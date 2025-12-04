Top.Mail.Ru
Вратарь «Череповца» Пыркин получил приз «За верность» во Второй лиге

04 декабря 2025, 20:27

Вратарь футбольного клуба «Череповец» Андрей Пыркин удостоен приза «За верность» имени Федора Черенкова в категории «Вторая лига». Церемония награждения проходит в Москве.

Приз победителю вручил президент Российской академии художеств Василий Церетели.

На приз в этой категории также претендовали Даниил Зуев, Андрей Придюк и Евгений Тюкалов (все — «Амкар»), Владимир Бартасевич («Чертаново»), Дмитрий Лесников и Алексей Павлишин (оба — «Волгарь»), Иван Житников («Динамо», Барнаул), Аскер Делок («Дружба») и Александр Бем («Тюмень»).

Пыркину 36 лет, он выступает за «Череповец» с января 2015 года. Ранее он был игроком «Знамени Труда», «Губкина» и «Шексны».

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.

shur
shur
05 декабря в 13:57
..и на заслуженный дембель! Надо же,с такой звучной фамилией
Пыркин и не разу не слышал! Как Он в калитке стоит,кто знает?!
В детстве мама говорил:" Санька,носопырку подотри ка!".....!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
05 декабря в 09:29
Я думал, что жёны вручают этот приз. А оказалось, что РФС.
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 01:28
Не кого не обделили вниманием и про Вторую лигу не забыли...)
