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1 : 2
завершен
08 июля 2020, 20:30
среда
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Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Телетрансляция: «Матч Премьер»
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Хаджикадунич Деннис
ассистент Чернов Евгений
|1:0
|27’
|68’
|1:1(П)
|Фомин Даниил
|75’
|1:2
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Кротов Вячеслав
ассистент Никитин Алексей
|Попов Ивелин
|45’
|61’
|Табидзе Джемал
|Байрамян Хорен
|66’
|Глебов Данил
|83’
|86’
|Алиев Азер
|Антонсен Норманн Матиас
|87’
|Прошляков Данила
|89’
|Логашов Арсений
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Кротов Вячеслав
|Гиоргобиани Николай
|62’
|Урунов Остон
|Сухов Александр
|62’
|Козлов Андрей
|Агаларов Гамид
|Глебов Данил
|Попов Ивелин
|67’
|Логашов Арсений
|Байрамян Хорен
|69’
|Саплинов Александр
|Зайнутдинов Бактиор
|81’
|Прошляков Данила
|Шомуродов Элдор
|84’
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|12
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|5
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|12
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|0
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|3
|Cэйвы
|3
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|6
|Предупреждения
|2
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ну не пустят никого в евро кубки масквачи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну не пустят никого в евро кубки масквачи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В целом считаю победу Уфы закономерной. Ростов сегодня играл плохо
В целом считаю победу Уфы закономерной. Ростов сегодня играл плохо
Ростову все равно не дали бы ЛЧ. Это долгая и неблагодарная история. Лучше промолчу, чтобы не обидеть других болел. Такой наш футбол, как и в жизни каждый день.
Ростову все равно не дали бы ЛЧ. Это долгая и неблагодарная история. Лучше промолчу, чтобы не обидеть других болел. Такой наш футбол, как и в жизни каждый день.
Нашим надо подтягивать физические кондиции, "бензина" хватает максимум на час игры.
Нашим надо подтягивать физические кондиции, "бензина" хватает максимум на час игры.
Уфа заслужила победу!!
Валера!! Всем хорошего кнута!! Пора!!
Уфа заслужила победу!!
Валера!! Всем хорошего кнута!! Пора!!