В «Реале» после поражения от «Сельты» царит напряженная атмосфера

Мадридский «Реал» потерпел поражение на «Сантьяго Бернабеу» от «Сельты» со счетом 0:2. Мадридцы доигрывали матча вдевятером после удалений Франсиско Гарсии и Альваро Каррераса.
После игры в раздевалке команды царила напряженная атмосфера, сообщает испанский журналист Эду Агирре. Часть игроков критиковала судейство, другие же полагали, что это не может служить оправданием.
При этом главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после игры не зашел в раздевалку и никак не контактировал с игроками после финального свистка.
Также сообщается, что автомобиль президента «Реала» Флорентино Переса последним покинул парковку «Бернабеу», что не является привычным поведением для босса «королевского клуба».
И что мы видим теперь, у игроков теперь виноват во всём судья. Да, не спорю, судья вчера начудил достаточно, но уж точно не он стал причиной поражения. Тотальное расслабленность, самоуверенность и халатность игроков - вот главная причина провала. В той же игре с Атлетиком, команда навязывала свою игру, высоко встречали соперника, используя плотный прессинг и контрпрессинг, и вуаля, результат не заставил себя долго ждать. А вчера "сливочные" решили что так сильно напрягаться в каждой игре не стоит, и одного раза вполне достаточно.
Думаю, с таким подходом к делу игроков Реала, с таким отношением к тренеру, Алонсо скорее сам плюнет на этих заносчивых мажорчиков, и уйдёт. Многие критики Алонсо конечно же этому очень обрадуются, вот только это, к сожалению, никак не повлияет на ситуацию в команде, по крайней мере в положительную сторону уж точно. Если ситуация в команде абсолютно повторяется с прошлого сезона, при двух кардинально разных тренерах, значит дело тут уж точно не в тренерах...
Нынешний же результат в Ла Лиге и в ЛЧ ( я о турнирном положении) - это самый оптимистичный вариант, который у Реала только мог быть при всех его нынешних болезнях. Накрячило бы в кадровом вопросе так какой-либо другой клуб, грустный марш Шопена бы давно звучал. Ребята без профильной линии обороны умудряются быть в числе лидеров как дома, так и в Европе. Ну а по разборкам немудрено, - всем надо выпустить пар, ибо всё в себе держать во сто крат хуже.
Лопоухий свистунишка вчера ещё масла в огонь, канеш., подлил..., видать в Инсте подписчиков себе набирает... Сдается мне это ему боком выйдет. Большие пацаны из руководства РМ ему карьеру должны поправить...
P.S. Хаби попал в самый крутой клуб мира, где любой проигрыш - катастрофа. Поэтому пусть привыкает к "ласкам" от Великого (без преувеличения) деда Фло, - не он первый , не он и Последний.
