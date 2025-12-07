Алаев подвел итоги первой части сезона РПЛ

1765133551

Команды сохраняют интригу и борются на всех позициях, поэтому общее впечатление от первой части сезона Российской премьер-лиги ( РПЛ ) положительное. Такое мнение журналистам высказал президент РПЛ .

«Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в заключительном матче первой части сезона РПЛ . Краснодарская команда с 40 очками лидирует в таблице, на очко меньше у петербургского «Зенита».

«Понятно, что часто попадаю на хорошие матчи. Но сегодня, по мне, один из лучших матчей сезона. Атмосфера, качество футбола, эмоции, судейские решения, голы какие. Достойное завершение первой части сезона. То, что у нас такая борьба вверху и внизу, — главное. Даже грустно, что три месяца без футбола», — сказал Алаев.