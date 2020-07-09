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Верона - Интер
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Текстовая онлайн трансляция матча Верона против Интер

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Голы
Лазович Дарко
ассистент Димарко Федерико 		1:0 2’
49’ 1:1 Кандрева Антонио
55’ 1:2(А) Димарко Федерико
Велозу Мигель
ассистент Ррахмани Амир 		2:2 86’
Наказания
Димарко Федерико 29’
Гюнтер Корай 37’
Амрабат Софьян 45+2’
45+2’ Валеро Борха
65’ Янг Эшли
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Ди Кармине Самуэль Степински Мариуш 53’
Аджапонг Клод Димарко Федерико 66’
70’ Весино Матиас Брозович Марцело
76’ Мартинес Лаутаро Лукаку Ромелу
Верре Валерио Лазович Дарко 84’
Эмпереур Алан Кумбулла Мараш 84’
88’ Эриксен Кристиан Валеро Борха
Статистика
 8 Удары по воротам 17
2 Удары в створ 6
19 Фолы 12
0 Угловые 5
0 Офсайды 4
42% Владение мячом 58%
5 Cэйвы 0
3 Предупреждения 2
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 11:40
Велозу... Старперский чемп
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Juve14 (раскрыть)
10 июля в 11:03
Про Италию соглашусь, но про планету ты явно загнул, то что 7 из 9 своих финалов Ювентус проиграл на дает поводов для гордости. У того же Интера 3 еврокубка, и он последний из СериАла кто брал "ушастого".
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 08:00
слабо. нет игры))
feris1
feris1
10 июля в 07:31
Хороший результат как по мне!
mihaluch
mihaluch
10 июля в 04:14
Интер выступил слабее чем ожидалось.
zsb1961
zsb1961
10 июля в 01:30
Сами виноваты!
Juve14
Juve14
10 июля в 01:24
Dirty_Harry ээй ээй приятель! Ты про лучший клуб в истории Италии говоришь и один из лучших клубов планеты, полегче парень!
Juve14
Juve14
10 июля в 01:21
Хихихи, типа за скудетто они мечтали боротся, хихихи
Dirty_Harry
Dirty_Harry
10 июля в 00:49, ред.
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ juvenale (раскрыть)
    10 июля в 00:49
    Аха-ха. Пока он лишь доказал, что без Переса - ЗЕРО.
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21
    10 июля в 00:48
    ухахаха
    juvenale
    juvenale ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
    10 июля в 00:46
    мне то что я за Ювентус болею...А Роналдо уже доказал ,что он номер 1
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ juvenale (раскрыть)
    10 июля в 00:44
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK ответ juvenale (раскрыть)
      10 июля в 00:41
        juvenale
        juvenale ответ Sandvikens AIK (комментарий удален) (раскрыть)
        10 июля в 00:41
        подгорание было вчера, после очередного нулевого матча гнома
        juvenale
        juvenale ответ Sandvikens AIK (комментарий удален) (раскрыть)
        10 июля в 00:40
        хах буффон где ты подгорание видишь?это факты
        Sandvikens AIK
        Sandvikens AIK
        10 июля в 00:31
        juvenale, ты что-то путаешь. Кабинетные вчера огребли во главе с бесполезной марокканкой. Кончились Лечче - кончилась и Пеналда.
        juvenale
        juvenale
        10 июля в 00:29
        а димарко кстати картону принадлежит и забивает автогол
        juvenale
        juvenale
        10 июля в 00:26
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
          09 июля в 22:58
          Конте в правильном направлении едешь ха)
          Sebastian Eniston
          Sebastian Eniston
          09 июля в 22:57
          Верона на голову сильней
          Don Nerazzurri
          Don Nerazzurri
          09 июля в 21:27
          Forza Inter
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