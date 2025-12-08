Ромащенко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал»

1765183293

08 декабря 2025, 11:41

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на официальном сайте объявил об уходе с поста главного тренера команды.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

«Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб, как „Урал“. Я провел здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ », — сказал Ромащенко, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Ромащенко 51 год, он работал в «Урале» с июня нынешнего года, с августа 2023-го по апрель 2024 года он возглавлял грозненский «Ахмат». Ранее специалист тренировал томскую «Томь», белгородский «Салют», работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в «Ахмате», пермском «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и сборной России.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги), набрав 41 очко в 21 матче.