Пономарев считает, что «Краснодар» удержит первое место в РПЛ

05 декабря 2025, 10:19

«Краснодар» сможет сохранить лидерство в текущем сезоне Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал бывший футболист ЦСКА .

Матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА пройдет 7 декабря и начнется в 19:00 мск.

«Думаю, „Краснодар“ удержит первое место в нынешнем сезоне. У ЦСКА много проблемных линий, забивает мало, — сказал Пономарев. — „Краснодар“ сейчас находится в хорошей физической и тактической форме».