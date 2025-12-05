Тренер ПСЖ ушел от ответа на вопрос о Сафонове

1764948128

05 декабря 2025, 18:22

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» намеренно не стал отвечать на вопрос, сыграет ли российский вратарь в предстоящем матче чемпионата Франции по футболу с «Ренном». Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

Ранее ПСЖ сообщил, что голкипер Люка Шевалье продолжает восстановление после травмы лодыжки, полученной в матче с «Монако» (0:1) на прошлой неделе. Сафонов не провел в текущем сезоне ни одного официального матча за французскую команду.

«Я не хочу ничего говорить ни об одном игроке. Сафонов, Ренато Марин — кто бы ни был вратарем, это будет хорошим вариантом для команды», — сказал Энрике.

«Мы снова будем играть дома, и это хорошая новость для нас. Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд лиги, „Ренном“. Мы готовы к этому матчу. Видите, чемпионат очень сложный, и многие команды находятся в отличной форме. Как обычно, будет непросто», — добавил он, отвечая на вопрос о настроении российского вратаря.

Сафонову 26 лет, он выступает за ПСЖ с июля 2024 года. В прошлом сезоне вместе с французским клубом он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.