Мартинс не считает провалом первую часть сезона для «Спартака»

08 декабря 2025, 10:46

Первая часть сезона не была провальной для московского футбольного клуба «Спартак», поскольку у команды были удачные отрезки по ходу этого периода. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал полузащитник красно-белых .

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками после 18 матчей.

«Я бы не сказал, что первая часть сезона — провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными, — сказал Мартинс. — Естественно, было и много ошибок, на которых, я надеюсь, у нас получится научиться».

Также «Спартак» пробился в полуфинал «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. На этой стадии красно-белые сыграют против московского «Динамо».