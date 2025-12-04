Игорь Акинфеев стал обладателем приза «За верность» в категории «РПЛ»

1764869907

04 декабря 2025, 20:38

Голкипер футбольного клуба ЦСКА удостоен приза «За верность» имени Федора Черенкова в категории «Российская премьер-лига ( РПЛ )». Церемония награждения проходит в Москве.

Имя победителя объявил президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Акинфеев не присутствует на церемонии награждения, 7 декабря он в составе ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в выездном матче РПЛ . Премию получил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Помимо него, на приз претендовали Константин Тюкавин и Игорь Лещук (оба — «Динамо»), Роман Зобнин и Александр Максименко (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Михаил Кержаков («Зенит»), Ризван Уциев («Ахмат»), Андрей Малых («Оренбург»), Хорен Байрамян («Ростов»), Сергей Петров («Краснодар»).

Акинфееву 39 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА , является воспитанником клуба. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА . В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, проведя за московский клуб 812 матчей. Он находится в системе ЦСКА 35 лет.

Акинфеев провел 111 матчей за сборную России. В 2008 году вместе с национальной командой стал бронзовым призером чемпионата Европы. В 2018 году дошел со сборной России до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.