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Ростов - Уфа
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Уфа

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Ростов
Уфа
Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)
1 : 2
завершен
08 июля 2020, 20:30
среда
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Логотип футбольный клуб Уфа
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 27 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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    Голы
    Хаджикадунич Деннис
    ассистент Чернов Евгений     		1:0 27’
    68’ 1:1(П) Фомин Даниил
    75’ 1:2 Кротов Вячеслав
    ассистент Никитин Алексей
    Наказания
    Попов Ивелин 45’
    61’ Табидзе Джемал
    Байрамян Хорен 66’
    Глебов Данил 83’
    86’ Алиев Азер
    Антонсен Норманн Матиас 87’
    Прошляков Данила 89’
    Логашов Арсений 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Кротов Вячеслав Гиоргобиани Николай
    62’ Урунов Остон Сухов Александр
    62’ Козлов Андрей Агаларов Гамид
    Глебов Данил Попов Ивелин 67’
    Логашов Арсений Байрамян Хорен 69’
    Саплинов Александр Зайнутдинов Бактиор 81’
    Прошляков Данила Шомуродов Элдор 84’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 9
    		4 Удары в створ 5
    		12 Фолы 12
    		7 Угловые 4
    		3 Офсайды 0
    		57% Владение мячом 43%
    		3 Cэйвы 3
    		6 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    11 июля в 00:07
      112910415
      112910415
      09 июля в 08:09
      определились светлые перспективы ФК Уфа !
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров ответ мангo (раскрыть)
      09 июля в 06:50
      Согласен!
      112910415
      112910415
      09 июля в 05:29
      Ростов так и не вернулся после перерыва ...
      drive45
      drive45
      09 июля в 01:12
      Уныло, пассивно, предсказуемо. Так играть нельзя, песнь таже, отбора и прессинга нет, пытаемся отбирать только в своей штрафной площадке ,зарабатываем пенальти .Вынести мяч из своей зоны не можем, вся атака сводится к простому ,читаемому навесу во вратарскую зону. Лучший бомбардир играет чуть ли не защитника, сами защитники проигрывают практически все единоборства.Уфа по игре , больше заслуживает представлять Российский футбол в Европейских кубках,куда Ростов почему-то не стремится. Ждём от тренерского штаба и самих игроков совершенно другой игры и результата.
      мангo
      мангo
      09 июля в 00:51
      Чет не понимаю, почему это не выносят в отдельную новость ? На соккере редакторы поувальнялись ?
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      08 июля в 23:44
      У Ростова отсутствовали 3 игрока основы. Особенно не хватило Чистякова. Пенальти привёз Байрамян потому что оказался в центре обороны
      В целом считаю победу Уфы закономерной. Ростов сегодня играл плохо
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      08 июля в 23:21, ред.
      Сегодня Ростов проиграл,но это не стоит на клубе ставит крест ибо эмоции,все мы люди все мы человеки!!!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      08 июля в 23:10
      Уфу с победой!
      Ростову все равно не дали бы ЛЧ. Это долгая и неблагодарная история. Лучше промолчу, чтобы не обидеть других болел. Такой наш футбол, как и в жизни каждый день.
      VAN ARM
      VAN ARM
      08 июля в 23:07
      3 очка заслужили это факт)))
      Vladimir Grechko
      Vladimir Grechko ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
      08 июля в 22:53
      да на94 на твой зенит кто бы сомневался в его чемпионстве с таким баблом в бюджете )))
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков
      08 июля в 22:46
      Зенит Чемпион!!!
      stanichnik
      stanichnik
      08 июля в 22:43
      Болельщиков фк Уфа с победой!
      Нашим надо подтягивать физические кондиции, "бензина" хватает максимум на час игры.
      Vladimir Grechko
      Vladimir Grechko
      08 июля в 22:43
      кто бы что там не говорил но Ростов сейчас команда на на 1 тайм потом это мертвая команда хоть я и болеею за них но мне очень грустно видеть то что происходит сейчас с командой но по игре они явно сейчас это заслуживают и если они хотят в лигах европы или чемпионов то я не хочу чтоб они нас там позорили с такой игрой
      Ravshan878
      Ravshan878
      08 июля в 22:42
      Кажется Ростов гвозди забил в ЕЛ. Вот и вся беда.
      Лаша
      Лаша
      08 июля в 22:39
      Прикол, спартачи не догонят Уфу. Прикол спартачам до стыковых матчей 3 очка ахахааах
      спартак 1987
      спартак 1987
      08 июля в 22:39
      ростов и сам в лиге чемпионов играть перехотел и нам в лиге европы похоже через чемпионат не сыграть🤷‍♂️ ну как же так?
      RiotZero
      RiotZero
      08 июля в 22:38
      Второй гол вообще звездец, Норман забирает мяч в штрафной его бьют по ногам и засчитыват гол. Зачем нужен ВАР если от него толку 0Что с ВАР, что без него судьи косячатНо без ВАР 4 судиь получают з/п, а с ВАР 6. Без ВАР матчи идут 90+5 минут, с ВАР 120, кому это нужно.
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      08 июля в 22:37
      Ростов хорошо играл до перерыва и что с ним случилось сейчас?печально...
      Таганский
      Таганский
      08 июля в 22:36
      Откровенно хреновая игра Ростова, будто на самоизоляции вся команда..
      Уфа заслужила победу!!
      Валера!! Всем хорошего кнута!! Пора!!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      08 июля в 22:36
      Ростовские совсем не правы
      За адекватность
      За адекватность
      08 июля в 22:34
      "Уфа" реально в этом сезоне гроза авторитетов.
      cska1948
      cska1948
      08 июля в 22:33
      Весьма неожиданный, тем более вдвойне приятный для нас сюрприз!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
      08 июля в 22:32
      А ждут до последнего надеясь на авось!!
      Хозяин фунтиков
      Хозяин фунтиков
      08 июля в 22:29
      ха ха свиньи не догонят Уфу
      Борис Доенко
      Борис Доенко
      08 июля в 22:29
      Отвратительная игра Ростова!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Ice van Reed (раскрыть)
      08 июля в 22:27, ред.
      И с сочи сам и с зенитом и с ментами
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      08 июля в 22:25
      Ростов сам себя душит в этом матче!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      08 июля в 22:22
      Ростов душат судьи
      Evilhuman
      Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
      08 июля в 22:22
      И не говори, когда поезд уже ушел, пытаться в последний вагон запрыгнуть
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