистов петербургского «Зенита» в первой части сезона-2025/26. Такое мнение высказал бразильский защитник «Зенита» .

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.

«Назову [самой сложной] игру в Краснодаре. Все мы прекрасно знаем, как тяжело играть на этом стадионе, какими непростыми матчи получаются. И то, как мы победили, показав хорошую игру, ставит этот матч на первую строчку в плане самых сложных, тяжелых и важных матчей первой части», — сказал Мантуан.

После 17 туров «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ с 36 очками. «Краснодар» возглавляет таблицу чемпионата страны, набрав 37 очков.

В следующем туре «Зенит» 6 декабря проведет домашний матч с тольяттинским «Акроном».