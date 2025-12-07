«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футболисты калининградской «Балтики» со счетом 2:0 обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
Оба мяча забил Брайан Хиль. На 18-й минуте он реализовал пенальти, а спустя четыре минуты отличился с игры. Из-за дисквалификации на скамейке отсутствовал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.
«Балтика» набрала 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда в 18 матчах потерпела одно поражение. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются на 12-й строчке.
В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Крылья Советов» в гостях встретятся с московским «Динамо». Игры пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.
посмотреть Балтику..
Став ярким возмутителем спокойствия, эта команда всё сильнее воспроизводит
интригу- выскочка она, либо ей пора уже заводить себе "свои очки"?)
Для поставки лидерам "своих очков" самарские в моменте вполне годятся-
в 7 матчах против лидеров РПЛ они взяли лишь 3 очка из 21 возможного.
Того же мнения были и буки с капперами: котировки на исход составляли перед игрой 1,54/4,22/7,80, или 65% вероятности победы хозяев.
Таким образом, прогнозировалась победа хозяев, и этот прогноз сбылся.
С первых секунд балтийцы деловито забрали мяч, заявились ярковыраженным
первым номером и уже к исходу первого получаса практически решили вопрос
о победителе.
Особенно показателен оказался первый забитый гол-
общим местом в анализе сегодняшнего российского футбола является мнение
о неспособности команд РПЛ эффективно играть первым номером и вскрывать
автобусные построения.
Мнение это в целом верно, однако Балтика его сегодня опровергла.
Одним из хороших способов вскрытия автобусов является употребление большого количества дальних ударов. Чем их больше, тем выше вероятность неприятностей для обороняющихся.
Именно такая неприятность и приключилась с гостями вследствие дальнего удара Петрова- подставился Ахметов. Классика дальних обстрелов)
Ну а затем дело техники, с чем балтийцы также успешно справились.
Тем самым, упомянутые "свои очки" Балтика забрала.
Спокойно и методично, контролируя игру все 90 минут и уверенно пресекая
немногочисленные попытки гостей хоть как-то активничать.
Имеем нового гранда РПЛ? (пока богатые не попытались растащить)..
