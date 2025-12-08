Top.Mail.Ru
«Реал» уступил дома «Сельте»

08 декабря 2025, 01:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Сельта». Встреча завершилась со счетом 0:2.

За гостей забил Сведберг (53', 90+3').

По итогам встречи «Реал» имеет 36 очков, у гостей — 19 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 14 декабря, соперником будет «Алавес». «Сельта» проведет следующий матч также 14 декабря (соперник — «Атлетик»).

Karkaz
Karkaz
08 декабря в 18:07, ред.
Алонсо тут не при чём. С Анчи тоже были слабые результаты в прошлом сезоне. Погромы от Барсы уже забыли? А там в чём была вина? У итальянца опыта, авторитета мало раз такие были результаты? Эмери тоже не смог в ПСЖ и Арсенале и что, он от этого плохим тренером считается? Рано конечно Алонсо в Реал отправился, ему талантливый рабочий коллектив нужен.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
08 декабря в 12:40
Единственная идея Алонсо- это энергозатратный, прессингующий футбол. Но такого футбола хватило Байеру на один сезон. И это при том, что состав был такой, которым можно было руководить как угодно. В Реале ситуация другая, другие футболисты, которые не хотят пахать на поле как леверкузенцы, но хотят играть в академичный, аристократичный футбол. Но такого футбола у Алонсо нет, он не разноплановый тренер, не новатор, а ко всему еще- и не опытный наставник... Единственное, что пока удалось Алонсо, это, кое-как навязать своим футболистам прессингующий футбол.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
08 декабря в 12:27, ред.
"Ладно защита. Много травм. Но с нападением и полузащитой что вчера было? "

Прости, но дальше читать не стал. Если у тебя "нога правая/нога левая" сами по себе, то смысл дальше разговаривать ? Мы с тобой по оценке обстоятельств у РМ - в параллельных измерениях.
Bombon
Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
08 декабря в 12:23
Допустим. А что там происходит? Перестройка? Возможно. Но только это не оправдание бездарной игры. Ладно защита. Много травм. Но с нападением и полузащитой что вчера было? И если бы это только один матч. Взять хотя бы матч с Ливерпулем, который переживает не лучшие времена. Что там случилось? Счет 1:0 ни о чем не говорит.Там полное деклассирование по игре. С Атлетико что было? У Реала наберется 2-3 матча за сезон, которые они действительно хорошо сыграли. Врядли игроки не понимают, что от них хочет Алонсо. Каждый игрок - звезда, врядли они тупые. Остается два варианта. Либо у Алонсо нет никаких идей, либо его идеи не нравятся игрокам и его сливают. И, если новость о том, что Алонсо даже не зашел в раздевалку после матча правда, то в команде явно что-то не так.
A.S.A
A.S.A
08 декабря в 12:16
Андрей Раду выдал шикарный матч! Игроки Реала создали не мало моментов, но румын вытащил всё! В свою очередь, у Сельты было 3 момента, два из которых они реализовали....что тут еще сказать?! За это мы и любим футбол
Capral
Capral
08 декабря в 11:26
Тов.Стрельцов!
Игроки не хотят подниматься и прессинговать по приказу Алонсо?! А разве старый выживший из ума Перес не понимал, что деревенский футбол Байера не для игроков Реала?! Разве не понимал, что у Алонсо, кроме сумасшедшей беготни нет другого футбола?!
Ведь сразу был задан вопрос, перед приходом Алонсо- в какой футбол будет теперь играть Реал??? И если Перес этого не предвидел, то, не игроки Реала зажравшиеся коты, а именно Перес- старый перекормленный буржуа!!!
sir_Alex
sir_Alex
08 декабря в 11:09
Тренер команды не соответствует уровню команды.
ee27h5c3hgaa
ee27h5c3hgaa
08 декабря в 09:51, ред.
Не смотрел матч,а сегодня прочитал статистику-так обрадовался,один вопрос-А где Камерунский Эму?????????????????
shur
shur
08 декабря в 09:48, ред.
...Карпин -гипертония, Аморин - пред инфаркт, Алонсо - инсульт!
Куда бедному крестьянину податься ???!!!
shur
shur ответ S.L.I.P. (раскрыть)
08 декабря в 09:41
..."..Один за всех и все за одного!"... Холанд, Сёрлот, Дзюба, Джуд...!!!
"Hужны Мадриду деньги се ля ви, а pыцаpи ему нужны тем паче.
Hо что такое pыцаpь без любви и что такое pыцаpь без удачи".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
08 декабря в 09:24, ред.
На КЧМ Мбаппе играл для поддержки штанов, ибо имел проблемы со здоровьем ( ЖКТ), в этой связи его там всю дорогу менял Гонсало Торрес, который справедливости ради хорошо отпахал, но занимал в поле , в силу игровых особенностей, иную позицию, нежели "лягушонок". Вот вам и повод для смены схем в Штатах.
И главное... От ПСЖ на КЧМ отлетели с таким же погромом кроме Реала ещё и Бавария с Атлетико. Там тоже смена схем свое " грязное дело " сделала ? Или это " другое " ?))

