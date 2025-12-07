«Краснодар» обыграл ЦСКА и завершил 2025 год лидером РПЛ

1765130913

07 декабря 2025, 21:08

В матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» победил ЦСКА со счетом 3:2.

Мойзес вывел московский клуб вперед на 11-й минуте. Джон Кордоба сравнял на 38-й. На 51-й Виктор Са вывел «быков» вперед, а Батчи на 70-й забил 3-й гол хозяев. Матеус Алвес отыграл один мяч на 90+1-й. С 68-й минуты ЦСКА играл вдесятером после удаления Мойзеса.