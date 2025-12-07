Top.Mail.Ru
Алаев подвел итоги первой части сезона РПЛ

07 декабря 2025, 21:52

Команды сохраняют интригу и борются на всех позициях, поэтому общее впечатление от первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) положительное. Такое мнение журналистам высказал президент РПЛ Александр Алаев.

«Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в заключительном матче первой части сезона РПЛ. Краснодарская команда с 40 очками лидирует в таблице, на очко меньше у петербургского «Зенита».

«Понятно, что часто попадаю на хорошие матчи. Но сегодня, по мне, один из лучших матчей сезона. Атмосфера, качество футбола, эмоции, судейские решения, голы какие. Достойное завершение первой части сезона. То, что у нас такая борьба вверху и внизу, — главное. Даже грустно, что три месяца без футбола», — сказал Алаев.

«Всегда есть, что расстраивает. Но, в принципе, ощущения от 18 туров положительные. Понятно, что есть отдельные моменты, не будем останавливаться. Но в целом хорошие ощущения, хороший чемпионат, надеюсь, что так и останется», — добавил глава РПЛ.

112910415
112910415
08 декабря в 06:32
" Всё хорошо, прекрасная маркиза ! "
КЭТиК
КЭТиК
08 декабря в 05:41
Однако расслоение между лидерами и аутсайдерами огромное
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 04:25
И вообще, к публичным выступлениям надо готовиться лучше...
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 02:24
Персона Алаева и его высказывания мало кого интересуют... А ведь он президент РПЛ...
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 22:00
Судьями надо бы что-то решать и последний матч тому ещё одно подтверждение
Гость
