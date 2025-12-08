Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Краснодар» продлил контракты с Торменой и Батчи

08 декабря 2025, 11:29

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контрактов с игроками клуба бразильцем Витором Торменой и ангольцем Жоау Батчи. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новые соглашения рассчитаны до 2029 года.

Тормене 29 лет, он выступает за «Краснодар» с 2023 года, проведя за клуб 78 матчей и забив три гола. Батчи играет в краснодарском клубе с 2022 года, в его активе 13 голов и 21 передача в 119 играх. Оба футболиста в сезоне-2024/25 стали чемпионами России, а сезоном ранее завоевывали серебро первенства страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ростов» продлил контракт с главным тренером Альбой
06 декабря
Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Лингард стал свободным агентом
05 декабря
«Барселона» продлила контракт с олимпийским чемпионом Эриком Гарсией
05 декабря
СлухиБаринов не станет продлевать контракт с «Локомотивом»
03 декабря
Гвардиола надеется, что Фоден останется в «Сити» до конца карьеры
02 декабря
В ЦСКА близки к продлению контракта с Обляковым
01 декабря
Сортировать
Все комментарии
Limonov
Limonov
09 декабря в 00:04
Удачи парням в клубе
VeniaminS
VeniaminS
08 декабря в 18:05
Продлили, значит устраивает их игра.
Rupertt
Rupertt
08 декабря в 15:33
Ну правильно сделали, что продлили! Тормена и Батчи — два столпа нынешнего “Краснодара”, таких точно отпускать нельзя. Один в обороне цементирует, второй в полузащите пашет от свистка до свистка. Видно же, что ребята уже полностью свои, тащат команду не первый сезон. До 2029 — звучит solid, теперь можно спокойно строить будущее. Если ещё состав точечно усилят, “быки” и дальше будут держаться в топе. Красавцы, что вовремя всё оформили.
112910415
112910415
08 декабря в 12:41
хорошие ребята, и работу свою любят !
CCCP1922
CCCP1922
08 декабря в 12:25
Футболисты своей игрой заслужили продление контрактов с клубом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 