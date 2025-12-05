Пономарев считает, что «Краснодар» удержит первое место в РПЛ

«Краснодар» сможет сохранить лидерство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.
Матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря и начнется в 19:00 мск.
«Думаю, „Краснодар“ удержит первое место в нынешнем сезоне. У ЦСКА много проблемных линий, забивает мало, — сказал Пономарев. — „Краснодар“ сейчас находится в хорошей физической и тактической форме».
«Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков, ЦСКА идет вторым с 36 очками.
Ну а ежели без иронии, то могу высказать исключительно личное субъективное мнение по данному вопросу, как всегда без претензий на истину в последней инстанции. "Краснодар" вряд ли кого-то будет покупать, легами забиты условно под завязку, да и в целом сыгранный коллектив, разве что для глубины скамейки товариСЧа с российским паспортом.
У "Зенита" также с составом все в порядке, как в прочем и у, скажу так, не безразличного Вам "Спартака", по меркам РПЛ разумеется. До мерок ЕК дай Бог дожить. Нужен тот, кто условно пазлы в общую целостную картинку сложить сможет. Баринов в "ЦСКА", сложно сказать насколько это будет усиление, а вот нападающий забивной им однозначно нужен, вопрос только где же его найтиТЬ. Даже не столько найтиТЬ, сколько попасть с трансфером.
Алеррандро в Бразилии забивал, а в РПЛ порох отсырел. "Локо" возможно будет стараться укрепить состав, Ротенбергу нужно же будет как-то показать. что его не зря назначили на высокоповажную должность в клубе. Ну а "ДМ" это вообще отдельная тема.
Так что мне кажется, что в зимнее ТО на трансферном рынке будут больше шустрить клубы из нижней части турнирной таблицы. В общем не судите строго за много букв, а с моей колокольни как-то так видится.
