Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»

07 декабря 2025, 17:01

Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» со счетом 0:1 дома проиграло команде «Пари Нижний Новгород». Дагестанский клуб набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Биджиеву 59 лет. Он возглавил махачкалинское «Динамо» зимой 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в РПЛ. В прошлом сезоне «Динамо» заняло 11-е место в таблице по итогам чемпионата. Ранее специалист тренировал нальчикский «Спартак», волгоградский «Ротор» и курский «Авангард», с которым дошел до финала Кубка России сезона-2017/18.

В качестве игрока Биджиев дважды становился обладателем Кубка России в составе московского «Локомотива».

gorets004
gorets004
08 декабря в 14:08
    iBragim2102
    iBragim2102
    07 декабря в 21:11
    зачем
    valt134
    valt134
    07 декабря в 21:07
    Это тренер для Пердива. Ну о чем тут говорить…
    d892xtq9bzz9
    d892xtq9bzz9
    07 декабря в 19:58
    Отставку не принимать, тренер и команда не заслуживают этого, до сих пор не плохо справлялись
    ABir
    ABir
    07 декабря в 19:43
    Проиграли дома прямому конкуренту в борьбе за выживание, не просто тренировать кавказские команды.
    баск
    баск
    07 декабря в 18:59, ред.
    Собрался, наконец, посмотреть на ПариНН..
    За них играют Лесовой и Грулёв, бывшие когда-то неплохими динамовцами.
    Да и Шпилевский, летом состоявший в тренерском шорт-листе Динамо, тоже
    представлял интерес.

    Один матч, конечно, не бог весть какой показатель, особенно в Махачкале,
    но в этом матче впечатление удручающее.
    Лесового, правда, не было, он оказался вне заявки, хотя в принципе игрок основы. Ну, на нет и суда нет.

    А вот Славка Грулёв- был и играл, проведя на поле 90 минут.
    Славику очень желалось успешно перезагрузить забуксовавшую карьеру, так как будучи воспитанником динамовского клуба и отыгравшим за него полтораста матчей, он заслужил в то время немало добрых слов.

    Однако, ничего похожего не наблюдается, играет Слава "на отзынь".
    Принял участие почти во всех матчах чемпа и, являясь центрфорвардом, имеет
    1 (один) забитый мяч в текущем сезоне.

    Уж как Шпилевский его поддерживает публично- всё не в коня корм.
    Вот и сегодня Босельи вкалывал, как папа Карло, а Славик бегал трусцой где-то поблизости, сливаясь с газоном.

    Возможно, слабая игра Грулёва- одна из причин того, что адепт атакующего
    футбола Шпилевский, минимально ведя в счёте, вынужден гнаться любой ценой
    за очками и парковать автобус, имея большинство на поле.
    Как грицца, "рад бы в рай, да грехи не пускают"..
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    07 декабря в 18:36
    Захотят ли,работать с Шамилём,тоже вопрос.Вроде,в Махачкале,у него всё нормально было!
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    07 декабря в 18:35
    Игнашевич,без работы!
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    07 декабря в 18:34
    Ташуева,или Осинькина!Может,какого нибудь заморского привезут,баклажанного!
    Agamaga005
    Agamaga005
    07 декабря в 18:31
    Динамо МХЧ почувствовал вкус РПЛ. Теперь может вернуться в первый дивизион. Чего мучаться в подвале?
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    07 декабря в 18:31
    Очень некрасиво поступили болельщики Динамо Махачкала!Биджиев,мужчина,мало про кого сейчас такое скажешь! Удачи!
    Bad Listener
    Bad Listener
    07 декабря в 18:29, ред.
    Сам подал? Мужчина! Мало таких щас. Снимаю шляпу если так. Обычно сидят, высиживают неустойку.
    За адекватность
    За адекватность ответ STVA 1 (раскрыть)
    07 декабря в 18:14
    Приветствую Уважаемый!!! Как ни крути во всех бедах клуба обычно крайним оказывается главный тренер. Бывает заслуженно, бывает и не очень. Ежели отставку примут вожди клуба, уж не ведаю за кем будет решающее слово, Газизов, Гаджиев или кто другой, я бы на свой диванно-экспертный взгляд находящегося в творческом отпуске Федотова постарался уболтать. Как-то так.
    Сп62
    Сп62
    07 декабря в 18:12, ред.
    Я говорил и буду говорить, что если повару не дать качественных продуктов, то какое бы не было у него мастерство, приготовить приличное блюдо у него не удастся. Мы же частенько требуем от тренера невозможное. Игроки уровня ФНЛ, а команда должна успешно выступать за РПЛ. Но Динамо это не касается. Команда и тренер способны играть на уровне РПЛ и отставка тренера будет не на пользу.
    Capral
    Capral
    07 декабря в 18:07
    Вот так бывает. Незаслуженное поражение- не по игре и не по её сценарию. Можно похвалить махачкалинцев за мужество и настойчивость! Даже играя в меньшинстве, хозяева продолжали искать счастье в атаке. Действовали остро, технично, в то время, как их соперник, уже фактически со 2-го тайма полностью ушел в глухую оборону и не помышлял об атаках...

    Если в 1-м тайме, еще кое-как был заметен лидер ПАРИ Боселли- тащил мяч, собирал на себе соперников, то во 2-м тайме и он полностью исчез, а без него, игра гостей совсем потерялась. Замена на примитивного Грулева не сыграла, не получилось у него подержать мяч и успокоить игру, которую навязывали махачкалинцы. Не часто такое увидишь, как команда играющая в меньшинстве полностью доминирует на поле.

    Следует отметить довольно грубую игру обеих команд, слишком контактную, а про спорность судейских решений не говорит только ленивый... Под вопросом- и удаление и пенальти, которые и решили исход встречи, а вместе с этим- и тренерскую отставку. Вобщем, Нижний с победой, но так города не берут, если процитировать Магистра!

    Махачкалинцам не унывать, бороться и побеждать! Сегодня, несмотря на неудачу, они показали- и выучку, и характер!
    STVA 1
    STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
    07 декабря в 18:03
    Приветствую! Болел понять можно.. Вот только найдут ли лучше.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    07 декабря в 17:58, ред.
    Слова Биджиева после игры с Сочи,- Мне не кем усилить игру заменами.Все предельно понятно.Если под нового тренера будут качественные трансферы,то почему не под него.Поспешили,он знал всех и всю кухню.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ CCCP1922 (раскрыть)
    07 декабря в 17:56
    Он поступил правильно, но делал .....
    За адекватность
    За адекватность
    07 декабря в 17:51
    Ежели уж болельщики так, то решение Биджиева напрашивается как само собой разумеющееся...
    particular
    particular
    07 декабря в 17:48
    Дааа... Домашний пригрыш прямому конкуренту явно не прибавил оптимизма тренеру, команде, болельщикам и руководству...
    Другое дело, что смена тренера, - не прямой путь к победе...
    CCCP1922
    CCCP1922
    07 декабря в 17:42
    Он всё правильно сделал..
    112910415
    112910415
    07 декабря в 17:38
    надо Мостового звать !
