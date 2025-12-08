Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Ромащенко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Урал»

08 декабря 2025, 11:41

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на официальном сайте объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

«Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб, как „Урал“. Я провел здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу — выйдут в РПЛ», — сказал Ромащенко, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Ромащенко 51 год, он работал в «Урале» с июня нынешнего года, с августа 2023-го по апрель 2024 года он возглавлял грозненский «Ахмат». Ранее специалист тренировал томскую «Томь», белгородский «Салют», работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в «Ахмате», пермском «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и сборной России.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги), набрав 41 очко в 21 матче.

Подписывайся в ВК
Все новости
Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»
07 декабря
Адамов стал заместителем гендира по развитию молодежи в «Ростове»
05 декабря
Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии
04 декабря
ОфициальноСандро Вагнер покинул пост главного тренера «Аугсбурга»
01 декабря
Дмитрий Парфенов возглавил «Ротор»
01 декабря
ОфициальноДмитрий Сычев покинул пост президента «Иртыша»
01 декабря
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
lazzioll ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
08 декабря в 15:48
а я туда где картинки и видео вставляю по кнопке снизу "добавить фото и видео"
в строку URL кидаю урл ютубовский и ничего не происходит. с картинками через эту же кнопку все норм. значит надо в сам коммент URL писать?
Rupertt
Rupertt
08 декабря в 15:31
Жаль, что Ромащенко уходит. Видно было, что человек реально вкалывает и старается вытащить команду. За год многое наладилось, игра стала живее. Но раз так получилось — удачи ему дальше. Надеюсь, что „Урал“ не посыпется и продолжит бороться за выход в РПЛ. Команда хорошая, потенциал есть, главное — не потерять темп.
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
08 декабря в 13:32
Здравствуйте! А окромя ютуба нельзя сделать чтобы вставлять?
shur
shur ответ КЭТиК (раскрыть)
08 декабря в 13:21
...зато Полтийничек отметили, поздравили, посидели, протрезвели,
попращались, Мир(о)Слава вашему дому - Уралу!!!
112910415
112910415
08 декабря в 12:34
приходит великий Кержаков !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
08 декабря в 12:30
Здравствуйте. Можно, для этого надо скопировать ссылку с YouTube и добавить в комментарий
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 12:30
Урал принял такое решение, будем его уважать.
КЭТиК
КЭТиК
08 декабря в 12:10
Наверное задача была быть обязательно первыми, она не выполнена.
Vilar
Vilar
08 декабря в 12:03
Причину разрыва отношений будут скрывать, главное "по соглашению сторон". Видно, стороны не полюбили друг друга.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 