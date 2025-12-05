Top.Mail.Ru
«Барселона» продлила контракт с олимпийским чемпионом Эриком Гарсией

05 декабря 2025, 13:50

«Барселона» продлила контракт с испанским защитником Эриком Гарсией. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Новое соглашение 24-летнего игрока с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2031 года.

Гарсия является воспитанником «Барселоны», он выступал в структуре клуба с 2006 по 2017 год. С 2018 по 2021 год он играл за английский «Манчестер Сити», с которым стал чемпионом страны. Гарсия вернулся в «Барселону» в 2021 году, вместе с командой он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании и один раз — кубок страны.

В составе сборной Испании он стал победителем Олимпийских игр 2024 года в Париже и серебряным призером Игр в Токио, прошедших в 2021 году. В 2021 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы и серебряным призером Лиги наций.

Все комментарии
112910415
112910415
05 декабря в 15:42
хорошо,когда всем хорошо )
Alex_67
Alex_67
05 декабря в 14:56
Да-а-а-а, биография у него приличная, почему не продлить контракт?
shur
shur
05 декабря в 14:46
...чем сильней Барса,тем интереснее ей противостоять! Я иногда
как скажу,так самому приятно,а главное никому не обидно!
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 14:33
Думаю сам игрок ну очень доволен пятилетним контрактом с Барсой...
