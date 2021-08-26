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Но ведь реально Сочи сильней...
В принципе и раньше не любил "танцы на костях"...но теперь как то совсем не радостно за Спартак....
Ожидал в юбилейный сезон увидеть противоборство первой и второй команды прошедшего чемпионата....как то не складывается...
Не лучшие времена...не лучший тренер...не лучший состав...не лучшее руководство...
Не отчаиваться...
Так бывает...
Надеюсь быстро пройдёт...
Удачи и терпенья !!!
Но ведь реально Сочи сильней...
В принципе и раньше не любил "танцы на костях"...но теперь как то совсем не радостно за Спартак....
Ожидал в юбилейный сезон увидеть противоборство первой и второй команды прошедшего чемпионата....как то не складывается...
Не лучшие времена...не лучший тренер...не лучший состав...не лучшее руководство...
Не отчаиваться...
Так бывает...
Надеюсь быстро пройдёт...
Удачи и терпенья !!!