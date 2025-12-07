«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ

1765130135

07 декабря 2025, 20:55

Футболисты калининградской «Балтики» со счетом 2:0 обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Калининграде.

Оба мяча забил Брайан Хиль. На 18-й минуте он реализовал пенальти, а спустя четыре минуты отличился с игры. Из-за дисквалификации на скамейке отсутствовал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

«Балтика» набрала 35 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда в 18 матчах потерпела одно поражение. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются на 12-й строчке.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Крылья Советов» в гостях встретятся с московским «Динамо». Игры пройдут в конце февраля или начале марта 2026 года.