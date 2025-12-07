«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России

1765121088

07 декабря 2025, 18:24

Футболисты московского «Локомотива» со счетом 4:2 обыграли «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Алексей Батраков (7-я минута), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьев (68, с пенальти). У проигравших отличились Мартин Крамарич (25) и Франсуа Камано (88).

«Локомотив» набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с 9 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет «Пари Нижний Новгород», «Сочи» дома сыграет с московским «Спартаком». Встречи пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.