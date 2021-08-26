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Протокол матча Спартак против Сочи

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 1:2 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Спартак
1 : 2
завершен
26 августа 2021, 18:30
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 52.3 - 15.4
Средний возраст: 26.8 - 30.2
Средний рост: 184.5 - 183
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 3-4-3 - 3-4-3
Сочи
ПроигрышНичьяВыигрышВыигрышПроигрышНичьяВыигрышПроигрышНичьяПроигрыш
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрышНичьяПроигрышНичья
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 6 тур
Стадион Открытие Арена (Москва), зрителей: 2713 +18 +20, Дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.87 3.65 4.49
    Еще
    Лого Спартак
    Лого Сочи
    Желтая карточка
     
    38' Зобнин Роман (47)
    Замена
     
    56' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Мозес Виктор (8) вышел на поле
    Гол
     
    60' (1:0) Зобнин Роман (47) (Жиго Самуэль (2))
    Замена
     
    2
    Замена76' Кутепов Илья (29) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
    Замена76' Умяров Наиль (18) уходит с поля, Промес Квинси (24) вышел на поле
    Замена
     
    2
    Замена85' Жиго Самуэль (2) уходит с поля, Ломовицкий Александр (17) вышел на поле
    Замена85' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
    Желтая карточка
     
    2
    Желтая карточка90+2' Соболев Александр (7)
    Желтая карточка90+3' Хендрикс Йоррит (4)
     
    Желтая карточка
    34' Ангбан Викторьен (19)
     
    Желтая карточка
    39' Маргасов Тимофей (34)
     
    Желтая карточка
    41' Родригао (5)
     
    Замена
    46' Матео Барач (4) уходит с поля, Прохин Данила (87) вышел на поле
     
    Замена
    2
    Замена61' Ангбан Викторьен (19) уходит с поля, Нобоа Кристиан (16) вышел на поле
    Замена61' Попов Ивелин (8) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
     
    Гол
    65' (1:1) Барсов Максим (10) (Маргасов Тимофей (34))
     
    Гол
    72' (1:2) Юсупов Артур (6) (Воробьёв Дмитрий (7))
     
    Замена
    82' Воробьёв Дмитрий (7) уходит с поля, Жоаозиньо (22) вышел на поле
     
    Замена
    2
    Замена90+1' Юсупов Артур (6) уходит с поля, Павлов Даниил (53) вышел на поле
    Желтая карточка90+5' Джанаев Сослан (35)
    Голы
    Зобнин Роман
    ассистент Жиго Самуэль     		1:0 60’
    65’ 1:1 Барсов Максим
    ассистент Маргасов Тимофей
    72’ 1:2 Юсупов Артур
    ассистент Воробьёв Дмитрий
    Наказания
    34’ Желтая карточка Ангбан Викторьен
    Зобнин Роман Желтая карточка 38’
    39’ Желтая карточка Маргасов Тимофей
    41’ Желтая карточка Родригао
    Соболев Александр Желтая карточка 90+2’
    Хендрикс Йоррит Желтая карточка 90+3’
    90+5’ Желтая карточка Джанаев Сослан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Прохин Данила Матео Барач
    Мозес Виктор Бакаев Зелимхан 56’
    61’ Нобоа Кристиан Ангбан Викторьен
    61’ Барсов Максим Попов Ивелин
    Хендрикс Йоррит Кутепов Илья 76’
    Промес Квинси Умяров Наиль 76’
    82’ Жоаозиньо Воробьёв Дмитрий
    Ломовицкий Александр Жиго Самуэль 85’
    Игнатов Михаил Ларссон Джордан 85’
    90+1’ Павлов Даниил Юсупов Артур
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 10
    		2 Удары в створ 3
    		8 Фолы 9
    		7 Угловые 3
    		2 Офсайды 6
    		58% Владение мячом 42%
    		1 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    27 августа 2021 в 11:47
    Чем хуже тем лучше...
    Я думаю так что чем больше Спартак уходит на дно тем быстрее нас ждут перемены
    А вообще надо прощать с Федуном и его барышней это в первую очередь...
    металлург
    металлург
    27 августа 2021 в 10:38
    Грусть, печаль, тоска Спартак съедает в раздевалке после игры. А ещё много болел по всей стране тоскуют от этой игры. Я правда думал после предсезонных игр будет грызня за первое место, а здесь печаль. Меняйте Руя на Федотова, может всё и выправит. А также руководства и маленько игроков
    karnager
    karnager
    27 августа 2021 в 09:10
    Решение федуна покинуть рпл в том году было бы правильным решением. с такой игрой я вообще не понимаю, как фанаты ходят и болеют. кроме ковида спартак ничего не даст
    Геннадьич
    Геннадьич
    26 августа 2021 в 23:24
    Каррера сказал,что Спартак стал чемпионом,потому ,что создалась "семья".Сейчас семьей и не пахнет…..
    Геннадьич
    Геннадьич ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    26 августа 2021 в 23:21
    Спасибо,неожиданно.....
    Геннадьич
    Геннадьич
    26 августа 2021 в 23:19
    В Спартаке полный разлад в команде.Явно есть какой то внутренний конфликт.Между игроками или между игроками и тренером.Возможно,г-жа Салихова продолжает интриговать с отдельными игроками,возможно сливают Руя.Пока Федун не продаст Спартак,ничего хорошего ждать не стоит.Больше смотреть на это нет желания.
    старый слонище
    старый слонище
    26 августа 2021 в 23:13
    Хочешь сей,а хочешь-куй,всё равно получишь...Руй.
    Futurista
    Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
    26 августа 2021 в 22:55
    В Питере не хуже)...у коней кстати тоже 3 поражения как и у Спартака...как там дальше будет никто не знает...
    протон
    протон
    26 августа 2021 в 22:54
    А Руй знает вообще что происходит в команде?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    26 августа 2021 в 22:51
    Сказать что ожидаемо - сочтут за троллинг....
    Но ведь реально Сочи сильней...