Что-то вы не то говорите. Ничего в Реале на тот момент не налаживалось, скорее наоборот. Карло оставил после себя мёртвый центр, где Модрич по 20 минут доигрывал, сидя на чемоданах, а молодые и резвые Диас и Себальос лавку полировали.
Сейчас же эти пацаны у Алонсо начинают в поле выходить..., стесно не всё получается, но начало дела - полдела, а кому надо по быстрому, пусть смотрят не футбол, а на то, как кошки родятся.

Я чем больше с вами диалог веду, тем больше вижу, что вы не в курсе происходящего в РМ.
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
08 декабря в 09:12
Это скандал, конечно...

Начиная с игры в Ливерпуле происходит что-то непонятное. Нет игры. Игроки пытаются что-то создать по большей части за счёт индивидуальных действий. Нет команды, есть куча индивидуумов не сыгранных. Это печально. Плюс опять травмы, травмы и, вдобавок, красные карточки...
Drosmo
Drosmo
08 декабря в 09:03
Вчера в игре был один показательный момент, который многое объясняет. В один из моментов, когда Сельта разыгрывала мяч от своих ворот, в кадр с общим планом поля попал Алонсо, который жестами активно показывал игрокам быстро подниматься и прессинговать соперника уже возле их штрафной, не давая им спокойно разыгрывать мяч, при этом ни один игрок Реала даже не дернулся. Конечно, при таком отношении игроков никакие схемы и тактики тренера не будут работать. Игроки просто не хотят сильно напрягаться и пахать на поле, а надеятся на свои индивидуальные способности и высокий класс. Но игра с Сельтой наглядно показала как порядок бьёт класс.

Проще всего обвинять сейчас во всем тренера, и списать на него все провалы, но если сами игроки отказываются работать на поле, то никакие индивидуальные способности, никакой класс, и никакой, даже самый лучший тренер, не поможет.

Эти зажравшиеся звёзды слили в прошлом сезоне папу Карло, сольют сейчас и Алонсо. И если ничего кардинально не поменять в вопросе дисциплины в команде, то и следующего тренера ждёт та же участь.
cz3wpv9ghkgt
cz3wpv9ghkgt
08 декабря в 08:50
Неожиданный провал в Мадриде, под Алонсо закачался стул
25процентный клоун
25процентный клоун
08 декабря в 08:35
Реалу стоит присмотреться к кандидатуре Станковича.
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 08:27
Что это такое было? Сельта выиграла у Реала? Досадно...
Варвар7
Варвар7
08 декабря в 08:11
Последний гол, Сельта, закатила в издевательским стиле, а в самой концовке вообще была попытка перекинуть , через вратаря , чуть ли не с центра поля...)
R. Carlos
R. Carlos
08 декабря в 07:58
Интересно если бы Эмери вместо Алонсо пригласили ?
Сколько ЛЧ выиграл бы Реао ?
Савелий Первый
Савелий Первый ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
08 декабря в 07:46
    Amiralla
    Amiralla
    08 декабря в 07:37
    Спасибо Реалу.
    Шуня771
    Шуня771
    08 декабря в 07:22
    Возникло ощущение, вернее укрепилось, что Алонсо просто команда сливает...
    В футболе такое бывает...
    adekvat
    adekvat
    08 декабря в 05:52
    Вот это плюха, неожидал, но рад что Реал опустили с небес на землю.
    112910415
    112910415
    08 декабря в 05:36
    к Алонсо столько вопросов ...
    ABir
    ABir
    08 декабря в 05:30
    Очень обидное домашнее поражение сливочных от середняка Ла Лиги, отставание от Барсы - 4 очка. Может не зря игроки с Алонсо конфликтуют, а может это начало слива тренера.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    08 декабря в 04:45
    Вопли о судье , о Негейры были уже?
    Что там по клубному тв реала, или уже все стулья у них сгорели ? 😹😹
    Сельту с победой, красавцы
    амурец
    амурец
    08 декабря в 04:41
    это вообще что было
    Capral
    Capral ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    08 декабря в 03:02, ред.
    Так говоришь, персонажи.
    Ну так, может ты мне расскажешь, как ловушки Флика помогают ему проходить автобусы?
    Bombon
    Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    08 декабря в 02:33
    Причем здесь это? Зачем было менять схему именно на матч с ПСЖ? Ведь до этого все неплохо работало. Зачем эти эксперименты? Игроки только начинают нащупывать связи друг с друном в одной схеме, он сразу ее меняет. Это как вообще? Вряди бы они могли обыграть тот ПСЖ, но 4 могли и не получить.
    Capral
    Capral ответ y-ago (раскрыть)
    08 декабря в 02:32
    Вот именно это я и хотел сказать, но Вы меня опередили и развернули тему...)))
    y-ago
    y-ago ответ Capral (раскрыть)
    08 декабря в 02:29
    Правы! Но главное - что мы получили в итоге? В итоге мы получили гибрид:
    энергозатратный футбол без энергии, прессинг без прессинга, структуру без структуры. То есть то самое «ничто», которое разрушает команду быстрее любого кризиса.
