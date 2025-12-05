Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике намеренно не стал отвечать на вопрос, сыграет ли российский вратарь Матвей Сафонов в предстоящем матче чемпионата Франции по футболу с «Ренном». Об этом сообщает телеканал RMC Sport.
Ранее ПСЖ сообщил, что голкипер Люка Шевалье продолжает восстановление после травмы лодыжки, полученной в матче с «Монако» (0:1) на прошлой неделе. Сафонов не провел в текущем сезоне ни одного официального матча за французскую команду.
«Я не хочу ничего говорить ни об одном игроке. Сафонов, Ренато Марин — кто бы ни был вратарем, это будет хорошим вариантом для команды», — сказал Энрике.
«Мы снова будем играть дома, и это хорошая новость для нас. Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд лиги, „Ренном“. Мы готовы к этому матчу. Видите, чемпионат очень сложный, и многие команды находятся в отличной форме. Как обычно, будет непросто», — добавил он, отвечая на вопрос о настроении российского вратаря.
Сафонову 26 лет, он выступает за ПСЖ с июля 2024 года. В прошлом сезоне вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Матч 14-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Ренном» пройдет 6 декабря в Париже.
Энрике, за свою карьеру коучем, показал, что кроме тренерских способностей он ещё и "порядочный" гнус. Только гнус мог заранее, - до конца сезона заявить об уходе из Барселоны, заведомо зная, что глупышка Неймар затеял переход в ПСЖ.
Про сборную Испании на ЧМ 2022, где Энрике с бровки умело "отрегулировал" отъезд немцев по итогам последнего тура в подгруппе, я вообще молчу. Этот чел. полон подлости, которой и на троих хватит. Но за свои врождённые человеческие пороки он уже заплатил неслыханную цену..., не приведи Господь каждому!
P.S. По Сафонову... Энрике сам его выбирал..., но в силу малодушия и отсутствия яиц, соблюдая "политкорректность", он держит нашего пацана за лошака, абсолютно не волнуясь за его лицо и будущее... Только подлец себя так ведёт, - и речь здесь не о клубных пристрастиях и футболе в принципе.
Энрике - редкостный, нравственный урод, но, как это парадоксально не прозвучит, - это не его вина. Это его "долг". Он... - просто такой, и другим быть не может.
Энрике, за свою карьеру коучем, показал, что кроме тренерских способностей он ещё и "порядочный" гнус. Только гнус мог заранее, - до конца сезона заявить об уходе из Барселоны, заведомо зная, что глупышка Неймар затеял переход в ПСЖ.
Про сборную Испании на ЧМ 2022, где Энрике с бровки умело "отрегулировал" отъезд немцев по итогам последнего тура в подгруппе, я вообще молчу. Этот чел. полон подлости, которой и на троих хватит. Но за свои врождённые человеческие пороки он уже заплатил неслыханную цену..., не приведи Господь каждому!
P.S. По Сафонову... Энрике сам его выбирал..., но в силу малодушия и отсутствия яиц, соблюдая "политкорректность", он держит нашего пацана за лошака, абсолютно не волнуясь за его лицо и будущее... Только подлец себя так ведёт, - и речь здесь не о клубных пристрастиях и футболе в принципе.
Энрике - редкостный, нравственный урод, но, как это парадоксально не прозвучит, - это не его вина. Это его "долг". Он... - просто такой, и другим быть не может.