    В принципе и раньше не любил "танцы на костях"...но теперь как то совсем не радостно за Спартак....

    Ожидал в юбилейный сезон увидеть противоборство первой и второй команды прошедшего чемпионата....как то не складывается...

    Не лучшие времена...не лучший тренер...не лучший состав...не лучшее руководство...
    Не отчаиваться...
    Так бывает...
    Надеюсь быстро пройдёт...
    Удачи и терпенья !!!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    26 августа 2021 в 22:41
    похвально. Зареме привезли привет с берегов Чёрного моря.
    протон
    протон
    26 августа 2021 в 22:33
    Поздравляю Сочи с убедительной победой. !!!
    Ihtiandr
    Ihtiandr
    26 августа 2021 в 22:18
    Похоже, что Руя надо бы отставить... А не взять ли вместо него Федотова? )) Типа переманить... Во всяком случае, хуже уж точно не будет. Даже при том, что у него в фамилии нет буквы "р". )
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ -Хостинский- (раскрыть)
    26 августа 2021 в 22:14
    Да ,согласен ! Физиологическая и психологическая яма . Но что-то она очень уж глубокая . При Каррере тоже вылетали из еврокубков , но находили в себе силы всё забыть и играть дальше . И чемпионами стали . При Руе что-то всё уж слишком печально . Ну не до такой же степени ,в конце концов . Значит Руй просто плохой психолог и мотиватор ,что команда стухла совсем !
    -Хостинский-
    -Хостинский- ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    26 августа 2021 в 22:06, ред.
    Тут 2 варианта
    1. Ошибка тренерского штаба в физ подготовке к сезону ( бывает заложили не то что надо , в начале польза а в последствии то что мы сейчас видим )
    2. Просто соперники на пари матче не воспринимали турнир а тупо наигрывали состав , простым языком выходили не выигрывать а наигрывать , и поражения их не огорчали . А все болельщики Спартака поверили , что это чемпионский сезон . А тут как бы не вылететь в фнл
    Ислам0926
    Ислам0926
    26 августа 2021 в 21:57
    По ходу по приказу Заремы Спартак сливает тренера как то по зодиаку тренер
    Ислам0926
    Ислам0926
    26 августа 2021 в 21:55
    Удары по воротам 2-3 сейвы 1-1 тоесть Максименко пропускает 66 процентов ))))))
    makkie
    makkie
    26 августа 2021 в 21:48
    Стыд и позор!
    Больше сказать нечего...
    протон
    протон
    26 августа 2021 в 21:40
    Федотов конечно крутой и современный тренер. В следующем сезоне пора пробовать себя в более сильном клубе, который может претендовать на чемпионство.
    протон
    протон
    26 августа 2021 в 21:39
    Скорее Сочи переоценили Спартак. Так, что даже пропустили первыми, пока не поняли, что против них играет команда уровня ФНЛ
    протон
    протон
    26 августа 2021 в 21:39
    Попался кабанчик в капкан
    bacek15
    bacek15 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    26 августа 2021 в 21:37
    Странно, Спартак с большой буквы, а Сочи с маленькой))
    vashinin
    vashinin
    26 августа 2021 в 21:31
    происходит непонятное и возмутительное.
    протон
    протон
    26 августа 2021 в 21:29
    Да не удивлюсь что с подачи этого руководства, а в частности заремы и сливают руя.
    протон
    протон
    26 августа 2021 в 21:28
    Факт! Не хотелось в это верить, но если я хоть что-то понимаю в футболе, 2 гола сразу сами себе забили, как только повели в счёте.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Сп62 (раскрыть)
    26 августа 2021 в 21:25
