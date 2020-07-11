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1 : 0
завершен
11 июля 2020, 20:30
суббота
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Стадион Фишт (Сочи)
|Маслов Павел
|1:0(А)
|24’
|Заика Кирилл
|9’
|Мевля Миха
|19’
|30’
|Айртон
|Полоз Дмитрий
|41’
|50’
|Умяров Наиль
|Маргасов Тимофей
|63’
|88’
|Мирзов Резиуан
|Кокорин Александр
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Мирзов Резиуан
|Рассказов Николай
|58’
|Ларссон Джордан
|Умяров Наиль
|Карапетян Александр
|Полоз Дмитрий
|76’
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|2
|Удары по воротам
|15
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|1
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|11
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|0
|Угловые
|9
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|5
|Офсайды
|0
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|3
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|3
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ЗАРЯЖЕНЫМ ВИЛКОВЫМ КУЦ
ЗАРЯЖЕНЫМ ВИЛКОВЫМ КУЦ
Надо набрать 36 очков?......33 уже набрали!)))
Надо набрать 36 очков?......33 уже набрали!)))