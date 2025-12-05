Top.Mail.Ru
Адамов стал заместителем гендира по развитию молодежи в «Ростове»

05 декабря 2025, 15:11

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Роман Адамов назначен на пост заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола в клубе «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроке действия контракта не сообщается.

Адамову 43 года, он выступал за «Ростов» с 2001 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. Также он играл за грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), самарские «Крылья Советов», «Москву», новосибирскую «Сибирь» и казанский «Рубин», с которым в 2008 году стал чемпионом России. С 2012 по 2013 год он выступал за чешскую «Викторию», с которой выиграл чемпионат страны.

Варвар7
Варвар7
05 декабря в 19:35
Числу футбольных чиновников - прибыло...)
Alex_67
Alex_67
05 декабря в 16:58
Помотало его по свету... Опыт приобрёл, пришло время делиться.
Rupertt
Rupertt
05 декабря в 16:51
«Нормальное решение, считаю. Адамов свой человек для „Ростова“, знает клуб изнутри, через многое прошёл. Если теперь ещё и молодёжь начнёт у них лучше развиваться — только в плюс. Хорошо, когда в клуб возвращаются те, кто реально за него болел и играл, а не просто „менеджеры по бумажкам“. Удачи ему на новой должности!
shlomo
shlomo
05 декабря в 15:51
Пожелаю ему удачи на таком месте...
rrj96s54zaff
rrj96s54zaff
05 декабря в 15:17
Похоже попал на хлебное место.
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 15:12, ред.
Лишь бы был от этого толк, а не просто для галочки
