В «Реале» после поражения от «Сельты» царит напряженная атмосфера

08 декабря 2025, 09:50

Мадридский «Реал» потерпел поражение на «Сантьяго Бернабеу» от «Сельты» со счетом 0:2. Мадридцы доигрывали матча вдевятером после удалений Франсиско Гарсии и Альваро Каррераса.

После игры в раздевалке команды царила напряженная атмосфера, сообщает испанский журналист Эду Агирре. Часть игроков критиковала судейство, другие же полагали, что это не может служить оправданием.

При этом главный тренер «Реала» после игры не зашел в раздевалку и никак не контактировал с игроками после финального свистка.

Также сообщается, что автомобиль президента «Реала» последним покинул парковку «Бернабеу», что не является привычным поведением для босса «королевского клуба».