Шишкарев сделает взнос для помощи бывшему футболисту Алдонину

04 декабря 2025, 20:22

Председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев сделает взнос для помощи бывшему игроку сборной России по футболу . Об этом Шишкарев рассказал на церемонии вручения приза ТАСС «За верность» имени Федора Черенкова, которая проходит в Москве.

Ранее пресс-служба Российской премьер-лиги сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания.

«Все мы знаем, в каком тяжелом положении находится Евгений Алдонин. Я сделаю взнос. Надеюсь, другие последуют моему примеру», — сказал Шишкарев.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА . Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.