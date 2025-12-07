Обляков заявил, что Кордоба всегда провоцирует соперников

Колумбийский футболист «Краснодара» Джон Кордоба всегда провоцирует соперников во время матчей. Об этом заявил полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков.
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» со счетом 3:2 обыграл ЦСКА. По ходу встречи произошли две потасовки.
«Кордоба всегда провоцирует, так действует. Поведение его не удивило», — отметил Обляков.
«Знали, что будет такой тяжелый матч. Мы никогда не сдаемся, забили гол, пытались дальше играть. Поражение — вот это было некстати, не хочется на такой ноте уходить [на паузу]. Могли лучше выступить, всегда хочется лучше играть и набирать много очков», — добавил он.
«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.
А , собственно , чем отличается поведение на поле Кордобы от поведения Мойзеса и наоборот？
Разумеется, в отличие от уровня и полезности в игре ？
Сам же первый и отвечу , - ничем ！
Хотя как футболист Мойзес на уровень ниже классом.
Ругаем, хввлим их, но ведь они такие ,какие есть.
Да и кто из футболистов не без греха？Так что, споры надо оставить, успокоится и принять итог игры как данность.
Я вспоминаю неприличное поведение Мойзеса и быдловатое поведение Акинфеева（！！）еще недавно в матче этих же команд и удивляюсь короткой болельщицкой памяти...
,,Все что было прежде, то и будет....,,
А , собственно , чем отличается поведение на поле Кордобы от поведения Мойзеса и наоборот？
Разумеется, в отличие от уровня и полезности в игре ？
Сам же первый и отвечу , - ничем ！
Хотя как футболист Мойзес на уровень ниже классом.
Ругаем, хввлим их, но ведь они такие ,какие есть.
Да и кто из футболистов не без греха？Так что, споры надо оставить, успокоится и принять итог игры как данность.
Я вспоминаю неприличное поведение Мойзеса и быдловатое поведение Акинфеева（！！）еще недавно в матче этих же команд и удивляюсь короткой болельщицкой памяти...
,,Все что было прежде, то и будет....,,
Яша ниже Спартака быть невозможно
Там уже ФНЛ маячит.
Яша ниже Спартака быть невозможно
Там уже ФНЛ маячит.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1420933/kordoba-dzhon-oblyakov-ivan 07.12.2025
Если знали, почему тогда так хреново ГОТОВИЛИСЬ ? Кордоба-провокатор виноват ? )
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1420933/kordoba-dzhon-oblyakov-ivan 07.12.2025
Если знали, почему тогда так хреново ГОТОВИЛИСЬ ? Кордоба-провокатор виноват ? )