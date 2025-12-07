Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»

Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» со счетом 0:1 дома проиграло команде «Пари Нижний Новгород». Дагестанский клуб набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.
Биджиеву 59 лет. Он возглавил махачкалинское «Динамо» зимой 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в РПЛ. В прошлом сезоне «Динамо» заняло 11-е место в таблице по итогам чемпионата. Ранее специалист тренировал нальчикский «Спартак», волгоградский «Ротор» и курский «Авангард», с которым дошел до финала Кубка России сезона-2017/18.
В качестве игрока Биджиев дважды становился обладателем Кубка России в составе московского «Локомотива».
Если в 1-м тайме, еще кое-как был заметен лидер ПАРИ Боселли- тащил мяч, собирал на себе соперников, то во 2-м тайме и он полностью исчез, а без него, игра гостей совсем потерялась. Замена на примитивного Грулева не сыграла, не получилось у него подержать мяч и успокоить игру, которую навязывали махачкалинцы. Не часто такое увидишь, как команда играющая в меньшинстве полностью доминирует на поле.
Следует отметить довольно грубую игру обеих команд, слишком контактную, а про спорность судейских решений не говорит только ленивый... Под вопросом- и удаление и пенальти, которые и решили исход встречи, а вместе с этим- и тренерскую отставку. Вобщем, Нижний с победой, но так города не берут, если процитировать Магистра!
Махачкалинцам не унывать, бороться и побеждать! Сегодня, несмотря на неудачу, они показали- и выучку, и характер!
Если в 1-м тайме, еще кое-как был заметен лидер ПАРИ Боселли- тащил мяч, собирал на себе соперников, то во 2-м тайме и он полностью исчез, а без него, игра гостей совсем потерялась. Замена на примитивного Грулева не сыграла, не получилось у него подержать мяч и успокоить игру, которую навязывали махачкалинцы. Не часто такое увидишь, как команда играющая в меньшинстве полностью доминирует на поле.
Следует отметить довольно грубую игру обеих команд, слишком контактную, а про спорность судейских решений не говорит только ленивый... Под вопросом- и удаление и пенальти, которые и решили исход встречи, а вместе с этим- и тренерскую отставку. Вобщем, Нижний с победой, но так города не берут, если процитировать Магистра!
Махачкалинцам не унывать, бороться и побеждать! Сегодня, несмотря на неудачу, они показали- и выучку, и характер!