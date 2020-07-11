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0 : 3
завершен
11 июля 2020, 20:30
суббота
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Стадион Марио Ригамонти (Брешиа)
|48’
|0:1
|Фасио Федерико
|62’
|0:2
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Калинич Никола
ассистент Перес Карлес
|74’
|0:3
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Дзаньоло Николо
ассистент Перотти Диего
|Тонали Сандро
|9’
|61’
|Перес Бруно
|86’
|Перотти Диего
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Змргаль Яромир
|Скрабб Симон
|46’
|Дессена Даниэле
|Ндой Эмануэле
|46’
|Доннарумма Альфредо
|Бьярнасон Биркир
|58’
|66’
|Дзаньоло Николо
|Пеллегрини Лоренцо
|67’
|Вильяр Гонсало
|Перес Карлес
|67’
|Перотти Диего
|Верету Жордан
|77’
|Джеко Эдин
|Калинич Никола
|Гецци Андреа
|Шпалек Николас
|78’
|80’
|Спинаццола Леонардо
|Манчини Джанлука
|Семприни Алессандро
|Мангравити Массимилиано
|87’
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|11
|Удары по воротам
|19
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|4
|Удары в створ
|6
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|19
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|1
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|4
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|2
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