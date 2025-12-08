Top.Mail.Ru
В «Реале» после поражения от «Сельты» царит напряженная атмосфера

08 декабря 2025, 09:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Мадридский «Реал» потерпел поражение на «Сантьяго Бернабеу» от «Сельты» со счетом 0:2. Мадридцы доигрывали матча вдевятером после удалений Франсиско Гарсии и Альваро Каррераса.

После игры в раздевалке команды царила напряженная атмосфера, сообщает испанский журналист Эду Агирре. Часть игроков критиковала судейство, другие же полагали, что это не может служить оправданием.

При этом главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после игры не зашел в раздевалку и никак не контактировал с игроками после финального свистка.

Также сообщается, что автомобиль президента «Реала» Флорентино Переса последним покинул парковку «Бернабеу», что не является привычным поведением для босса «королевского клуба».

Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
09 декабря в 08:58
Да, но юного парня раздутые звёзды Реала точно не будут воспринимать как капитана, не будут слушать его, будут смотреть на него сверху вниз. Может со временем, если Мастантуоно сможет закрепиться в основе, завоевать авторитет своей игрой, то да. Но точно не сейчас.

Из всех опытных игроков на данный момент, я бы предложил повязку кэпа наверное Куртуа. В скандалах он замечен не был, опыт выступлений за Реал имеется, своими спасениями он точно доказал, что его вклад в последние трофеи Реала колосальный. Не истерит как школьник, на провокации не ведётся. Да и габариты имеет внушительные, чтобы приструнить наших скандальных баб. Единственный минус, что он всегда стоит у ворот, и часто находится далеко от места стычек и конфликтов на поле, и не сможет каждый раз бегать туда-сюда.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
09 декабря в 01:42, ред.
Я бы Мастантуоно предложил. Парень не улыбается, не разговаривает, не симулирует, не ругается, не дерётся, на провокации не ведётся..., - именно такой доктор Лектор мог бы всем дрозда в Мадриде накрутить. )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
08 декабря в 18:18, ред.
По поводу дюже "порядочного" свистуна... Посмотри-ка ещё разок Большой Куш..., там Кирпич таких чистоплюев свиньям скармливал..., пачками !!

P.S. Нашел ты прям святошу - "князя Мышкина"... Рассмешил до икоты.)
jRest
jRest
08 декабря в 15:00
Не нужно путать напряжённую атмосферу с похмельем после вчерашнего вечера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 декабря в 14:56
А в чём дело то ???
Сельте нельзя проиграть ???

И Зидан Сельте проигрывал в 2017-м....
И Анчелотти В 2014-м....

Да наплевать и идти дальше к победам и титулам...
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 декабря в 14:05
Лучше игрокам Реала язык за зубами держать. За эмоциональные разговоры игроки всегда получали карточки. Возомнили из себя....., землю под ногами не чувствуют. Судья отработал чисто, не допустил неуважения в свой адрес, даже если ему карьеру испортят, будет знать что не прогнулся.

Ну а ежели испортят, мы будем знать с кем имеет дело клубы Ла Лиги.
Agamaga005
Agamaga005
08 декабря в 13:58
Раскатали вас как детский сад, какие комбинации, голы... На загляденье! Судья на грубости в свой адрес верно отреагировал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 декабря в 12:47, ред.
Не думаю...Так тренера не сливают, ибо Алонсо всем дает играть и проявить себя на поле, в отличии от Карло...
Нынешний же результат в Ла Лиге и в ЛЧ ( я о турнирном положении) - это самый оптимистичный вариант, который у Реала только мог быть при всех его нынешних болезнях. Накрячило бы в кадровом вопросе так какой-либо другой клуб, грустный марш Шопена бы давно звучал. Ребята без профильной линии обороны умудряются быть в числе лидеров как дома, так и в Европе. Ну а по разборкам немудрено, - всем надо выпустить пар, ибо всё в себе держать во сто крат хуже.

Лопоухий свистунишка вчера ещё масла в огонь, канеш., подлил..., видать в Инсте подписчиков себе набирает... Сдается мне это ему боком выйдет. Большие пацаны из руководства РМ ему карьеру должны поправить...


