1764936007

05 декабря 2025, 15:00

Сборная Франции по футболу является главным фаворитом чемпионата мира 2026 года, поскольку в ней больше нападающих мирового класса, чем в других национальных командах. Такое мнение высказал бывший главный тренер английского футбольного клуба «Арсенал» француз , комментарий которого приводит газета Mirror.

«Сборная Англии будет одним из фаворитов чемпионата мира, они всегда близки к победе, но им не хватает последнего шага. У них есть для этого все необходимые качества. Я по-прежнему считаю, что из европейских команд сборная Франции является главным фаворитом только по одной причине — это страна, в которой больше нападающих мирового класса, чем в любой другой стране мира», — сказал Венгер.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, обыгравшая в финале турнира 2022 года французов (3:3, 4:2 после серии пенальти). Сборная Франции выигрывала соревнования в 1998 и 2018 годах.