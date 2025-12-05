«Барселона» продлила контракт с олимпийским чемпионом Эриком Гарсией

1764931857

«Барселона» продлила контракт с испанским защитником . Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Новое соглашение 24-летнего игрока с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2031 года.

Гарсия является воспитанником «Барселоны», он выступал в структуре клуба с 2006 по 2017 год. С 2018 по 2021 год он играл за английский «Манчестер Сити», с которым стал чемпионом страны. Гарсия вернулся в «Барселону» в 2021 году, вместе с командой он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании и один раз — кубок страны.

В составе сборной Испании он стал победителем Олимпийских игр 2024 года в Париже и серебряным призером Игр в Токио, прошедших в 2021 году. В 2021 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы и серебряным призером Лиги наций.