«Крылья Советов» выплатят долг Ростеху до конца года — Федорищев

05 декабря 2025, 15:06

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» вернет долг дочерней компании Ростеха «РТ-капитал» до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе прямой линии.

«Долг будет отдан клубом [„Крылья Советов“]. Планируем до конца года если не весь, то большую часть [вернуть], но, скорее всего, весь», — сказал Федорищев. Он поблагодарил Ростех и его главу Сергея Чемезова за помощь клубу в трудной ситуации, подчеркнув, что долговое обязательство должно быть погашено.

Федорищев сообщил, что после возврата долга клуб сможет привлечь «крупного системного партнера», который сможет обеспечить в том числе приобретение сильных футболистов. Частные акционеры, которые есть у клуба сегодня, по словам губернатора, «не влияют на стратегию клуба, не помогают в решении финансовых проблем и не вкладывают в развитие команды».

По мнению Федорищева, финансовая ситуация не повлияет на спортивные результаты «Крыльев Советов», которые, по его оценке, аналогичны прошлогодним по количеству побед, поражений и ничьих. «Поставили команде срок год, чтобы она состоялась и показывала системно качественную игру. Команда будет играть до конца сезона с нынешним тренерским составом, показывать себя, слаживаться», — заключил Федорищев.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 декабря в 18:47, ред.
Смешно, канеш... Один ряженый клянётся вернуть долг другому.

Смешно..., и вместе с тем грустно и обидно...
particular
particular ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 17:05
Ожидаемо... Языком молоть - не мешки ворочать... Губер, пожалуй, излишне уповает на "порешаем"...
CCCP1922
CCCP1922
05 декабря в 16:51
А с чего отдавать? Разве КС зарабатывает деньги?
Rupertt
Rupertt
05 декабря в 16:50
Ну что ж, хоть какая-то определённость появилась. Если «Крылья» реально закроют весь долг до конца 2025 года — это уже хороший знак. Главное, чтобы слова не разошлись с делом, а то обещаний мы уже слышали много.

Хочется верить, что после закрытия долгов действительно придёт нормальный партнёр, а не очередные «бумажные» инвесторы. Команда-то играет неплохо, потенциал есть, тренерский штаб тоже работает — не хотелось бы, чтобы клуб топтался на месте только из-за финансовых проблем.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
05 декабря в 16:44
...взял счёты в руки, попытался набрать 928 лямом, не хватило
костяшек!!!!!
memphis
memphis
05 декабря в 16:41
Просто надо чтобы вылетели и в ФНЛ сделать банкротом, вот план нашего губернатора
particular
particular
05 декабря в 16:03, ред.
Если клуб, - это спорт и физкультура, но это - одно, - тут грех ждать от акционеров и меценатов "влияния...помощи... и вложений"...
Если же развернуть тему под капиталистическим углом, со всеми вытекающими, то тут, - другое... Но, тогда губернатору и народу там будет не́где погреть руки...
shlomo2
shlomo2
05 декабря в 15:53
Пока я ему не верю..... деньги не малые и не просто их будет найти....
112910415
112910415
05 декабря в 15:40
перспективы реально унылые (
Vilar
Vilar
05 декабря в 15:27
Через год-два, опять в долги залезут, пока губернатора не снимут или посадят, и так до бесконечности, классная кормушка. На чём стоял, стоит и будет стоять провинциальный российский футбол.
КЭТиК
КЭТиК
05 декабря в 15:15
Своих денег нет, значит кого-то администрация области нагнет, что бы клубу выдали кредит.
