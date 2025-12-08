Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2025/2026

«Наполи» одолел «Ювентус»

08 декабря 2025, 00:40
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметился Хёйлунд (7', 78'). За гостей забил Йилдыз (59').

По итогам встречи «Наполи» имеет 31 очко, у гостей — 23 очка.

В следующем матче «Наполи» сыграет 14 декабря, соперником будет «Удинезе». «Ювентус» проведет следующий матч также 14 декабря (соперник — «Болонья»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги
07 декабря
«Краснодар» обыграл ЦСКА и завершил 2025 год лидером РПЛ
07 декабря
«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
07 декабря
«Рома» уступила «Кальяри»
07 декабря
«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России
07 декабря
«Барселона» обыграла «Бетис» в матче с 8 голами
06 декабря
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
08 декабря в 08:46
Вдвойне приятно, и что туринцев одолели, и что Хёйлунн дубль закатил. Шансы на его полноценный трансфер в Неаполь увеличиваются.
CCCP1922
CCCP1922
08 декабря в 08:23
Особого преимущества не было, но три очка добыты. В Европе ничего не светит с такой игрой. Кстати, Конте понимает это, потому сразу ушёл. У Спалетти иллюзии.
fpx4xxka7rgu
fpx4xxka7rgu
08 декабря в 05:44
Наполи и был фаворитом в этой игре. Ювентус уже скатился в середняки.
112910415
112910415
08 декабря в 05:40
аплодисменты победителям !
Варвар7
Варвар7
08 декабря в 01:54
В равной , размеренной игре сильнее оказались хозяева поля.
Nenash
Nenash
08 декабря в 01:34
Ай да Хейлунд.. 👍
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
08 декабря в 01:26
Не знаю откуда они, но сегодня, как будто какого-то студента со свистком выпустили.
Реал сам тоже очень плох сейчас, а тут ещё и судья добил конкретно.
Реал походу вам проблем не создаст в очередном сезоне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
08 декабря в 01:16
Матч не смотрел. Но раз Реал проиграл, это хорошо. Судьи из инкубатора негрейро?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 декабря в 01:15
Конте с заслуженной победой))) серия А как никогда, радует лихо закрученной интригой.
95-shishani-95
95-shishani-95
08 декабря в 01:12
Наполи конечно же с победой! Но, соккер, там Сельта выиграла в гостях у Реала. Сенсация! В матче был полный беспредел от судьи. Грядёт большой скандал в Ла Лиге. Так открыто засуживать команду, давно не припомню такого.
Где новости?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 