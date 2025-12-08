Top.Mail.Ru
Президент РПЛ Алаев считает Сперцяна лучшим игроком первой части сезона

08 декабря 2025, 10:00

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был лучшим футболистом первой части Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал президент РПЛ Александр Алаев.

25-летний Сперцян забил 8 мячей и отдал 12 результативных передач в 18 матчах. «Краснодар» завершил первую часть на первом месте в таблице.

«Вообще мне очень приятно, что при наличии таких сильных иностранцев в „Зените“, „Спартаке“, „Динамо“, „Краснодаре“, ЦСКА и других клубах, на ведущих позициях находятся Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков. Но я бы по итогам первой части сезона назвал лучшим футболистом Эдуарда Сперцяна. Сыграл поярче, статистика говорит об этом, он молодец», — сказал Алаев.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
09 декабря в 16:50, ред.
Сперцян лучший ?)))

"Ну на то он и Алаев, чтоб хню нести", - подумал Колосков.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
08 декабря в 15:32
Полностью поддерживаю!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 14:33
Согласен! Вообще я думаю что Испания как нельзя лучше подошла бы ему!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
08 декабря в 14:24
Я думаю, Володя, что Р/С дико ошибся, пригласив юного карьериста Захаряна. Уверен, что окажись на месте Захаряна Сперцян, он быстрее вписался бы в игру Р/С. Во-первых, Эдик- человек серьезный, ответственный, да и по таланту повыше будет своего соотечественника. С одной стороны, конечно, хотелось бы посмотреть на Эдика в Европе, а с другой- жаль отпускать его. Без него, российский футбол потеряет интересного, самобытного футболиста, неговоря уже про Краснодар...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 14:17
Ну это тоже конечно. Просто учитывая его креативность, думаю он подошёл бы командам с середины таблицы из Топ-5. Но график игр у них намного плотнее и вот это их отпугивает конечно. Можно конечно сказать, что и на замену выпускать игрока. Но сможет ли он выходя на замену давать 100%? Ведь он игрок у Быков основы! Лидер! Поэтому думаю вряд ли получится у него там! Хотя с удовольствием посмотрел бы!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
08 декабря в 14:04
Приветствую, Володя!!!
Вероятно, это имеет место быть, но думаю не только... В этом случае учитываются все качества игрока, плюс, конечно- стабильность, а вот этого, как раз Эдику и не хватает.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
08 декабря в 13:15
Приветствую Виктор! Думаю если бы его хватало на всю игру то сейчас он бы играл где нить в Топ-5!
ck43n6x75b9c
ck43n6x75b9c
08 декабря в 12:10
Голевые пасы он действительно раздает намного лучше всех.
Capral
Capral
08 декабря в 11:09, ред.
Эдик- красавчик!!!!!!! Вчера, он проявил лидерские качества в полном объёме, вёл свою команду, направлял атаки и дирижировал игрой!!! Это и есть лидерские качества!!! Надо признать, что физически, Эдик не выдерживает всю игру. Вчера во 2-м тайме, он несколько сдал, был уже не так энергичен, как в 1-м тайме, но все равно уверенно держал нити игры в своих руках!!! За всё время, что я наблюдаю за ним, вчера, Сперцян выдал, пожалуй самую яркую свою игру!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 10:28
Сперцян хороший игрок, но лидерские качества у него развиты слабо.
sihafazatron
sihafazatron
08 декабря в 10:14
Да Эдик хорош
