«Наполи» одолел «Ювентус»

В матче итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметился Хёйлунд (7', 78'). За гостей забил Йилдыз (59').
По итогам встречи «Наполи» имеет 31 очко, у гостей — 23 очка.
В следующем матче «Наполи» сыграет 14 декабря, соперником будет «Удинезе». «Ювентус» проведет следующий матч также 14 декабря (соперник — «Болонья»).
Реал сам тоже очень плох сейчас, а тут ещё и судья добил конкретно.
Реал походу вам проблем не создаст в очередном сезоне.
Где новости?
