Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Венгер считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира 2026 года

05 декабря 2025, 15:00

Сборная Франции по футболу является главным фаворитом чемпионата мира 2026 года, поскольку в ней больше нападающих мирового класса, чем в других национальных командах. Такое мнение высказал бывший главный тренер английского футбольного клуба «Арсенал» француз Арсен Венгер, комментарий которого приводит газета Mirror.

«Сборная Англии будет одним из фаворитов чемпионата мира, они всегда близки к победе, но им не хватает последнего шага. У них есть для этого все необходимые качества. Я по-прежнему считаю, что из европейских команд сборная Франции является главным фаворитом только по одной причине — это страна, в которой больше нападающих мирового класса, чем в любой другой стране мира», — сказал Венгер.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, обыгравшая в финале турнира 2022 года французов (3:3, 4:2 после серии пенальти). Сборная Франции выигрывала соревнования в 1998 и 2018 годах.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Подписывайся в ВК
Все новости
Холанд оценил достижение отметки в 100 голов в АПЛ
03 декабря
Симеоне уверен, что Рафинья должен был выиграть «Золотой мяч»
03 декабря
Гвардиола о 5:4 против «Фулхэма»: «Я потерял волосы!»
03 декабря
Исак прокомментировал свой первый гол в АПЛ за «Ливерпуль»
30 ноября
Думбия назвал ошибкой уход из ЦСКА в 2015 году
28 ноября
Думбия считает, что Акинфеев сможет выступать за ЦСКА еще несколько лет
28 ноября
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
05 декабря в 21:33, ред.
Арги уже не будут биться так, как 4 года назад, они уже все получили, поэтому французы точно станут чемпионами. в полуфинале будут Норвегия, Португалия, Франция и Англия
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
05 декабря в 19:50
Трансляция жеребьёвки финальной части Чемпионата Мира 2026.
https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/live-draw
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Lobo77 (раскрыть)
05 декабря в 18:02, ред.
4-4-3 ?
Может 4-3-3 ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 декабря в 18:02, ред.
Так и есть. Затем идёт Аргентина и Испания.

Ежли Анчелотти фигней страдать не будет и включит Неймара, тогда бразилы тоже в числе фаворитов.
Rupertt
Rupertt
05 декабря в 16:52
Венгер как всегда говорит по делу. У Франции действительно сумасшедшая глубина в атаке — Мбаппе, Жиру, Коло Муани, Тюрам и дальше по списку. Но чемпионаты мира редко выигрываются только за счёт нападения. Посмотрим, как они покажут себя спустя четыре года после финала 2022-го. Англия тоже сильна, но вот этот “последний шаг” они уже много лет никак не могут сделать. Будет интересно, турнир обещает быть жарким!
shur
shur
05 декабря в 16:35, ред.
..что не говори,без Франции не тот накал, а с ней в любом состоянии надо считаться! Со времён Анри, Зидана команда
всегда была и будет фаворитом любого ЧМ и ЧЕ....!!!
Есть и смешная сторона монеты,как не посмотришь на игроков,
как будто одна из Африканских стран!!!
Lobo77
Lobo77
05 декабря в 16:31
Тройка нападающих в схеме 443 у Франции наиболее мощная и с заменами.
А вот чем дальше в оборону тем тоньше партизаны.
У Испании просто вся сборная сбалансированный квалитет. Франция один из фаворитов, но может на три результата выступить. Позор, средне, чемпионы.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 декабря в 16:27
...испанцев (Сборную) пожалуй напугаешь, его знают как облупленного и сами не плошают!!!
jxqbfbb8ceut
jxqbfbb8ceut
05 декабря в 16:27
Одна из главных это точно
Capral
Capral
05 декабря в 15:25, ред.
Ну, если такая сб.Франции как на недавнем ЧЕ, то не похожа она на ЧМ... Или Мбаппе уже всех так напугал в Примере, что Арсен никого кроме Франции не видит?
sir_Alex
sir_Alex
05 декабря в 15:17
Достаточно самонадеянно.
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 15:12
Ох , сколько же человек готовы поспорить с Арсеном...)
shlomo
shlomo
05 декабря в 15:10
Арсен конечно авторитет, но не стоит скидывать со счетов и другие сборные...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 