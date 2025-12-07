«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России

Футболисты московского «Локомотива» со счетом 4:2 обыграли «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Алексей Батраков (7-я минута), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьев (68, с пенальти). У проигравших отличились Мартин Крамарич (25) и Франсуа Камано (88).
«Локомотив» набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с 9 очками располагается на 16-й строчке.
В следующем туре «Локомотив» примет «Пари Нижний Новгород», «Сочи» дома сыграет с московским «Спартаком». Встречи пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.
Он - НЕ тренер профессиональной команды.
Да, игроки у него растут в мастерстве, выходят на новый уровень, хорошо продаются.
На этом - ФСЁ!
Тот футбол, что показывали его Крылья Советов, а сейчас Сочи, можно снимать на видео для учебников футбольных школ, ну уж никак не для игр, где победа в матче- главный и необходимый итог.
Солдатенков сегодня - это нечто.
Да и не только он: вся линия обороны.
Примерно на ТАКОЙ ИТОГ где-то и рассчитывал.
Хотя, правда, думалось, что уж в последнем матче 2025 года Сочи агрессии и дисциплины всё таки добавит.
Не.
Не случилось этого.
А у Локомотива самый бесполезный игрок уже в котором матче - Сергей Пиняев.
Помню. как грустил, что его Спартак из Крыльев не подписал, но, как показало время, он так и не вылез из юношеского футбола.
