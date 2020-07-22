В 31 Годзюр Ярослав Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 6 Августиняк Рафал Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 93 Герасимов Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 5 Пасы: 64 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

З 95 Калинин Игорь Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 20 Точные навесы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 10 Бикфалви Эрик Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

П 13 Бумаль Петрус Ударов всего: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 44 Егорычев Андрей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 79

П 8 Емельянов Роман Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 83

П 80 Магомадов Чингиз Ударов всего: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

П 58 Эль-Кабир Отман Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 39

Н 20 Панюков Андрей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 60 Полетаев Владислав

З 3 Ароян Вараздат Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 13

З 5 Вилюш Мацей

З 4 Мамин Артем

П 14 Бавин Юрий Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 51

П 22 Гусейнов Айхан

П 11 Ефремов Дмитрий Пасы: 3 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 10

П 21 Насыров Исламжан

Н 35 Золотов Николай