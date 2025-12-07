Салах резко раскритиковал «Ливерпуль» и намекнул на уход из клуба

Форвард обрушился с критикой на «Ливерпуль». Игрок остался на скамейке запасных во время ничьей «Ливерпуля» с «Лидс Юнайтед» (3:3) в субботу вечером и затем обрушился с критикой на клуб и главного тренера.

33-летний футболист, который подписал новый двухлетний контракт в апреле, прежде чем выиграть свой второй титул чемпиона Премьер-лиги с «Ливерпулем», утверждает, что теперь у него нет никаких отношений с тренером Арне Слотом, и дал понять, что хотел бы покинуть «Энфилд» в январское трансферное окно.

Я не мог в это поверить. Я просидел на скамейке запасных 90 минут. Я думаю, что это первый раз в моей карьере, когда я остаюсь в запасе в трех играх подряд. Честно говоря, я очень, очень разочарован. Я так много сделал для этого клуба. Все могут видеть это на протяжении многих лет, и особенно в прошлом сезоне. Сидя на скамейке запасных, я не знаю почему, но мне кажется, что клуб бросает меня на произвол судьбы, вот как это происходит.

Летом клуб давал мне много обещаний, но пока ничего не выполнил, и я провел на скамейке запасных три матча, так что могу сказать, что они не выполняют своих обещаний. Я много раз говорил, что раньше у меня были хорошие отношения с менеджером, и вдруг теперь у нас нет никаких отношений. Я не знаю почему. Мне кажется, что кто-то не хочет видеть меня в клубе. Я очень люблю «Ливерпуль». Для меня текущее положение неприемлемо. Я не знаю, почему это всегда происходило со мной, я не понимаю этого. Я думаю, что если бы это было где-то в другом месте, клуб защитил бы своего игрока.

Я не знаю, почему я сейчас оказался в такой ситуации, но мне кажется, что я брошен на произвол судьбы. Кто-то думает, что проблема команды во мне, но я так не считаю. Я так много сделал для этого клуба, чтобы заслужить уважение, которого я хочу, и мне не нужно каждый день бороться за свое место, потому что я его заслуживаю.