Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментИспания. Примера 2025/2026

Лапорта не будет переизбираться на пост президента «Барселоны»

04 декабря 2025, 22:58

Жоан Лапорта не будет переизбираться на пост президента футбольного клуба «Барселона» на новый срок. Его комментарий приводит газета Mundo Deportivo.

Действующий срок полномочий Лапорты истечет в 2027 году.

«Я мог бы баллотироваться еще раз, но не планирую. Это было бы неуместно», — сказал Лапорта.

Лапорте 63 года, он занимает пост президента «Барселоны» с 2021 года. Ранее он находился на этой должности с 2003 по 2010 год. Команда при нем шесть раз становилась чемпионом Испании, три раза выигрывала кубок страны, четыре раза — Суперкубок Испании, дважды — Лигу чемпионов, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
Администратор «Торпедо» рассказал, как отказался от перехода в «Спартак»
29 ноября
СлухиФлорентино Перес покинет пост президента «Реала» в 2026 году
14 ноября
Аршавин рассказал об амбициях стать руководителем «Зенита»
14 ноября
Для Булыкина не стала шоком новость о смене гендиректора «Локомотива»
12 ноября
Борис Ротенберг — младший назвал новым вызовом назначение в «Локомотиве»
12 ноября
Борис Ротенберг — младший стал гендиректором «Локомотива»
12 ноября
Сортировать
Все комментарии
Tex
Tex
05 декабря в 13:30
А слова его то не дописали))) Он четко обозначил кому он не хочет подражать)))
shur
shur
05 декабря в 11:41
...зову с Пересом к себе на дачу за грибами,на рыбалку, пор фавор!!!
sir_Alex
sir_Alex
05 декабря в 09:50
Я устал, я ухожу ©️
95-shishani-95
95-shishani-95
05 декабря в 07:21
Не удивлюсь, если один жид из Майами постарался для этого ухода
adekvat
adekvat
05 декабря в 05:49
Пора на пенсию, внуков няньчить.
3q5x9m59h8xh
3q5x9m59h8xh
05 декабря в 05:43
Пора на отдых, безбедную старость себе обеспечил
112910415
112910415
05 декабря в 05:22
не будем торопиться верить ...
Alex_67
Alex_67 ответ Варвар7 (раскрыть)
05 декабря в 04:24, ред.
Лапорту могут уговорить уйти досрочно. Его ценность только тогда и поймут...
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 04:20
А кто-то мне говорил, что в январе выборы президента Барселоны...
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 01:13
А может всё таки уговорят как ни будь? )
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 00:07
А что так? Как же Барса без него?)))))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
04 декабря в 23:12
с 2009 Перес приватизировал Реал.
красава.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 