    Почему же тогда всё у всех получалось с комбинационной игрой на Кубке МАТЧ-премьер ? Выносили всех вперёд ногами .Получался и высокий прессинг ,и скорости были ,и короткие и средние пасы проходили ,и удары дальние были . Значит могут ,77ки ! Сейчас-то куда всё это подевалось ? Или Руй виноват ?
    Сп62
    Сп62 ответ протон (раскрыть)
    26 августа 2021 в 21:24
    Если б рядом с Соболевым был такой игрок, как Нобуа, Азмун с завистью смотрел бы на Александра со стороны. Нападающий всегда зависит от партнёров. Это мы наблюдали в сборной Польши, где играл Левандовский.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    26 августа 2021 в 21:24
    не понятно как всё время получается так, что разом сразу все игроки Спартака как-будто разучились играть в футбол🙆‍♂️🤷‍♂️ первый тайм против сочи был сплошным кошмаром, ни движения, ни мысли, вообще ничего!!! такие переуды нужно проходить через грызню за мяч на каждом клочке футбольного поля, у нас Ларссон просто ниочём, в прессинге командном часто именно из-за шведа ( который не успевал накрывать защитников да и в движение был слаб) сочи выходил из защиты и начинал свои атаки ( хоть и клуб с чёрного моря в первом тайме не сильно отличался футбольным интелектом как и красно - белые) был у нас такой туз в рукаве на случай команд - автобусов - Аиртон, по своему потенциалу бразилец мог разрывать свой фланг, делать острые прострелы в штрафную соперника, зарабатывать опасные штрафные и возможно пенальти, сажать защитников противника на жёлтые карточки...на деле: Луис просто болван, который похоже лишён серого вещества в голове и кроме отличной скорости ничем больше не может выделиться в Спартаке! сегодня оба пропущенного гола на его совести ( в первом правда ещё один болван Маргасов просто бил по воротам и по русской традиции его ужасный удар превратился в отличный пас) второй же гол просто очередная потеря Аиртоном своего оппонента...всех собак на крайнего защитника Спартака не стоит вешать, нужно разобраться почему никто не страхует бразильца в команде, было прекрасно видно, что сочи когда готовились вводить мяч из аута ( вскоре случился победный их гол, который начинался с аута) на левом фланге была просто дырища с гектар свободного пространства и игроков с юга на этом участке поля было просто больше! ну и когда на бровке появился Набоа в голове мелькнула мысль, что пора тушить свет, один креативный игрок просто решил исход матча ( тут вопросы к руководству где у нас плеймейкер и правый защитник) не понятно на долго мы попали в этот ступор, пока вообще не виден свет в конце тунеля, ещё месяц назад всех выносили в предсезоном турнире и забивали по 4 - 5 мячей, сейчас этиже игроки мяч укротить не могут в три касания...до 1го сентября есть почти неделя, чтобы сделать пару хороших приобретений, иначе настраиваться на кубок России и строить команду в чемпионате и лиге европы ( похоже кто бы завтра нам не выпал ловить нам там просто нечего🤷‍♂️)
    Сп62
    Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    26 августа 2021 в 21:17
    У Тедеско игра была построена на рывки нападающих в отрыв. Без всяких комбинаций и хитроумных ходов. Понсе и Ларсон обеспечивали реализацию такой схемы. Руй попытался перестроить игру на комбинационный стиль, но не нашёл игроков способных понимать такую игру.
    протон
    протон
    26 августа 2021 в 21:11
    Откровенный слив Витории, как и предрекал Борзыкин. Ждем заявлений про тренеришку от кого-то из игроков
    Как же плох Соболев, заслужено мимо сборной...
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