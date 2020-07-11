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Сочи - Спартак
Арсенал - Тамбов
Ахмат - Зенит

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Спартак

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Сочи
Спартак
Логотип футбольный клуб Сочи
1 : 0
завершен
11 июля 2020, 20:30
суббота
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Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 28 тур
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Голы
Маслов Павел 1:0(А) 24’
Наказания
Заика Кирилл 9’
Мевля Миха 19’
30’ Айртон
Полоз Дмитрий 41’
50’ Умяров Наиль
Маргасов Тимофей 63’
88’ Мирзов Резиуан
Кокорин Александр 90+2’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
58’ Мирзов Резиуан Рассказов Николай
58’ Ларссон Джордан Умяров Наиль
Карапетян Александр Полоз Дмитрий 76’
Статистика
 2 Удары по воротам 15
1 Удары в створ 3
13 Фолы 11
0 Угловые 9
5 Офсайды 0
32% Владение мячом 68%
3 Cэйвы 1
5 Предупреждения 3
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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответ Terminator-2010 (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 23:17
Путаешь с кем-то. Я за статистикой совсем не слежу. Для меня кто выше в рейтинге УЕФА тот и лучший; так же и в экономике - лучший тот, у кого выше место в рейтинге европейской консалтинговой компании Делойти. Всё просто, как видишь.
pomor 445
pomor 445 ответ Terminator-2010 (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 19:55
Даже и не пытаюсь разбираться в том, в чём невозможно в принципе: в РПЛ.
Александр Алексатов
Александр Алексатов
12 июля в 16:06
по всем веткам видно как ненавидят спартак ворующий народную нефть поэтому и НАРОДНЫЙ
Александр Алексатов
Александр Алексатов
12 июля в 16:03
таскали Спартак как молодежку РОСТОВА однозначно в пердив
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответ wingback (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 15:46
    красноярец
    красноярец ответ galem72 (раскрыть)
    12 июля в 15:43
    Да нормально все у вас, мне лично нравится. И деньги есть, и футболисты не плохие, а команды нет. Плюньте на все это, проиграете две игры и очиститель ФНЛ.
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    12 июля в 15:40
      красноярец
      красноярец ответ Константин Белых (раскрыть)
      12 июля в 15:37, ред.
      В пердив вам пора очиститься и там попрет.
      Багров-брат
      Багров-брат ответ Ruslan7797 (раскрыть)
      12 июля в 13:40
      Как же невоспитанно, уважаемый. Я же не радуюсь, а соболезную. И поздравление моё искренне. Ведь действительно заслуженное десятое место. А по поводу и у вас будет праздник, так и не сомневаюсь. С какой там периодичностью? 12-14 лет? Удачи и вам, и скорой смены тренера, опять же ваша традиция. Лучше бы хозяина поменяли...)))
      galem72
      galem72
      12 июля в 10:27
      Какое же это позорище! Нет нормативной лексики для описания происходящего в Спартаке...
      kastites
      kastites
      12 июля в 10:20
      Что то мало пропустили хряки
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      12 июля в 10:11
      Молодчики, южане! Спасибо Вам за эту победу) Даже самим не пришлось забивать! Ведь есть такой клоун как Паша Маслов) Спартаку больших неудач и громких поражений!
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      12 июля в 10:00, ред.
        Ravshan878
        Ravshan878 ответ Terminator-2010 (комментарий удален) (раскрыть)
        12 июля в 09:41
        Извиняюсь и вам СПАСИБО. ))
        Ravshan878
        Ravshan878
        12 июля в 09:38
        Безусловно я соглашусь вашевеличество. Думаю время придёт и все станет на своё местеа.При союзном чемпионате тоже самое было.Пардон чуть назад возвращаюсь.Сколько поменяли иностранных тренеров, без границ.Если честно в Russi своих тр хватает.Доверять не кто не хочет.Вот и bik problem.
        lotsman
        lotsman
        12 июля в 09:21
        Спартак продолжает прогрессировать в правильном направлении.)))
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
        12 июля в 09:05
        Прекрасно
        Константин Белых
        Константин Белых
        12 июля в 09:02
        Ну что сказать? Рассказова Умярова да и Зобнина можно на выход просить однозначно. Я понимаю что у Ромы Зп 3млн но за такие бабки проф футболист должен хотя бы средним ударом обладать. Рома ни средним ни слабым не владеет. Умярова срочно на лавку-выпустите Тиля наконец-то ну хуже все равно не будет. Алекс Крал как отдушина в этом сброде-как всегда лучший кто бы что не говорил. Как же Фернандо не хватает.Но у тиля хоть пас есть. А что Умяров делает непонятно.А Тедеско про свой стиль говорит-я мол жонглер... ..ч..удак ты а не жонглер. 56ьная схема 3-5-2? Ну не умеют они играть при этой схеме. Только друг другу мешают. Проведите последние 2 игры -хоть в пердив не свалитесь.Победите хотя бы чеченов. И заканчивайте эту порнуху. И защитника к Жиго и Джикии купите.
        oFANATo
        oFANATo
        12 июля в 08:38, ред.
        Как там раньше говорил Карпин?
        Надо набрать 36 очков?......33 уже набрали!)))
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        12 июля в 08:32
        Какой вообще смысл обсуждать эту дворовую команду? Это даже не середняк,а сборище игрушек цорна и выпускников ПТУ спартак.
        barcamilan
        barcamilan
        12 июля в 08:29
          Ruslan7797
          Ruslan7797 ответ Багров-брат (раскрыть)
          12 июля в 08:18
          Радуйся конявый пока ваша берет но это ненадолго,как были раньше после нас так и останетесь,а теперь говори что хочешь
          yrasikos22
          yrasikos22
          12 июля в 07:24
          Сочи с победой !!! теперь Зениту надо добивать лежачего...
          trimetil
          trimetil ответ Terminator-2010 (комментарий удален) (раскрыть)
          12 июля в 07:04
          Один в Динамо куплен, другой в Амкаре - "коренные спартачи".
          kts
          kts
          12 июля в 06:56
          Тедеско красавчик
          красноярец
          красноярец ответ makkie (раскрыть)
          12 июля в 06:35
          Мирзоев это свет и легенда Спартака.
          красноярец
          красноярец ответ Куплет (раскрыть)
          12 июля в 06:32, ред.
          А бомжи кто, викинги?
          красноярец
          красноярец
          12 июля в 06:30
          Спартаковский фан чует запах ФНЛ?
          Василий 50
          Василий 50
          12 июля в 05:38
          Ожидаемо.
          Wolf77785
          Wolf77785
          12 июля в 05:22
          Позор Сочи!! Могли и молодняком сыграть! Обыграли каких-то детей и радуются, что обыграли такой слабый клуб!!
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