Обляков заявил, что Кордоба всегда провоцирует соперников

07 декабря 2025, 22:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Колумбийский футболист «Краснодара» Джон Кордоба всегда провоцирует соперников во время матчей. Об этом заявил полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» со счетом 3:2 обыграл ЦСКА. По ходу встречи произошли две потасовки.

«Кордоба всегда провоцирует, так действует. Поведение его не удивило», — отметил Обляков.

«Знали, что будет такой тяжелый матч. Мы никогда не сдаемся, забили гол, пытались дальше играть. Поражение — вот это было некстати, не хочется на такой ноте уходить [на паузу]. Могли лучше выступить, всегда хочется лучше играть и набирать много очков», — добавил он.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.

артем сергеев 1
артем сергеев 1
08 декабря в 16:37
У меня вопрс ко всем уважаемым ,,обвинителям,, и ,,судьям,,
А , собственно , чем отличается поведение на поле Кордобы от поведения Мойзеса и наоборот？
Разумеется, в отличие от уровня и полезности в игре ？
Сам же первый и отвечу , - ничем ！
Хотя как футболист Мойзес на уровень ниже классом.
Ругаем, хввлим их, но ведь они такие ,какие есть.
Да и кто из футболистов не без греха？Так что, споры надо оставить, успокоится и принять итог игры как данность.
Я вспоминаю неприличное поведение Мойзеса и быдловатое поведение Акинфеева（！！）еще недавно в матче этих же команд и удивляюсь короткой болельщицкой памяти...
,,Все что было прежде, то и будет....,,
isamsn
isamsn
08 декабря в 11:38
Пару раз удалили бы с поля за симуляции и провокации и перестал бы этим заниматься.
Gotlib
Gotlib ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 декабря в 10:58, ред.
Мойзес виноват. Все мозги утекли в мощные булки, благо там много места. Имея жёлтую карточку полез драться с соперником, и то, что судья не показал вторую жёлтую это для него большое везение. Но, видимо Мойзес думал (булками), что так будет вечно и вскоре заработал (на ровном месте) вторую жёлтую. Короче подвёл команду из-за своей тупости.
112910415
112910415
08 декабря в 06:26
так он представляет себе тотальный футбол !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 декабря в 00:14
25процентный клоун
Яша ниже Спартака быть невозможно
Там уже ФНЛ маячит.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 декабря в 23:05
Армейцы на несколько позиций ниже должны быть
VeniaminS
VeniaminS
07 декабря в 22:46
Это точно,Кордоба постоянно устраивает театралное шоу.
shur
shur
07 декабря в 22:43
...искусство побеждать!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 декабря в 22:31, ред.
«Знали, что будет такой тяжелый матч.
07.12.2025

Если знали, почему тогда так хреново ГОТОВИЛИСЬ ? Кордоба-провокатор виноват ? )
CCCP1922
CCCP1922
07 декабря в 22:16, ред.
А что, Обляков только узнал эту подробность о Кордобе? Он всегда ведёт себя подобным образом — это очень выводит из себя соперников, что, вероятно, устраивает Мусаева. Против такого человека подойдёт его же оружие. И ничего зазорного в этом нет...
qwuvabzbw37g
qwuvabzbw37g
07 декабря в 22:02
Не могут достойно проиграть, обязательно должны быть склоки
