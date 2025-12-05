Top.Mail.Ru
США ожидают до 10 млн иностранцев на чемпионат мира в 2026 году

05 декабря 2025, 11:41

Соединенные Штаты ожидают, что во время проведения матчей чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2026 году в страну приедут до 10 млн иностранных гостей. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

«США ожидают до 10 млн гостей из-за рубежа. Также [ЧМ] принесет $30 млрд в экономику США и создаст 200 тыс. рабочих мест для американцев», — говорится в сообщении ведомства на его странице в соцсети X.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что наличие у иностранных граждан билетов на матчи ЧМ не гарантирует выдачу американских виз. Однако, как указал президент США Дональд Трамп, американские консульские работники будут проводить собеседования с желающими приехать на ЧМ в приоритетном порядке. Чтобы повысить шансы на своевременное получение визы, американский лидер посоветовал обращаться за документом как можно скорее.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

