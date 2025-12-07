Top.Mail.Ru
«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России

07 декабря 2025, 18:24
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футболисты московского «Локомотива» со счетом 4:2 обыграли «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Алексей Батраков (7-я минута), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьев (68, с пенальти). У проигравших отличились Мартин Крамарич (25) и Франсуа Камано (88).

«Локомотив» набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с 9 очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет «Пари Нижний Новгород», «Сочи» дома сыграет с московским «Спартаком». Встречи пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Локомотив
амурец
амурец
08 декабря в 00:54
Локо с победой
shlomo2
shlomo2
07 декабря в 20:57
В целом, очень спокойно довели эту игру до своей итоговой уверенной победы "железнодорожники", пусть и пропустив второй за несколько минут до конца встречи. И в текущей таблице они сейчас уже вторые.
adekvat
adekvat
07 декабря в 20:38
В Сочи темнеют ночи.
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 20:21
Локомотив дважды пропустил — разве это порядок??
112910415
112910415
07 декабря в 20:03
утонет Сочи
derrik2000
derrik2000
07 декабря в 19:12
Если оставят в Сочи Осинкина - будет большая ошибка.
Он - НЕ тренер профессиональной команды.
Да, игроки у него растут в мастерстве, выходят на новый уровень, хорошо продаются.
На этом - ФСЁ!
Тот футбол, что показывали его Крылья Советов, а сейчас Сочи, можно снимать на видео для учебников футбольных школ, ну уж никак не для игр, где победа в матче- главный и необходимый итог.
Солдатенков сегодня - это нечто.
Да и не только он: вся линия обороны.
Примерно на ТАКОЙ ИТОГ где-то и рассчитывал.
Хотя, правда, думалось, что уж в последнем матче 2025 года Сочи агрессии и дисциплины всё таки добавит.
Не.
Не случилось этого.
А у Локомотива самый бесполезный игрок уже в котором матче - Сергей Пиняев.
Помню. как грустил, что его Спартак из Крыльев не подписал, но, как показало время, он так и не вылез из юношеского футбола.
shur
shur
07 декабря в 19:07
...от Батрака до Воробья,
Всегда исходят чудеса!
Их Паровоз вперёд летит!
И в топках их огонь палит!
И вот сегодня до полночи!
Побили на прочь клуб из Сочи!!!
За адекватность
За адекватность
07 декабря в 19:03, ред.
Ну что сказать по поводу увиденного. Ежели в целом, то игра смотрелась. Ежели в частности, то Игорь Витальевич и далее с упрямством известного представителя фауны может ставить Солдатенкова беречь последние рубежи.Возможно в лучшей лиге мира в следующем сезоне данное решение даст всходы. При том что команда сегодня старалась играть в футбол, а не "биЦЦа-бороЦЦа". Уровень соперника не потянули. Для них свобода ну или свободные пространства это кайф, своя стихия. Легкая прогулка для "Локо" и победа, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Ну а болельщикам "Сочи" надежды. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 декабря в 19:00, ред.
С победой, Паровозы! Уж ежели бы мы у нынешних Сочи не выиграли, тогда пришлось бы писАть "пропало".)))
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
A.S.A
A.S.A
07 декабря в 18:49
Локо с победой, вроде как ровно прошли первый отрезок, поглядим как дела пойдут по весне
Варвар7
Варвар7
07 декабря в 18:47
Локо с победой ! Теперь ещё большую актуальность приобретает матч Краснодар - ЦСКА . Плотность вверху тур . таблицы обещает нам весьма интересную футбольную весну !
95-shishani-95
95-shishani-95
07 декабря в 18:41
Молодцы, обыграли последнюю команду, в отличие от Ахмата
sv_1969
sv_1969
07 декабря в 18:33
Закономерная Победа! Болелам Локо поздравления!
