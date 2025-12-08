«Краснодар» продлил контракты с Торменой и Батчи

1765182567

08 декабря 2025, 11:29

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контрактов с игроками клуба бразильцем Витором Торменой и ангольцем Жоау Батчи. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новые соглашения рассчитаны до 2029 года.

Тормене 29 лет, он выступает за «Краснодар» с 2023 года, проведя за клуб 78 матчей и забив три гола. Батчи играет в краснодарском клубе с 2022 года, в его активе 13 голов и 21 передача в 119 играх. Оба футболиста в сезоне-2024/25 стали чемпионами России, а сезоном ранее завоевывали серебро первенства страны.