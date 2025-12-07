Top.Mail.Ru
Салах резко раскритиковал «Ливерпуль» и намекнул на уход из клуба

07 декабря 2025, 21:28

Форвард Мохаммед Салах обрушился с критикой на «Ливерпуль». Игрок остался на скамейке запасных во время ничьей «Ливерпуля» с «Лидс Юнайтед» (3:3) в субботу вечером и затем обрушился с критикой на клуб и главного тренера.

33-летний футболист, который подписал новый двухлетний контракт в апреле, прежде чем выиграть свой второй титул чемпиона Премьер-лиги с «Ливерпулем», утверждает, что теперь у него нет никаких отношений с тренером Арне Слотом, и дал понять, что хотел бы покинуть «Энфилд» в январское трансферное окно.

Я не мог в это поверить. Я просидел на скамейке запасных 90 минут. Я думаю, что это первый раз в моей карьере, когда я остаюсь в запасе в трех играх подряд. Честно говоря, я очень, очень разочарован. Я так много сделал для этого клуба. Все могут видеть это на протяжении многих лет, и особенно в прошлом сезоне. Сидя на скамейке запасных, я не знаю почему, но мне кажется, что клуб бросает меня на произвол судьбы, вот как это происходит.

Летом клуб давал мне много обещаний, но пока ничего не выполнил, и я провел на скамейке запасных три матча, так что могу сказать, что они не выполняют своих обещаний. Я много раз говорил, что раньше у меня были хорошие отношения с менеджером, и вдруг теперь у нас нет никаких отношений. Я не знаю почему. Мне кажется, что кто-то не хочет видеть меня в клубе. Я очень люблю «Ливерпуль». Для меня текущее положение неприемлемо. Я не знаю, почему это всегда происходило со мной, я не понимаю этого. Я думаю, что если бы это было где-то в другом месте, клуб защитил бы своего игрока.

Я не знаю, почему я сейчас оказался в такой ситуации, но мне кажется, что я брошен на произвол судьбы. Кто-то думает, что проблема команды во мне, но я так не считаю. Я так много сделал для этого клуба, чтобы заслужить уважение, которого я хочу, и мне не нужно каждый день бороться за свое место, потому что я его заслуживаю.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
08 декабря в 22:19
А я, прости, разве не об этом же писал в прошлом комменте ?
Romeo 777
Romeo 777 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 декабря в 21:45
А я речь веду о том, что виноватым и козлом отпущения пытаются сделать ТОЛЬКО этого, одного египтянина, за то, что теперь не клепает голы, как в прошлом и позапрошлых сезонах)) Но про других, которые играют, как днари и самого Слота, который сломал игру Клоппа, либо его багаж закончился, и ничего своего видимо не может внести - молчат 🙃 Проблема то, и в самой игре ливерпульцев, которой нет)) Это примерно и временами, как Челси Мудрески
sir_Alex
sir_Alex
08 декабря в 11:12
Просто его время в "Ливерпуле" подошло к концу. Надо искать команду попроще.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
08 декабря в 10:39, ред.
Я не о том речь веду... Причем здесь 3 последние игры без Салаха ? Ливер проигрывал и терял очки с ним и с Гакпо в основе ещё до опалы египтянина. Ничего не поменялось ? А как оно тебе поменяется за 3 игры? Это футбол, тут время на притирку надобно.

Бесхозный Вирц, мёртвый Гравенберг, нервный и уставший Макалистер - иная тема, имеющая место быть, и определяющая нынешний надлом в созидании атак. Всё это, вне сомнения, косяки гт битлов, но здесь и сейчас речь о чисто бомбардирских качествах фараона, которые улетучились в сезоне 25/26. Поэтому вина Слота, в контексте Салаха, так и вовсе в том, что поздно он Мо на лавку посадил. Слишком поздно.
Romeo 777
Romeo 777 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 декабря в 10:31
Ещё раз 😁
Смотри…Салах НЕ выходил в основе Ливерпуля в 3х последних матчах, что поменялось в игре Ливерпуля (Слота)?? Абсолютно НИ-ЧЕ-ГО. Почему всех собак вешают только на него? В то время, как ВСЯ команда выглядит ни о чём просто. Может всё же дело в Слоте (как вариант), который перестал вывозить и сломал выстроенную игру и коллектив Клоппа? Где Вирц с космическим ценником? Что случилось со всеми другими игроками при Слоте?
Суть сейчас не в том, в какой форме египтянин. Скажу лишь одно, что если бы не супер результативность Салаха в прошлом сезоне и поставленная ранее игра Клопа, то Слот бы не выиграл АПЛ 👌🏽
IKER-RAUL
IKER-RAUL
08 декабря в 10:20
Статистика Мо Салаха в каждом сезоне за «Ливерпуль»:

