Мартинс не считает провалом первую часть сезона для «Спартака»

08 декабря 2025, 10:46

Первая часть сезона не была провальной для московского футбольного клуба «Спартак», поскольку у команды были удачные отрезки по ходу этого периода. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками после 18 матчей.

«Я бы не сказал, что первая часть сезона — провал. Некоторые отрезки и игры были очень удачными, — сказал Мартинс. — Естественно, было и много ошибок, на которых, я надеюсь, у нас получится научиться».

Также «Спартак» пробился в полуфинал «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. На этой стадии красно-белые сыграют против московского «Динамо».

Все комментарии
Александр Радчинский
Александр Радчинский
08 декабря в 14:50
Конечно, до зоны стыков ещё не опустились. Всё хорошо! Так держать! Дегенераты....
Bad Listener
Bad Listener
08 декабря в 12:48, ред.
Ну зарплату то выдали в полном объёме, какой провал, действительно?

Вот что годами в Спартаке происходит в психологии называется отрицанием. То Зорин работает на тренировках и всё получается, а как на поле выходит так ничего не получается, хотя они и стараются. То вот теперь Мартинс выдаёт тезис за который из уважающего себя клуба он полетел бы на задворки футбольной истории. Интересно смотреть на феномен коллективной психологической болезни целого футбольного клуба сверху до низу, было бы интересно, если бы не было так больно и обидно. Ладно когда один человек отрицает неутешительный диагноз например, это понятно, но в Спартаке все.

Логичный к Мартинсу вопрос: а что же тогда провал? Вы ещё не показали всех своих возможностей по деградации? Чего нам ещё ждать?
112910415
112910415
08 декабря в 12:43
провал он и есть провал !
er7af4338fdt
er7af4338fdt
08 декабря в 12:12
Если задачи попасть в призы нет, то тогда действительно неплохо выступили.
Варвар7
Варвар7
08 декабря в 11:56
Неужели начинает прозрение потихоньку приходить?)
