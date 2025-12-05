Top.Mail.Ru
Пономарев считает, что «Краснодар» удержит первое место в РПЛ

05 декабря 2025, 10:19

«Краснодар» сможет сохранить лидерство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев.

Матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря и начнется в 19:00 мск.

«Думаю, „Краснодар“ удержит первое место в нынешнем сезоне. У ЦСКА много проблемных линий, забивает мало, — сказал Пономарев. — „Краснодар“ сейчас находится в хорошей физической и тактической форме».

«Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков, ЦСКА идет вторым с 36 очками.

Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Разумный Шляпник (раскрыть)
06 декабря в 10:18
«Быки» попросили ЭСК оценить эпизод.

Комиссия единогласно решила признать действия главного судьи Рафаэля Шафеева правильными.

«Джон Кордоба виновен в агрессивном поведении, так как после остановки игры он совершает сильный удар мячом в игрока ЦСКА Мойзеса, а затем продолжает движение ноги в сторону соперника в агрессивной манере, нанося удар открытыми шипами по руке», – говорится в решении.
------------------------
Это решение квалифицированной комиссии, а ты говоришь о своих хотелках.
Кстати. Вот решение и по не поставленному пенальти: "на 96-й минуте Шафеев не назначил 11-метровый, когда мяч попал в руку форварду «Краснодара» Виктору Са в его штрафной. В решении ЭСК отмечается, что рука футболиста была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь, и такой контакт должен быть наказуем."
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник ответ cska1948 (раскрыть)
05 декабря в 21:19
ты когда о справедливости вспоминаешь, ты Кордобу оставь на поле а симулянта мойзеса убери с поля. Полчаса играли в большинстве и ничего сделать не смогли у себя дома позорища. Прав был талалаев - без удаления и без пенальти ничего не можете
cska1948
cska1948 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
05 декабря в 19:51
Вы считаете, что в первом круге на последней минуте матча в ворота Краснодара ЗАСЛУЖЕННО не поставили ЗАКОННЫЙ пенальти? И кто бы сейчас ЗАСЛУЖЕННО был на первом месте, если бы в том матче восторжествовала СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
oFANATo
oFANATo
05 декабря в 14:39, ред.
Игра будет на три результата.....
ЦСКА вне зависимости от результата ближайшего матча в Краснодаре остается в золотой гонке. Чтобы выдержать ее до самого конца и всерьез рассчитывать на успех, необходимо качественное точечное усиление.
Шуня771
Шуня771 ответ За адекватность (раскрыть)
05 декабря в 14:38
Спасибо за столь подробное изложение своей точки зрения на данную мозаику.
Соглашусь, хотя и в верхнем эшелоне могут нас удивить лукоморьем-заморьем))
Capral
Capral
05 декабря в 13:56
Не понимаю, где он увидел много проблемных линий? Вратарская линия неплохая, не выдающаяся, но стабильная. Защита тоже не хуже чем у других- довольно сыгранная и опытная, плюс, в опороной зоне грамотно страхует Обляков. Полузащита вообще- одна из лучших в стране- мобильная, молодая, подвижная!!! Фланги тоже в порядке- с Круговым и Глебовым. Ну возможно, в определенной степени нехватка ЦН. Но тоже, имея такую мощную среднюю линию, можно и ЦН помочь. Другое дело, что на финише, ЦСКА немного свежести не хватает, от этого и контр атаки армейские не так опасны, как в начале сезона... А на счет ЦН, так в этом случае есть вопросы к тренеру, в неменьшей степени, потому что, даже, для очень качественного форварда нужен плацдарм для атаки, то-есть, атакующая схема, а с этим, у армейцев имеются определенные проблемы...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 13:43
Понял.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
05 декабря в 13:39, ред.
...Пономарь....! О ком заметка...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
05 декабря в 13:31
Первый Малофеев, третий Сабо. А вот кто в центре- х/з)))
shlomo
shlomo
05 декабря в 13:24
Если цыплят о осени считают, то футбол будем считать по весне....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 декабря в 13:14
Лишь бы игра не была скучной. Краснодар заслуженно на первом месте сейчас. ЦСКА хорош. За футбол
За адекватность
За адекватность ответ Шуня771 (раскрыть)
05 декабря в 13:10, ред.
Приветствую Уважаемый!!! Трансферы конечно дело хорошее, но слегка перефразируя известную цитату: "Мбаппе к нам к нам не поедет." Но это не страшно, ибо за период зимнего ТО Иван Карпов в своих "инсайдах от Карпа" все наши клубы укомплектует. "Всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже".