▪️ 2017/18 ⚽ 44 гола 🅰️ 16 голевых передач

▪️ 2018/19 ⚽ 27 голов 🅰️ 10 голевых передач

▪️ 2019/20 ⚽ 23 гола 🅰️ 13 голевых передач

▪️ 2020/21 ⚽ 31 гол 🅰️ 6 голевых передач

▪️ 2021/22 ⚽ 31 гол 🅰️ 15 голевых передач

▪️ 2022/23 ⚽ 30 голов 🅰️ 16 голевых передач

▪️ 2023/24 ⚽ 25 голов 🅰️ 14 передач

▪️ 2024/25 ⚽ 34 гола 🅰️ 23 передачи

Стабильность и польза Мо в КАЖДОМ сезоне на протяжении ВОСЬМИ лет это КОСМОС!!!

Где благодарность руководства клуба и тренера за этот вклад египтянина?!?! Почему они допустили эту ситуацию с интервью Салаха? Значит они не контролируют не только игру команды на поле, но и атмосферу внутри коллектива?.....Вместо спасибо они пытаются сделать Мо козлом отпущения, якобы провал Слота и его штаба это вина Мо.....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
08 декабря в 09:08, ред.
Так а в атаке кто ? Тот же Салах и Гакпо, который попадает один из пяти. Исак, Экитике в старте по большим праздникам, а Кьеза так и вовсе - как канистра с бензином в багажнике...
Ирония судьбы ведь в том, что Салах у Слота с самого начала сезона порит моменты, но играет все 90 минут , а фараон ему ещё и предъявляет... Это ведь только последние пару игр Мо задвинули.

Ещё раз глянь для интереса его статистику по матчам, - Мо в АПЛ играл от звонка до звонка.
Romeo 777
Romeo 777 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 декабря в 09:00
Так и без Салаха проблема не решилась, как видим 🙃 вот о чем я. Да и как показывает стата, там у многих атакующих игроков реализация ни о чем ведь
112910415
112910415
08 декабря в 06:05
это истерика ...
это пора уходить !
Agamaga005
Agamaga005
08 декабря в 01:12
Ну просидел Салах три игры, а что изменилось в игре? Разве Ливерпуль стал играть лучше? Нет.
Салах прав!
liverpool-today
liverpool-today
08 декабря в 00:53
На эмоциях говорил, можно простить. Все мы люди и бросаемся эмоциями, а потом можем сожалеть и извиниться. Но плюс в том, что человек действительно хочет играть и не отлынивает от работы. В отличие от Неймара, Тевеса и им подобных звезд. В сто раз лучше бесполезного Исака, которого регулярно выпускают чтобы набирал форму, в то время, когда можно свободно нарабатывать связку с Салахом, Гакпо и Экитики на острие.
CCCP1922
CCCP1922
08 декабря в 00:17
А ведь Салах хотел уйти? Интересно, что ему клуб и тренер наобещали? А теперь налицо конфликт с лидером последних лет. И что дальше? Расставаться плохо? Зачистить легенду?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
08 декабря в 00:03
Если бы не Салах, покусывали бы в прошлом сезоне палец , а не чемпионский кубок АПЛ поднимали. Все по делу, пусть Слот знает свое место, благодаря кому он взял медаль АПЛ. Салаха будут вспоминать поколения, а Слота вспомнят максимум, как того, кто превратил топ клуб в середняка и убил менталитет победителей.

Салах практически в одиночку принес Ливерпулю титул в прошлом сезоне. Если убрать его голы и передачи 34*23!!! красным не видать бы чемпионства.

