«Краснодар» обыграл ЦСКА и завершил 2025 год лидером РПЛ

07 декабря 2025, 21:08
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» победил ЦСКА со счетом 3:2.

Мойзес вывел московский клуб вперед на 11-й минуте. Джон Кордоба сравнял на 38-й. На 51-й Виктор Са вывел «быков» вперед, а Батчи на 70-й забил 3-й гол хозяев. Матеус Алвес отыграл один мяч на 90+1-й. С 68-й минуты ЦСКА играл вдесятером после удаления Мойзеса.

У «Краснодара» 40 очков после 18 туров, команда уходит на зимний перерыв в статусе лидера, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко. У ЦСКА 36 очков и 4-е место.

Источник: soccer.ru Фото: ФК Краснодар
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 декабря в 15:58
Симпатичного вам ЦСКА? Ну тогда всё, разговор окончен. С этого и надо было начинать.)))
Желаю здравствовать, и больше не смею задерживать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 15:52, ред.
Вы сейчас о Барселоне времён Гвардиолы,Хави и Месси....или о команде до вчерашнего (странного матча с удалением) ни обыгравшая никого из лидеров...Ни Зенит...ни Локомотив...ни ЦСКА...ни Балтику.....
За 5 игр (с Локо 2 раза) с перечисленными командами верхушки таблицы набрано - 3 очка...из 15-ти...
Почему я должен считать эту команду сильней симпатичного мне ЦСКА...???
Потому что опять возвращаемся к старому ...есть два мнения..."Ваше" и "Неправильное"???
Red blu
Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 декабря в 15:30, ред.
Ну по факту Зенит проиграл чемпионат одной команде в прошлом сезоне, заняв второе место вслед за быками занявшими первое. ЦСКА занял третье место, значит в чемпионате уступил и Краснодару и Зениту.
Посмотрим как команды подготовятся к продолжению
чемпионата после зимней паузы.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 декабря в 15:20
Джек.
Вы бы не делали таких громких заявлений, говоря о том, что ЦСКА не слабее Краснодара. Вы или не видите очевидного или закрываете глаза на истину. У Краснодара не просто сильней состав, чем у ЦСКА, но значительно сильней. Вчера краснодарская полузащита уничтожила среднюю линию армейцев. У Краснодара сыгранная, в высшей степени техничная и креативная полузащита, а у ЦСКА, еще молодая и неопытная средняя линия. Как можно этого не видеть и не понимать? Неужели вы не заметили, как Краснодар, в два три средних паса легко проходил центр поля, а армейцам, чтобы сдержать этот натиск надо было прибегать к прессингу по всему полю? Краснодар, чисто технически переиграл соперника. При этом, это не тренерская победа Мусаева, это победа- более сильной команды, только и всего.
Шуня771
Шуня771 ответ Red blu (раскрыть)
08 декабря в 14:59
Соглашусь)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Red blu (раскрыть)
08 декабря в 14:49, ред.
Нельзя проиграть чемпионат лишь одной команде....
Семак имея умопомрачительно-положительную статистику игр с Краснодаром...слил предотпускные две игры...Крыльям и Акрону...а кто уж там подберёт потерянное чемпионство - по барабану....
Суперкубок вещь эфимерная....длится турнир полтора часа и выиграть его может как тот кто сильней так и тот кому фортанёт именно в эти полтора часа....
О Кубке в нынешнем варианте....когда Динамо с 4-мя поражениями идёт дальше а Зенит с одним поражение вылетает в некий таинственный Путь регионов - смех смешной.....но...что имеем - то и жнём...))
Если цыплят по-осени считают...то титулы - по-весне....

Посмотрим......

