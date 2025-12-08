Президент РПЛ Алаев считает Сперцяна лучшим игроком первой части сезона

1765177224

08 декабря 2025, 10:00

Полузащитник «Краснодара» был лучшим футболистом первой части Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал президент РПЛ .

25-летний Сперцян забил 8 мячей и отдал 12 результативных передач в 18 матчах. «Краснодар» завершил первую часть на первом месте в таблице.