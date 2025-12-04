Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Игорь Акинфеев стал обладателем приза «За верность» в категории «РПЛ»

04 декабря 2025, 20:38

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев удостоен приза «За верность» имени Федора Черенкова в категории «Российская премьер-лига (РПЛ)». Церемония награждения проходит в Москве.

Имя победителя объявил президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. Акинфеев не присутствует на церемонии награждения, 7 декабря он в составе ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в выездном матче РПЛ. Премию получил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Помимо него, на приз претендовали Константин Тюкавин и Игорь Лещук (оба — «Динамо»), Роман Зобнин и Александр Максименко (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Михаил Кержаков («Зенит»), Ризван Уциев («Ахмат»), Андрей Малых («Оренбург»), Хорен Байрамян («Ростов»), Сергей Петров («Краснодар»).

Акинфееву 39 лет, он на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является воспитанником клуба. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В ноябре Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе, проведя за московский клуб 812 матчей. Он находится в системе ЦСКА 35 лет.

Акинфеев провел 111 матчей за сборную России. В 2008 году вместе с национальной командой стал бронзовым призером чемпионата Европы. В 2018 году дошел со сборной России до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аюкин получил приз «За верность» в номинации «Первая лига»
04 декабря
Вратарь «Череповца» Пыркин получил приз «За верность» во Второй лиге
04 декабря
Вратарь «Зенита» стал «лучшим товарищем по команде» в призе «За верность»
04 декабря
Гаджиев получил приз «За верность» за вклад в российский футбол
04 декабря
Администратор «Торпедо» Петров получил приз «За преданность делу»
04 декабря
Игрок ЦСКА Кисляк стал лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
04 декабря
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 07:19
Приветище, Дружище!!!
Увы и ах, не пью и не закусываю. Надеюсь, временно. )))
112910415
112910415
05 декабря в 06:16
любопытно, что Дмитрий Баринов в числе номинантов ...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 декабря в 01:35
...Минхерц! Рюмочки,бутылочки,закусон,ты меня настораживаешь
на ночь глядя,хотя ты прав подход с юмором -великая сила! В Москве ночь,приятных снов Старина!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
05 декабря в 01:13
Ну не хотел я смеяться, честное слово- не хотел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И всё равно поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Vilar
Vilar
04 декабря в 23:35
А кто-то сомневался?
Тем более, выбирали-то, того, кто ближе по возрасту, к членам жюри.
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
04 декабря в 23:28, ред.
Это был его осознанный выбор...в 4 года)))...
blitz
blitz
04 декабря в 22:31
35 лет в системе ЦСКА, просто фантастика.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 22:28
Акинфеев поступил в академию ЦСКА в 4 года, и с тех пор вся его профессиональная карьера проходит в родном клубе.
5zn3rfswmjuh
5zn3rfswmjuh
04 декабря в 21:35
Наверно это правильно, лучшего кандидата у нас нет
shlomo2
shlomo2
04 декабря в 21:06
Ну что, вполне заслуженно и другого трудно найти такого как Игорь....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 