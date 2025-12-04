Вратарь «Череповца» Пыркин получил приз «За верность» во Второй лиге

1764869223

04 декабря 2025, 20:27

Вратарь футбольного клуба «Череповец» удостоен приза «За верность» имени Федора Черенкова в категории «Вторая лига». Церемония награждения проходит в Москве.

Приз победителю вручил президент Российской академии художеств Василий Церетели.

На приз в этой категории также претендовали Даниил Зуев, Андрей Придюк и Евгений Тюкалов (все — «Амкар»), Владимир Бартасевич («Чертаново»), Дмитрий Лесников и Алексей Павлишин (оба — «Волгарь»), Иван Житников («Динамо», Барнаул), Аскер Делок («Дружба») и Александр Бем («Тюмень»).

Пыркину 36 лет, он выступает за «Череповец» с января 2015 года. Ранее он был игроком «Знамени Труда», «Губкина» и «Шексны».

О призе

Приз «За верность» был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Победители номинаций были выбраны решением жюри.

Состав жюри возглавил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент РПЛ Александр Алаев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.