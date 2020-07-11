В 83 Миранте Антонио Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 13 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 96

З 11 Коларов Александар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 96

З 23 Манчини Джанлука Офсайды: 1 Фолов совершено: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 81

З 33 Перес Бруно Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 96

З 20 Фасио Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 96

П 21 Верету Жордан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 67

П 42 Диавара Амаду Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 96

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 67

П 41 Роджер Ибаньес Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 96

Н 19 Калинич Никола Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 6 Отборы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 77

Н 31 Перес Карлес Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 13 Лопес Пау

В 63 Фузато Даниэль

З 2 Дзаппакоста Давиде

З 15 Четин Йилдирим

П 14 Вильяр Гонсало Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 29

П 22 Дзаньоло Николо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 29

П 99 Клюйверт Джастин

П 27 Пасторе Хавьер

П 8 Перотти Диего Голевые передачи: 1 Отборы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 29

П 37 Спинаццола Леонардо Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 15

П 17 Юндер Дженгиз