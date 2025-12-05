Адамов стал заместителем гендира по развитию молодежи в «Ростове»

1764936693

05 декабря 2025, 15:11

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России назначен на пост заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола в клубе «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроке действия контракта не сообщается.

Адамову 43 года, он выступал за «Ростов» с 2001 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. Также он играл за грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), самарские «Крылья Советов», «Москву», новосибирскую «Сибирь» и казанский «Рубин», с которым в 2008 году стал чемпионом России. С 2012 по 2013 год он выступал за чешскую «Викторию», с которой выиграл чемпионат страны.