Обляков заявил, что Кордоба всегда провоцирует соперников

07 декабря 2025, 22:00

Колумбийский футболист «Краснодара» всегда провоцирует соперников во время матчей. Об этом заявил полузащитник московского ЦСКА .

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» со счетом 3:2 обыграл ЦСКА . По ходу встречи произошли две потасовки.

«Кордоба всегда провоцирует, так действует. Поведение его не удивило», — отметил Обляков.

«Знали, что будет такой тяжелый матч. Мы никогда не сдаемся, забили гол, пытались дальше играть. Поражение — вот это было некстати, не хочется на такой ноте уходить [на паузу]. Могли лучше выступить, всегда хочется лучше играть и набирать много очков», — добавил он.