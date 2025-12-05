Мантуан рассказал, что в Петербурге чувствует себя как дома

1764931460

05 декабря 2025, 13:44

Бразильский футболист «Зенита» может назвать Санкт-Петербург своим домом после трех лет жизни в России.

«Совершенно точно могу сказать, что чувствую себя в Петербурге как дома. Достаточно сказать, что в „Зените“ я провел больше времени, чем длилась моя профессиональная карьера в Бразилии. Здесь комфортно моей семье. С легкостью и с большой любовью могу назвать Петербург своим домом», — сказал Мантуан.

Мантуану 24 года. Он перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в 2022 году. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист провел 126 матчей, забив 18 голов и сделав 16 результативных передач. Мантуан дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок, два раза — суперкубок страны. В октябре 2025 года стороны продлили соглашение до лета 2030 года.

После 17 туров «Зенит» с 36 очками занимает третье место в таблице чемпионата страны. Лидирует «Краснодар», набравший 37 очков.