P.S. Хаби попал в самый крутой клуб мира, где любой проигрыш - катастрофа. Поэтому пусть привыкает к "ласкам" от Великого (без преувеличения) деда Фло, - не он первый , не он и Последний.
25процентный клоун
25процентный клоун
08 декабря в 12:28
Алонсо сливают, очевидно же.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
08 декабря в 12:24
Нормальная вполне реакция. Людям не похрену и это главное. А ежли бы после матча сидели молча - в гаджетах, вот тут бы и нужно было бить тревогу.
m5yvfbspy95z
m5yvfbspy95z ответ adekvat (раскрыть)
08 декабря в 12:21
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    08 декабря в 12:12
    Зидан проверил на всякий случай ,на месте ли чемодан.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    08 декабря в 11:53
    Работать надо на тренировках...а не болтать языком и обвинять всех вокруг.
    Comentarios
    Comentarios
    08 декабря в 11:25, ред.
    Если Алонсо хочет задержаться в Реале, ему очень надо подумать, кого в старте выпускать. Два основных нападающих не забили например, пусть сидят. Да и двоих их сразу, папа Корло не выпускал.
    adekvat
    adekvat
    08 декабря в 11:16
    Где Мбаппе там бардак, так и должно было быть.
    Capral
    Capral
    08 декабря в 11:15, ред.
    Не судей надо ругать, а свою никчемную игру... У Алонсо даже не хватило мужества зайти в раздевалку.
    Вчера, после счета-0:2, его показали, на нем не было лица- полная отрешённость и бесконтрольность ситуации...
    sv_1969
    sv_1969
    08 декабря в 11:11
    Барса тоже теряет очки! Думаю ничего страшного!Вся борьба впереди!
    Nenash
    Nenash
    08 декабря в 11:06
    Мадриду помочь может только Барса.. Когда очки начнёт терять.. Лучшее лекарство.. 💉💊😄
    9g6jukfvkkq3
    9g6jukfvkkq3
    08 декабря в 11:03
    Будем ждать кадровых новостей из Мадрида
    Drosmo
    Drosmo ответ CCCP1922 (раскрыть)
    08 декабря в 10:50
    После ухода Рамоса Реал до сих пор играет без капитана. Вальверде не тянет на лидера команды, Мбаппе интересуют больше личные достижения, у Винисиуса с головой не в порядке, Джуд слишком эмоциональный. Нет стержня в команде. Есть сборище высококлассных игроков, но нет команды.
    hteprd9rjcjw
    hteprd9rjcjw
    08 декабря в 10:46
    А что произошло?Ничего особенного,проиграли ,так и должно было случится,что творится в Реале ?-С приходом Камерунского Эму всё начало происходить ,этот Африканский футболёр начал диктовать условия всем,Пересу,Алонсо и другим игрокам,Бразильцы народ горячий и плясать под дудку Африканца не будут ,поэтому в скором будущем все увидят не Королевский Реал,а Африканский Реал,с самого начала нужно было понять политику Камерунского Эму,теперь всё в руках Переса.
    112910415
    112910415
    08 декабря в 10:35
    ехали мы, ехали
    наконец, приехали (
    CCCP1922
    CCCP1922
    08 декабря в 10:24
    Сливают игроки Алонсо... Нет в Реале сейчас капитана нормального.. Мбаппе, похоже, интересует только личная статистика.
    Drosmo
    Drosmo
    08 декабря в 10:20
    Слишком самоуверенные звёзды Реала решили, что они умнее всех, и сами знают как нужно играть, и в указаниях тренера не нуждаются. Стоило одержать одну победу над Атлетиком, как игроки воспарили до небес, и решили что если басков разгромили у них дома, то на родном стадионе Сельта им уж точно не ровня. А Сельта взяла и опустила на землю зазнавшихся царьков, и сделала это абсолютно заслуженно и по делу.

    И что мы видим теперь, у игроков теперь виноват во всём судья. Да, не спорю, судья вчера начудил достаточно, но уж точно не он стал причиной поражения. Тотальное расслабленность, самоуверенность и халатность игроков - вот главная причина провала. В той же игре с Атлетиком, команда навязывала свою игру, высоко встречали соперника, используя плотный прессинг и контрпрессинг, и вуаля, результат не заставил себя долго ждать. А вчера "сливочные" решили что так сильно напрягаться в каждой игре не стоит, и одного раза вполне достаточно.

    Думаю, с таким подходом к делу игроков Реала, с таким отношением к тренеру, Алонсо скорее сам плюнет на этих заносчивых мажорчиков, и уйдёт. Многие критики Алонсо конечно же этому очень обрадуются, вот только это, к сожалению, никак не повлияет на ситуацию в команде, по крайней мере в положительную сторону уж точно. Если ситуация в команде абсолютно повторяется с прошлого сезона, при двух кардинально разных тренерах, значит дело тут уж точно не в тренерах...
    Варвар7
    Варвар7
    08 декабря в 10:12
    "При этом главный тренер «Реала» Хаби Алонсо после игры не зашел в раздевалку" - чего он дурак , что ли - в такой "горячке" может и бутса прилететь...)))
    sihafazatron
    sihafazatron
    08 декабря в 10:07
    Дело не в поражении вчерашнем. А скорее всего переживают за то, что Кордобу вчера негром назвали.
    shur
    shur
    08 декабря в 10:02, ред.
    ...мы всю жизнь в трудную минуту помогали Испании! Как сообщили
    кор-ы из "Спорт Экспресса" уже собираются вылететь в Мадрид
    Батраков, Воробьёв, Кисляк, Обляков,Умяров,Денисов,Тюкавин,
    Миранчук,всех желающих просто не перечислить!!!
    h3u93zmns6cr
    h3u93zmns6cr
    08 декабря в 09:52
    Такой неожиданной оплеухи не ожидал никто: соперник-то не из грандов.
    Гость
