Мантуан рассказал, что в Петербурге чувствует себя как дома

05 декабря 2025, 13:44

Бразильский футболист «Зенита» Густаво Мантуан может назвать Санкт-Петербург своим домом после трех лет жизни в России.

«Совершенно точно могу сказать, что чувствую себя в Петербурге как дома. Достаточно сказать, что в „Зените“ я провел больше времени, чем длилась моя профессиональная карьера в Бразилии. Здесь комфортно моей семье. С легкостью и с большой любовью могу назвать Петербург своим домом», — сказал Мантуан.

Мантуану 24 года. Он перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в 2022 году. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист провел 126 матчей, забив 18 голов и сделав 16 результативных передач. Мантуан дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок, два раза — суперкубок страны. В октябре 2025 года стороны продлили соглашение до лета 2030 года.

После 17 туров «Зенит» с 36 очками занимает третье место в таблице чемпионата страны. Лидирует «Краснодар», набравший 37 очков.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 декабря в 18:47, ред.
По-моему человек с доходом в 6 нулей в евровалюте может "чувствовать себя как дома" в любом городе мира.....

Даже немного лучше...чем дома..))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 16:52
)))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 декабря в 16:45
...у тебя есть Я, почту за честь!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 16:42
Не, не могу, Санёк, пока, точно нет.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 декабря в 16:20
...так Вить,ты уже сам можешь свои мысли в иллюстрациях передавать?! Раньше вроде не было?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 16:14
Это фотка такая, нос нормальный.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 декабря в 16:05, ред.
... не знал, Минхерц,что ты за Париж топишь,сказал бы Я на
молодёжном слэнге!!! З дорово! А кто всё таки за нос водил
Наполеона, на бюсте весь чёрный или это традиция, чтобы
коснуться и всё было???!!!
Asper
Asper
05 декабря в 15:44
Гус просто лучший из всех бразильцев. Никогда не ходит с недовольной физией, не хандрит по пляжам своим, вечно на улыбе и пашет как может. И будет это делать на любой позиции и не п***ть
А достался, считай, случайно, на сдачу
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 15:20
Как тебе?
e65tyt7xy2t3
e65tyt7xy2t3
05 декабря в 15:19
Не может быть: в Питере намного холоднее, чем в Бразилии.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 14:57
Вот именно...)))
shur
shur
05 декабря в 14:54
...это Он так говорит,потому что крыша над поляной закрывается в Питере! Поиграл бы на морозе,да с балтийским ветерком, всё хозяйство бы застудил и алис капут!!!
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 14:49
А ведь Питер действительно очень хороший город...
shur
shur
05 декабря в 14:49
...век воли не видать....!
Capral
Capral
05 декабря в 14:02
С такими бабками везде лафа, как говорил Граф, из замечательного советского детектива "Возвращение Святого Луки".
