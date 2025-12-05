Экс-игрок сборной Нигерии анонсировал трансфер Осимхена в «Реал»

1764944201

Бывшая звезда сборной Нигерии заявил, что ожидает перехода в «Реал Мадрид».

Нападающий сборной Нигерии только летом прошлого года перешел из «Наполи» в «Галатасарай» на постоянной основе.

Однако Олисе утверждает, что, по его информации, Осимхен уже готовится к переходу в «Реал Мадрид».

Бывшая звезда «Ювентуса», «Боруссии» Дортмунд и «Аякса» сказал в подкасте Insight: «Много говорят о возможном переходе Осимхена в „Реал Мадрид“. Я не буду говорить, откуда я получил эту информацию, но мне сказали, что он уходит. Посмотрим, что будет, но когда я услышал это от известной личности в Нигерии, я был очень рад за этого молодого человека».