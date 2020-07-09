В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 2 Годин Диего Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 8 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 6 де Врей Стефан Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 15 Янг Эшли Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 70

П 20 Валеро Борха Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 88

П 5 Гальярдини Роберто Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

П 87 Кандрева Антонио Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 7 Пасы: 30 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 77

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 46 Берни Томмазо

В 27 Паделли Даниэле

З 34 Бираги Кристиано

З 31 Пирола Лоренцо

З 13 Раноккья Андреа

П 32 Агуме Люсьен

П 18 Асамоа Квадво

П 8 Весино Матиас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 20

П 24 Эриксен Кристиан Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 8

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 13