Удачи Вам с Краснодаром в Кубке....!!!
Вчера как минимум должна была быть ничья....
Считаю ЦСКА ни на йоту не слабей Краснодара...
Red blu
Red blu ответ Шуня771 (раскрыть)
08 декабря в 14:12, ред.
Что характерно весной 4 команды продолжат борьбу за чемпионство, в том числе и ЦСКА, но Спартак в эту четверку не входит.
Спартак отстаёт от ЦСКА аж на 7 очков.
Плюс продолжается цирк с главным тренером.....
Толи оставят Романова, то ли нет.
Red blu
Red blu ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 декабря в 13:13, ред.
Зачем Челестини звонить Семаку?
Если в начале мая армейцы победили Краснодар , который мчался к своему первому титулу. В июле ЦСКА был сильнее Краснодара и забрал Суперкубок России.
А Семак проиграл чемпионат Краснодару и оставил Питер без чемпионства на юбилей!)
Gotlib
Gotlib ответ Locomotive Breath (раскрыть)
08 декабря в 11:12, ред.
Ростом не вышел, вот и не дотянулся до мяча.
cska1948
cska1948 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
08 декабря в 10:35
"...Сегодня больше судейский состав больше ошибался в пользу быков, но в Москве - в пользу армейцев..."
-------------------------
Вы считаете, что судья допустил ошибку в пользу ЦСКА, не назначив пенальти в ворота «Краснодара» на последней минуте первого матча? Да одна эта ошибка перевешивает всё, что судья насвистел за весь матч.
артем сергеев 1
артем сергеев 1
08 декабря в 10:14
Я не понимаю жалобы некоторых комментаторов на судейство...
А когда судейство было идеальным у нас？
Или своя команда не делала того же, за что недовольны соперником или отдельными игроками соперникасейчас сами？
Я сужу о справедливости победы иначе, когда закагчивается игра.
Что я увидел？Увидел полное игровое преимущество Краснодара во всех компанентах игры；парадоксально, но когда ЦСКА （а к ним я отношусь с симпатией еще со времен великой команды В.Г.Газзаева）забивал голы, наблюдалось полное игровое преимущество Краснодара！
Положа руку на сердце спросите у себя,-,, а мог ли Краснодар, исходя из своих моментов забить сверх того, что забил, забить еще 5-6 голов？
Выходы на ворота соперника и удары по воротам из выгоднейших позиций и игровое превосходчтво еще до удаления Мойзеса не подтверждение этому？
Краснодар в этом матче играл лучше, организованнее, смелее и быстрее-этого нельзя было не заметить！
Мои слова не в укор ЦСКА :так случается со всеми командами в свой день.
ЦСКА по прежнему силен и в гонке за чемпионством！
Шуня771
Шуня771
08 декабря в 07:34, ред.
Не смотрел игру...
Краснодар с победой...
Дивеев продолжает "разговаривать" на поле с судьями....
Это хорошо, признак звёздности, но не мастерства.
112910415
112910415
08 декабря в 06:18
отличный матч,
яркая победа чемпиона !
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 декабря в 02:30
Я, похоже тоже.
CCCP1922
CCCP1922
08 декабря в 02:18
Вся борьба впереди, ещё ничего не случилось. Мне кажется, что на финише возрастёт роль тренеров. Возможно вмешательство денег...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 02:16
Я не такой разговорчивый...
Вроде всё сказал...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 декабря в 01:25
Ну вот когда отгрузите, тогда и поговорим...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 01:06, ред.
Этот "дремучий" не оставил ни шанса вашей РПЛьной "Барселоне"...в сентябре ...в сухую ушатав их в Краснодаре...2:0....

А уж 12 апреля...в Питере...в день Космонавтики.... по привычке....отгрузит не менее 4-х космических мячей...как и этой весной...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 декабря в 01:01
Знаете, Джек, на фоне вашего дремучего Зенита, Краснодар- просто Барселона, в самом ярком её проявлении!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 декабря в 23:43
В принципе результат ожидаем...
Судейство тоже....
Против ЦСКА вообще трудно играть...шустрые ребята....
И тактика хозяев не нова.....получается - играем....не получается - падаем апеллируем арбитру....провоцируем и опять к арбитру.....
Челестини надо было Семаку позвонить....вот уж кто умеет против Краснодара играть......
15 игр в РПЛ - лишь 1 поражение......
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 декабря в 23:31, ред.
Быков с победой! ЦСКА - уважение за борьбу до конца.
Ну и сугубо личное мнение: пора Игорюше уступить место Торопу в воротах. В ближний от Батчи запустил? Запустил. Он и в более молодом возрасте не особо прыгуном был, а теперь и подавно. Не всегда соперники будут бить туда, где он находится). Надо вовремя уйти. Пусть у Третьяка спросит. Одноклубник всё же и тоже вратарь.
ABir
ABir
07 декабря в 23:28
Вся лидирующая пятерка набрала по три очка, кроме ЦСКА, так как они играли с действующим чемпионом и очков не досчитались.
isamsn
isamsn ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 декабря в 23:22, ред.
    shur
    shur ответ Alex_67 (раскрыть)
    07 декабря в 22:35
    ...намёк?! На хре-а им Мойзес! Креативно,шутка воскресного вечера!!! Лайк!!
    oFANATo
    oFANATo
    07 декабря в 22:23, ред.
    Турнирная таблица просто огонь......
    Давно такого не было...... Что бы к зимней паузе была такая плотность в верхней части таблицы ....весной борьбу за чемпионство продолжат аж сразу четыре команды... Краснодар 40, Зенит 39, Локо 37, ЦСКА 36
    Alex_67
    Alex_67
    07 декабря в 22:22
    А мне ЦСКА понравился — они и вдесятером умеют играть в футбол...
    shur
    shur
    07 декабря в 22:16, ред.
    ...в таких важнейших играх оставлять команду в меньшинстве
    сравнимо с преступлением! У Мойзеса явная мания величия!
    Ну а Кордобе за определённые сцены на поле можно Народного
    артиста Колумбии давать!!! Два кренделя впечатление от игры чуть не подпортили! Всё у меня! Краснодар чертовски хорош,знал что хотел и того добился!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 декабря в 22:14
    Армейцы на четвёртом/пятом там им и место. Это вышка для них сейчас.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    07 декабря в 22:12
    Итак по игре. С учётом составов и из глубины команды были как боксеры разных весовых категорий. Тем не менее три основных вывода Результат по делу. Итогом и игрой команд удовлетворен вполне. И главное. У меня нет особых претензий к судейству. Вопреки ожиданиям. Краснодар главный и единственный реальный претендент на чемпионство. Остальные трое из первой четверки претенденты на медали. Не более того.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    07 декабря в 22:06
    К команде - никаких претензий.
    В меньшинстве забили второй сократив счёт до минимума.
    Команда сделала все, что могла, показав свой максимум на сегодняшний день.
    Дальше - работа менеджмента.
    Если получится усилиться - поборемся за чемпионство.
    Гость
