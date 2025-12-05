США ожидают до 10 млн иностранцев на чемпионат мира в 2026 году

1764924078

05 декабря 2025, 11:41

Соединенные Штаты ожидают, что во время проведения матчей чемпионата мира ( ЧМ ) по футболу в 2026 году в страну приедут до 10 млн иностранных гостей. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

« США ожидают до 10 млн гостей из-за рубежа. Также [ ЧМ ] принесет $30 млрд в экономику США и создаст 200 тыс. рабочих мест для американцев», — говорится в сообщении ведомства на его странице в соцсети X.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что наличие у иностранных граждан билетов на матчи ЧМ не гарантирует выдачу американских виз. Однако, как указал президент США Дональд Трамп, американские консульские работники будут проводить собеседования с желающими приехать на ЧМ в приоритетном порядке. Чтобы повысить шансы на своевременное получение визы, американский лидер посоветовал обращаться за документом как можно скорее.