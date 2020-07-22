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0 : 1
завершен
22 июля 2020, 19:00
среда
|45+1’
|0:1
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Миранчук Антон
ассистент Рыбчинский Дмитрий
|Магомадов Чингиз
|14’
|Бумаль Петрус
|19’
|Августиняк Рафал
|31’
|Эль-Кабир Отман
|32’
|Емельянов Роман
|48’
|51’
|Рыбчинский Дмитрий
|79’
|Миранчук Антон
|87’
|Живоглядов Дмитрий
|90’
|Фарфан Джефферсон
|90+2’
|Миранчук Антон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бавин Юрий
|Эль-Кабир Отман
|38’
|56’
|Фарфан Джефферсон
|Сулейманов Тимур
|67’
|Куликов Даниил
|Мурило Серкейра
|68’
|Жемалетдинов Рифат
|Рыбчинский Дмитрий
|Ефремов Дмитрий
|Панюков Андрей
|79’
|Погребняк Павел
|Егорычев Андрей
|79’
|Ароян Вараздат
|Емельянов Роман
|82’
|90+4’
|Черный Артур
|Миранчук Алексей
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|20
|Удары по воротам
|9
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|8
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|18
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|12
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|2
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|2
|Cэйвы
|8
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|5
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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