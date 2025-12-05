Экс-игрок сборной Нигерии анонсировал трансфер Осимхена в «Реал»

Бывшая звезда сборной Нигерии Сандэй Олисе заявил, что ожидает перехода Виктора Осимхена в «Реал Мадрид».
Нападающий сборной Нигерии только летом прошлого года перешел из «Наполи» в «Галатасарай» на постоянной основе.
Однако Олисе утверждает, что, по его информации, Осимхен уже готовится к переходу в «Реал Мадрид».
Бывшая звезда «Ювентуса», «Боруссии» Дортмунд и «Аякса» сказал в подкасте Insight: «Много говорят о возможном переходе Осимхена в „Реал Мадрид“. Я не буду говорить, откуда я получил эту информацию, но мне сказали, что он уходит. Посмотрим, что будет, но когда я услышал это от известной личности в Нигерии, я был очень рад за этого молодого человека».
Но Реалу конечно очень нужен центральный нападающий!
Эка невидаль - "звезду" и в Реал.
Вот, "анонсировал трансфер в Зенит" - это да.
Это я понимаю. ))
однозначно усиление в атаку нужно Реалу.
К шаманам ездил, наверное.
Ещё Гурцкая воздух не сотрясает, а Олисе уже, типа, в курсе... Так не бывает :)
