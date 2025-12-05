Пример воспитанника: как футболист «Динамо» Тюкавин покоряет Россию

1764918062

05 декабря 2025, 10:01

Нападающий московского «Динамо» является одним из лучших доморощенных игроков в России, он отличается не только хорошей игрой, но и примерным поведением. Футболист стал обладателем приза «За верность», учрежденного при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело», в номинации «Лучший воспитанник», церемония награждения прошла 4 декабря.

Тюкавин родился в Архангельской области, там его отец Александр Тюкавин выступал за местный клуб по хоккею с мячом «Водник». Семья переехала в Москву после перехода Тюкавина-старшего в «Динамо». В столице юный Константин начал заниматься в футбольной академии бело-голубых, из которой пробился в основной состав «Динамо».

Тюкавин дебютировал за «Динамо» в ноябре 2020 года в матче чемпионата России с «Тамбовом» (2:1). Позднее он закрепился в основном составе, став его незаменимой частью. Талант футболиста не могли не заметить в сборной России, он дебютировал за национальную команду 4 сентября 2021 года в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против киприотов (2:0).

Пиковым для нападающего стал сезон-2023/24. Он забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Динамо» в разных турнирах. В том сезоне его признали лучшим футболистом Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). В 2024 году форварда также признали «Джентльменом года» за хорошее поведение не только на поле, но и вне его. 23-летний Тюкавин отличается преданностью к клубу, действующее соглашение воспитанника «Динамо» рассчитано до 2030 года.

В марте 2025 года футболист получил тяжелую травму — разрыв крестообразной связки колена. Из-за повреждения он пропустил полгода и вернулся на поле только осенью. Также травма снизила интерес к игроку со стороны зарубежных команд. Но есть уверенность в том, что вскоре футболист сможет уехать играть в один из европейских чемпионатов.

После восстановления Тюкавин вновь начал приносить пользу «Динамо» и сборной России. В текущем сезоне форвард забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах. Тюкавин также стал примерным отцом, он воспитывает дочку.