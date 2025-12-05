Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2025/2026

Тренер ПСЖ ушел от ответа на вопрос о Сафонове

05 декабря 2025, 18:22

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике намеренно не стал отвечать на вопрос, сыграет ли российский вратарь Матвей Сафонов в предстоящем матче чемпионата Франции по футболу с «Ренном». Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

Ранее ПСЖ сообщил, что голкипер Люка Шевалье продолжает восстановление после травмы лодыжки, полученной в матче с «Монако» (0:1) на прошлой неделе. Сафонов не провел в текущем сезоне ни одного официального матча за французскую команду.

«Я не хочу ничего говорить ни об одном игроке. Сафонов, Ренато Марин — кто бы ни был вратарем, это будет хорошим вариантом для команды», — сказал Энрике.

«Мы снова будем играть дома, и это хорошая новость для нас. Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд лиги, „Ренном“. Мы готовы к этому матчу. Видите, чемпионат очень сложный, и многие команды находятся в отличной форме. Как обычно, будет непросто», — добавил он, отвечая на вопрос о настроении российского вратаря.

Сафонову 26 лет, он выступает за ПСЖ с июля 2024 года. В прошлом сезоне вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Матч 14-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Ренном» пройдет 6 декабря в Париже.

Подписывайся в ВК
Все новости
Леонида Слуцкого номинировали на звание тренера года в Китае
01 декабря
Оздоев оформил дубль в матче с командой Лодыгина в чемпионате Греции
30 ноября
«Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу», Захарян вышел на замену
30 ноября
«Монако» победил ПСЖ в чемпионате Франции, Головин сделал голевой пас
29 ноября
Карпин зимой планирует встретиться с россиянами, играющими за рубежом
27 ноября
В «Динамо» изучат юридические нюансы перехода сына Ковальчука в «Герту»
27 ноября
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 декабря в 22:36, ред.
"....маленькая поправочка.... " сухих несыгранных матчей".....!
"Брали, думали заиграет, а он не заиграл"...! " Но поскольку спроса на него нет, вот он и сидит на лавке"...!
Фрагмент из передачи "Что,где,когда?" Вопрос?! При таких условиях
русский,еврей,араб, киргиз может себя хоть гле то проявить!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 декабря в 21:09
покажет Сафонов сильную игру, тогда бесспорно, он заслужил место.
но мы видели, какие ошибки были у Матвея в тех матчах.
надо терпеть и работать.
или поискать новый клуб.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ jRest (раскрыть)
05 декабря в 20:52
маленькая поправочка.... " сухих несыгранных матчей"
jRest
jRest
05 декабря в 20:49
Луис Энрик, несомненно, грамотный специалист и примет верное решение, позволив Матвею продлить свою великую серию без пропущенных голов. Два профессионала нашли друг друга, один годами не пропускает, а второй успешно встраивает лидера в игру, улучшая и без того великолепную статистику по количеству сухих матчей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 20:13
А разве когда Мотю брали тренер не знал, что он русский? Знал. Может хватит конспирологии. Просто Сафонов не самый сильный вратарь в ПСЖ. Это видно и тренеру и футболистам. Но поскольку спроса на него нет, вот он и сидит на лавке. Брали, думали заиграет, а он не заиграл. Так бывает и нередко.
Vilar
Vilar
05 декабря в 20:09
Энрике лучше, сам бы ушёл, всем будет хорошо.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 19:52
Думаешь? Ну, не знаю. А возможно, имеются другие причины...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
05 декабря в 19:50
Он так редко его видит, что забыл о его существовании.)))
Рад Приветствовать!!!
cska1948
cska1948
05 декабря в 19:26
"...Сафонову 26 лет, он выступает за ПСЖ с июля 2024 года..."
--------------------------
Небольшое уточнение. Сафонов не выступает, а числится в ПСЖ с июля 2024 года.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Alex_67 (раскрыть)
05 декабря в 19:22, ред.
Нельзя быть умным за счёт кого то. Подлым, да, можно быть, опять же - за счёт кого то..., но не умным.

Энрике, за свою карьеру коучем, показал, что кроме тренерских способностей он ещё и "порядочный" гнус. Только гнус мог заранее, - до конца сезона заявить об уходе из Барселоны, заведомо зная, что глупышка Неймар затеял переход в ПСЖ.
Про сборную Испании на ЧМ 2022, где Энрике с бровки умело "отрегулировал" отъезд немцев по итогам последнего тура в подгруппе, я вообще молчу. Этот чел. полон подлости, которой и на троих хватит. Но за свои врождённые человеческие пороки он уже заплатил неслыханную цену..., не приведи Господь каждому!

P.S. По Сафонову... Энрике сам его выбирал..., но в силу малодушия и отсутствия яиц, соблюдая "политкорректность", он держит нашего пацана за лошака, абсолютно не волнуясь за его лицо и будущее... Только подлец себя так ведёт, - и речь здесь не о клубных пристрастиях и футболе в принципе.
Энрике - редкостный, нравственный урод, но, как это парадоксально не прозвучит, - это не его вина. Это его "долг". Он... - просто такой, и другим быть не может.
Rupertt
Rupertt
05 декабря в 19:09
Ну опять этот Луис Энрике включает режим таинственного гуру… Сколько можно молчать про Сафонова? Парень уже полгода сидит без единой минуты, чемпион ЛЧ между прочим, а мы всё слушаем эти фразы “не хочу ничего говорить”. Такое ощущение, что скрывают состав как государственную тайну. Если Шевалье травмирован — дай шанс Матвею, чего тянуть? В „Краснодаре“ он тащил по-крупному, а тут даже проверить не дают. Надеюсь, против „Ренна“ хотя бы выйдет, а то странная ситуация получается: купили топ-вратаря, а играют без него. Посмотрим, конечно, но болельщики уже заждались
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 декабря в 19:05
... мне всё равно кажется,что на Тренера давят сверху, не по профпригодности игрока,а как там у Шамана в известной песне :"....Я русский ,,,"!
Alex_67
Alex_67
05 декабря в 19:01, ред.
Энрике умеет ходить между струйками.... Его тяжело схватить за язык. Он умный..
sihafazatron
sihafazatron
05 декабря в 18:56
Энрике наверное и не в курсе кто это....
valt134
valt134
05 декабря в 18:50
Ну если даже после травмы Шевалье Матвею не находится места в составе надо уходить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 декабря в 18:40, ред.
А какого, простите х....., он не хочет говорить об игроках ? Тогда накой хрен ты сюдя (на пресс-конференцию) припёрся..., мерен колхозный ??!!
Capral
Capral
05 декабря в 18:34
Ответ ушел вместе с Сафоновым...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 