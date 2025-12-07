Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»

1765116089

07 декабря 2025, 17:01

подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) «Динамо» со счетом 0:1 дома проиграло команде «Пари Нижний Новгород». Дагестанский клуб набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Биджиеву 59 лет. Он возглавил махачкалинское «Динамо» зимой 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в РПЛ . В прошлом сезоне «Динамо» заняло 11-е место в таблице по итогам чемпионата. Ранее специалист тренировал нальчикский «Спартак», волгоградский «Ротор» и курский «Авангард», с которым дошел до финала Кубка России сезона-2017/18.

В качестве игрока Биджиев дважды становился обладателем Кубка России в составе московского «Локомотива».