Ну а ежели без иронии, то могу высказать исключительно личное субъективное мнение по данному вопросу, как всегда без претензий на истину в последней инстанции. "Краснодар" вряд ли кого-то будет покупать, легами забиты условно под завязку, да и в целом сыгранный коллектив, разве что для глубины скамейки товариСЧа с российским паспортом.

У "Зенита" также с составом все в порядке, как в прочем и у, скажу так, не безразличного Вам "Спартака", по меркам РПЛ разумеется. До мерок ЕК дай Бог дожить. Нужен тот, кто условно пазлы в общую целостную картинку сложить сможет. Баринов в "ЦСКА", сложно сказать насколько это будет усиление, а вот нападающий забивной им однозначно нужен, вопрос только где же его найтиТЬ. Даже не столько найтиТЬ, сколько попасть с трансфером.

Алеррандро в Бразилии забивал, а в РПЛ порох отсырел. "Локо" возможно будет стараться укрепить состав, Ротенбергу нужно же будет как-то показать. что его не зря назначили на высокоповажную должность в клубе. Ну а "ДМ" это вообще отдельная тема.

Так что мне кажется, что в зимнее ТО на трансферном рынке будут больше шустрить клубы из нижней части турнирной таблицы. В общем не судите строго за много букв, а с моей колокольни как-то так видится.
eh72gurx84pu
eh72gurx84pu ответ Твой Арсен (раскрыть)
05 декабря в 13:10
А у Краснодара - в Калининграде украли победу. Левников-Питерский в предыдущей игре со СПАМОм удалил всех ключевых игроков. Зениту это помогло не сильно, а вот ЦСКА - весьма.
particular
particular
05 декабря в 12:58
"...„Краснодар“ сейчас..." А как будет потом, - не знает никто...
Варвар7
Варвар7
05 декабря в 12:56
Владимир Алексеевич, могли бы хотя бы после матча такой прогноз дать - всё по надежнее бы было...)
Alex_67
Alex_67
05 декабря в 12:45
Интересно, а зачем бывший футболист ЦСКА это сказал вслух?
adekvat
adekvat
05 декабря в 12:37
Ну если Понамарев сказал значит так тому и быть.
Твой Арсен
Твой Арсен
05 декабря в 12:33, ред.
Краснодар на 1 месте только благодаря тому, что судьи украли у ЦСКА победу в Москве.
mcdg785trs7t
mcdg785trs7t
05 декабря в 12:19
Будет здорово если это случится, быкам надо привыкать быть в числе лидеров!
Шуня771
Шуня771 ответ За адекватность (раскрыть)
05 декабря в 11:46
Приветствую Уважаемого!

Интересны зимние трансферы, особенно "ослабляющего - усиливающего" вектора...
Например (предположительно): ЛОКО - ЦСКА, в роли главного героя Баринов...
shur
shur ответ За адекватность (раскрыть)
05 декабря в 11:36
...вполне адекватная колокольня!!!
shur
shur
05 декабря в 11:32
...85-пять, наше почтение !!!! Какая классная расцветка у Сборной!
Прям вылитые Ман Сити,только наоборот ....!!!
....Спасибо за мнение!!!
За адекватность
За адекватность
05 декабря в 11:26
Ежели сеча за чемпионство будет до последнего тура, как предыдущие два сезона, то 17 мая увидим. Лично я только за, ежели бы складывающаяся традиция определения чемпиона в последнем туре продолжилась и в этом сезоне. А пока все эти прогнозы и предсказания условно сродни гаданию на кофейной гуще. Впереди чуть ли не трехмесячная зимняя пауза. И кто в каком состоянии из нее выйдет 28 февраля наверное одному Богу известно. Скажем так, проверено опытным путем, что после зимней паузы, опять же условно, кто-то из гадкого утенка может превратиться в белого лебедя, а кто-то наоборот. Ну а далее по классике, "поле квадратное, мяч круглый, победит достойнейший." Я надеюсь, что это будет "Краснодар". Как-то так с моей колокольни.
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 11:09
Если удержит первое место то будет просто прекрасно
