Экс-игрок сборной Нигерии анонсировал трансфер Осимхена в «Реал»

05 декабря 2025, 17:16

Бывшая звезда сборной Нигерии Сандэй Олисе заявил, что ожидает перехода Виктора Осимхена в «Реал Мадрид».

Нападающий сборной Нигерии только летом прошлого года перешел из «Наполи» в «Галатасарай» на постоянной основе.

Однако Олисе утверждает, что, по его информации, Осимхен уже готовится к переходу в «Реал Мадрид».

Бывшая звезда «Ювентуса», «Боруссии» Дортмунд и «Аякса» сказал в подкасте Insight: «Много говорят о возможном переходе Осимхена в „Реал Мадрид“. Я не буду говорить, откуда я получил эту информацию, но мне сказали, что он уходит. Посмотрим, что будет, но когда я услышал это от известной личности в Нигерии, я был очень рад за этого молодого человека».

95-shishani-95
95-shishani-95
06 декабря в 21:47
Думаю, что это утка.
Но Реалу конечно очень нужен центральный нападающий!
4kq8j54mcb64
4kq8j54mcb64
06 декабря в 12:42
Правильно,нужно убрать всех Игроков из Реала и набрать тех кого укажет Камерунский Эму и будет Африканская солянка из Королевского клуба!!!
Qvincy30
Qvincy30
06 декабря в 08:55
Осимхена на острие, мбаппе слева, винисимус на выход, шикарно было бы.
Шуня771
Шуня771
06 декабря в 08:03
В Реал М. ещё только Бэтмена и не хватало)
Шуня771
Шуня771 ответ sv_1969 (раскрыть)
06 декабря в 08:02
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
06 декабря в 00:25
Мбаппе Осимхен Эндрик Шикарно ведь
Karkaz
Karkaz
05 декабря в 22:01
Если будет играть как в Наполи, то это +10 к атаке Реала. Алонсо как раз не хватает центрального нападающего.
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 20:57, ред.
Зачем это нужно Олисе? Может просто хочет помочь Осимхену улучшить контракт?
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 20:53
Какой ещё Реал? Турция его страна.
723te5xz8rfm
723te5xz8rfm
05 декабря в 20:32
Это просто ему хочется его видеть в Реале, а на самом деле нет его
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 19:22
Известная личность в Нигерии это думаю Селюк. Подопечных снимал с пальм, а тут его спросили про Витю)))
derrik2000
derrik2000
05 декабря в 19:02
Тю-ю-ю-ю-ю-ю...
Эка невидаль - "звезду" и в Реал.
Вот, "анонсировал трансфер в Зенит" - это да.
Это я понимаю. ))
shur
shur
05 декабря в 19:00
..Кто ты - Человек в Железной Маске ???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 декабря в 18:53
Осимхен действительно хороший форвард, как физически, так и технически
однозначно усиление в атаку нужно Реалу.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
05 декабря в 18:41
А вместо кого его в Реал "сватают"?
shlomo2
shlomo2
05 декабря в 18:28, ред.
Я лично не вижу его в Реале. Хотя кто знает.... если судить по Наполи показал себя действительно хорошим форвардом, как физически, так и технически ... турок не отслеживаю и как он там понятия не имею....
jRest
jRest
05 декабря в 17:57
.. узнал от известной личности в Нигерии...

К шаманам ездил, наверное.
Capral
Capral
05 декабря в 17:50
Давно я Осю не видел, не знаю в каком он сейчас состоянии. Пару лет назад надо было переходить в Реал, когда Осимхен феерил в Наполи. Но засиделся парень, заигрался с никчемным грузином, потерял время. А сейчас не знаю, нужен ли он Реалу...
particular
particular
05 декабря в 17:35
"...мне сказали..."
Ещё Гурцкая воздух не сотрясает, а Олисе уже, типа, в курсе... Так не бывает :)
Rupertt
Rupertt
05 декабря в 17:34
Ну всё, если это правда — будет мощное усиление для Реала. Осимхен в форме — зверь, в Наполи тащил как мог. В Галатасарае тоже сразу заиграл. Интересно, за какие деньги они его заберут, потому что дешево точно не отдадут. Слухи про Реал ходят уже не первый месяц, так что не удивлюсь. Парень реально топовый, скоростью и физикой может защиту любого вынести. Если придёт — конкуренция впереди вообще сумасшедшая будет.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
05 декабря в 17:25
Этот в Реале зачем? Не понимаю...
