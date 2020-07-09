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2 : 2
завершен
09 июля 2020, 22:45
четверг
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Стадион Марко Антонио Бентегоди (Верона)
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Лазович Дарко
ассистент Димарко Федерико
|1:0
|2’
|49’
|1:1
|Кандрева Антонио
|55’
|1:2(А)
|Димарко Федерико
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Велозу Мигель
ассистент Ррахмани Амир
|2:2
|86’
|Димарко Федерико
|29’
|Гюнтер Корай
|37’
|Амрабат Софьян
|45+2’
|45+2’
|Валеро Борха
|65’
|Янг Эшли
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ди Кармине Самуэль
|Степински Мариуш
|53’
|Аджапонг Клод
|Димарко Федерико
|66’
|70’
|Весино Матиас
|Брозович Марцело
|76’
|Мартинес Лаутаро
|Лукаку Ромелу
|Верре Валерио
|Лазович Дарко
|84’
|Эмпереур Алан
|Кумбулла Мараш
|84’
|88’
|Эриксен Кристиан
|Валеро Борха
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|8
|Удары по воротам
|17
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|2
|Удары в створ
|6
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|19
|Фолы
|12
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|0
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|4
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|5
|Cэйвы
|0
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|3
|Предупреждения
|2
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