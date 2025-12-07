Top.Mail.Ru
«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

07 декабря 2025, 20:55
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футболисты калининградской «Балтики» со счетом 2:0 обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

Оба мяча забил Брайан Хиль. На 18-й минуте он реализовал пенальти, а спустя четыре минуты отличился с игры. Из-за дисквалификации на скамейке отсутствовал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

«Балтика» набрала 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда в 18 матчах потерпела одно поражение. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются на 12-й строчке.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Крылья Советов» в гостях встретятся с московским «Динамо». Игры пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Балтика
08 декабря в 06:35
балтийские мужики такие суровые ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ баск (раскрыть)
07 декабря в 22:47
Хорошо написано.
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 21:55
Балтика продолжает удивлять — команда умеет побеждать даже тогда, когда рядом нет наставника, отбывающего дисквалификацию. Это означает лишь то, что Талалаев создал боеспособный коллектив, играющих в футбол людей. Сейчас наступает длительный перерыв.. Желаю Балтике эффективно использовать время для качественной подготовки к весенней части сезона — усилить состав и укрепить командную игру!!!
VeniaminS
VeniaminS
07 декабря в 21:20
Балтика с победой,хорошо отыграли матч.
баск
баск
07 декабря в 21:19
Центральным в туре был, конечно, краснодарский матч, но мне пришла охота
посмотреть Балтику..
Став ярким возмутителем спокойствия, эта команда всё сильнее воспроизводит
интригу- выскочка она, либо ей пора уже заводить себе "свои очки"?)

Для поставки лидерам "своих очков" самарские в моменте вполне годятся-
в 7 матчах против лидеров РПЛ они взяли лишь 3 очка из 21 возможного.
Того же мнения были и буки с капперами: котировки на исход составляли перед игрой 1,54/4,22/7,80, или 65% вероятности победы хозяев.

Таким образом, прогнозировалась победа хозяев, и этот прогноз сбылся.
С первых секунд балтийцы деловито забрали мяч, заявились ярковыраженным
первым номером и уже к исходу первого получаса практически решили вопрос
о победителе.

Особенно показателен оказался первый забитый гол-
общим местом в анализе сегодняшнего российского футбола является мнение
о неспособности команд РПЛ эффективно играть первым номером и вскрывать
автобусные построения.

Мнение это в целом верно, однако Балтика его сегодня опровергла.
Одним из хороших способов вскрытия автобусов является употребление большого количества дальних ударов. Чем их больше, тем выше вероятность неприятностей для обороняющихся.

Именно такая неприятность и приключилась с гостями вследствие дальнего удара Петрова- подставился Ахметов. Классика дальних обстрелов)
Ну а затем дело техники, с чем балтийцы также успешно справились.

Тем самым, упомянутые "свои очки" Балтика забрала.
Спокойно и методично, контролируя игру все 90 минут и уверенно пресекая
немногочисленные попытки гостей хоть как-то активничать.

Имеем нового гранда РПЛ? (пока богатые не попытались растащить)..
Запад39
Запад39
07 декабря в 21:19, ред.
Если у Балтики состав зимой трогать не будут, то почему бы и за пятёрку не побороться.
Варвар7
Варвар7
07 декабря в 21:09
С победой калининградцы ! Балтика уходит в отпуск на позитивной ноте ! Смотрите отдохните хорошо а по весне с новыми силами...)
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 21:05
Ожидаемо, предсказуемо... С победой Балтику!
Гость