Команда деградирует семимильными шагами , в один момент классные игроки разучились играть, командной игры нету от слова совсем и тп. Все это провал и вина Слота и его штаба

и кстати приведенный здесь текст во-первых неполный, во-вторых, отличается в некоторых деталях от оригинала, плюс некотрые слова в различных источниках переводятся по разному , что меняет смысл сказанного
Grizly88
Grizly88
07 декабря в 23:45
Честно сказать Слот правильно посадил на лавку Салаха он нулевой , вечно за рекордами гониться где надо отдать пас он жадничает , Кьеза шас 100 раз полезнее его можно выпускать в основе , не знаю почему Слот его выпускает только под конец, возможно он запасной джокер может на скоростях уйти.
lobsterdam
lobsterdam
07 декабря в 23:40
произвол судьбы? так ведь у него самый жирный контракт в апл! ничего себе "произвол"...! смена тренера приведет к еще большим потерям, посмотрите на МЮ. Да и где сегодня взять толкового тренера? В упор не вижу! Гудбай, Мо!
Георг Шеп
Георг Шеп
07 декабря в 23:38
Еще тот гусь...
adekvat
adekvat
07 декабря в 22:56
Арабы подберут, не переживай.
Drosmo
Drosmo
07 декабря в 22:39
Ну вот и добрячок Салах достал свою корону. Да, Ливерпуль сейчас проживает не лучшие времена, но это не повод нагнетать, и без того напряжённую обстановку в клубе, и уж тем более такому опытному сторожиле команды как Салах. Наоборот, в подобной ситуации лидер должен всячески поддержать команду и тренера, хотя бы в прессе, чтобы не выносить сор из избы, а не высказывать привселюдно своё недовольство. А все свои претензии и несогласие высказать лично тренеру. Но, видимо, египтянин так же как и многие не смог избежать участи заразиться звёздной болезнью, и раздутое эго всё же вылезло наружу.

Ни в коем случае не защищаю Слота и его тренерство в нынешнем Ливерпуле, даже напротив, я считаю его очень слабым тренером для такого именитого клуба как Ливерпуль, но это не даёт право игрокам выставлять грязное белье напоказ, какими бы легендами клуба они не являлись. А Салах своим высказыванием не сделал ничего хорошего клубу в этот трудный период, а лишь показал своё высокомерие, и усугубил, и без того не самую радостную атмосферу в клубе.
всё продинамил
всё продинамил
07 декабря в 22:36
Похоже начался сезон мыльных опер...
shur
shur
07 декабря в 22:32
...очень много про себя и заслуги ! А то что на поле происходило за всё это время не в счёт? Где, по каким пустыням бродил Мо в то время когда Клуб терял очки? Египетская сила конечно подбадривает
нашего героя, но вряд ли что то изменится при таком отношении к делу!!!
Шишанутый
Шишанутый
07 декабря в 22:21
Салах зря продлил контракт с Ливерпулем и повелся на большие деньги.💰 Надо было ехать в СА где его ждут и поддержат!! А с Ливером ловить не чего ,клуб будет середнеком и не какого уважения нет к своей легенде который тащил их многие годы.👎
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
07 декабря в 22:13
Естественно не в Салахе дело, а в тренере, который Фараона из раза в раз в основу тащил, когда последний порол момент за моментом в каждой игре.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
07 декабря в 22:10
Скоро и медведь в цирке, за то что требует сухарик после проезда на велике, будет как Авейру.
Очень скоро !!!
Nenash
Nenash
07 декабря в 22:05
Египетский Авейру.. Тот тоже желал, чтобы его выпускали на поле за прошлые "заслуги".. Дурной пример заразителен.. 👎
AleS
AleS
07 декабря в 22:05
Как баба скабрезная, фууу. Миллионы в секунду получает от клуба, живет на всем готовом - три матча на скамье и уже заныл, что брошен на произвол судьбы.
happy 50
happy 50
07 декабря в 22:04, ред.
Его высказывания не могут быть объективными по данному вопросу. Ведь мнение каждого индивидума субъективно. В данном случае Салах ,как и все остальные, защищает сугубо личные интересы , аннигилируя все то хорошее, что он сделал до этого. Его поведение некрасиво . Свято место пусто не бывает . Салаху пора освобождать место для других игроков.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 декабря в 22:02
Хвича сменит скоро
Dudikoff
Dudikoff
07 декабря в 21:55
В голове не укладывается - " Мне не нужно бороться за место в составе, я его заслужил" Плевок тем парням, которые борются за место в основе. Федя Кьеза ждёт своих 8-10 минут, чтобы проявить себя и рвёт жилы, а этот просто заслужил ходить пешком, не возвращаться в защиту и делать по двадцать неудачных обводок за матч. Не ожидал от него такой фигни. Был фараон, стала мумия
Vilar
Vilar
07 декабря в 21:55
Некому напомнить ему, что он в Англии, в стране лжи и подлости.
particular
particular
07 декабря в 21:50
Хороший повод завязать с футболом и перебраться туда, где не бросят на произвол судьбы и монетами не обидят...
