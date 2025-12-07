«Краснодар» обыграл ЦСКА и завершил 2025 год лидером РПЛ

В матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» победил ЦСКА со счетом 3:2.
Мойзес вывел московский клуб вперед на 11-й минуте. Джон Кордоба сравнял на 38-й. На 51-й Виктор Са вывел «быков» вперед, а Батчи на 70-й забил 3-й гол хозяев. Матеус Алвес отыграл один мяч на 90+1-й. С 68-й минуты ЦСКА играл вдесятером после удаления Мойзеса.
У «Краснодара» 40 очков после 18 туров, команда уходит на зимний перерыв в статусе лидера, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко. У ЦСКА 36 очков и 4-е место.
Челеснини явно ошибся с сотавом: Вильягра и Попович вообще в игру не попали. Да и Игорю пора уже отдохнуть.
Кисляк... Скажу вам так, друзья. Преждевременно нашему "Маугли" одному по джунглям шастать, где "тропические гориллы" его даже под ногами не замечают. Получил Мотя награду лучшему среди молодых, - так оно и есть, ибо со взрослыми ему бодаться рановато.
Акинфеев с каждой игрой огорчает всё больше и больше. Не успевает уже Игорь своевременно группироваться, страховать защиту и читать правильно стандартные навесы во вратарскую. За мячами прыгает через раз, а то и два..., ну и позицию в раме теряет. Против КС или Ахмата, да, его хватит, но в сражении с легионерами ЮА это уже чревато.
Дивеев со своей травмой и долгоиграющим нытьём просто вывел из себя. Чё ты тянешь резину ? Твои горят по счёту, а не выигрывают, балда!
Обляков - единственное светлое пятно ЦСКА сегодня. Парень просто выделялся на фоне своих полуживых сокомандников, чего, стесно, не хватило.
Краснодар молодцы. Кордоба в футболе очень хорош..., ему бы намордник и скотч на пасть - цены бы ему не было. Сперцян мне сегодня понравился. Среднюю линию ЦСКА, особенно в 1-м тайме, армян возил как малолеток, проникая к штрафной и раздавая на гол.
Быков с победой !
А теперь о плохом: судейство, как всегда в последнее время оставляет желать лучшего. Была ди вторая желтая на Мойзесе? Скорее нет, чем да. Но он должен был ее получить ранее - даже комментаторы сказали в том эпизоде, что ее не показали, потому что у него есть уже одна.
Сегодня больше судейский состав больше ошибался в пользу быков, но в Москве - в пользу армейцев. Так что тут, болельщики ЦСКА, паритет - не надо все скидывать на свистуна: дома вы не смогли выиграть после удаления, а Краснодар смог, поэтому южане выше вас в турнирной таблице. И да, как видно выше, я признаю, что судейство сегодня было в пользу Краснодара, когда большинство из вас это не делали после матча в Москве. Быки просто сильнее - признайте это.
Кордоба сегодня показал свое актерское мастерство. Да, я против такого, но вел себя, как большинство его полевых противников, поэтому отчасти даже понимаю его. Но лучше такое пресекать.
А теперь про хорошее: игра понравилась, как сказал ранее, очень порадовали скорости. По игре ли счет? Да, Краснодар был лучше, но и ЦСКА надо отдать должное. Южане выиграли за счет командных действий, а пропустили благодаря защите, которая сегодня сыграла ужасно. Армейцы не наиграли даже на ничью, не то что на победу.
С победой всех болельщиков быков! 3-год подряд завершаем первую половину на 1-ом месте. Надеюсь, повторим феерию прошлого года. Болельщикам ЦСКА не унывать, ваша команда сегодня показала достойную игру, поэтому шансы все еще есть.
