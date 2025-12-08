«Реал» уступил дома «Сельте»

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Сельта». Встреча завершилась со счетом 0:2.
За гостей забил Сведберг (53', 90+3').
По итогам встречи «Реал» имеет 36 очков, у гостей — 19 очков.
В следующем матче «Реал» сыграет 14 декабря, соперником будет «Алавес». «Сельта» проведет следующий матч также 14 декабря (соперник — «Атлетик»).
Футбол - источник эмоций. Иногда на 200% негативных.
Игра Реала лучше всяких вбросов в тг-каналах показала истину происходящего в команде.
Выдающиеся по индивидуальным скиллам игроки не знают, что им коллективно надо делать на поле.
Не понимают.
Не вижу никакого смысла переживать перед Сити. Это всего лишь одна игра.
Нет проблем ее проиграть, тут проблемы гораздо более глубокие, системные.
Увы, Алонсо оказался тренером для реваншистов. А не для команды звезд, которые должны выигрывать каждый матч. Байер никому ничего должен не был.
Увы, очень сомнительный набор игроков для команды, которая вынужденно столкнется со сплошными автобусами.
Либо уникальный розыгрыш комбинаций, либо перед тобой армада атлетичных мужиков, воспринимающих матч с Реалом, как витрину для своих работодателей.
Против автобусов оружие придумано лет 70 назад - нападающий под 2 метра ростом, на которого сплошным потоком идут навесы.
Очень странно не сделать таким нападающим Джуда. Очень странно. В позапрошлом сезоне Анчи так и сделал, как результат - лч и чемпионат.
Либо, как Флик, при всех недочетах игры Барселоны, просто пригласить соперников ниже рангом почаще выбегать в атаку, освобождая пространство. Есть персонажи, которые искренне верят, что оффсайдная ловушка и очень высокая линия обороны - это просто прикол. Да нет, это метод борьбы с автобусами.
В общем, беда в королевстве. Из которой выход придется искать, судя по всему, очень долго. И Алонсо просто попал в замес.
Ну, пачка ЛЧ за 10 лет не может обойтись без неминуемого спада. Провала. Жаль, но это жизнь.
Первая - подписать мир с судейским корпусом Испании и просто перебить предложения Барсы если они еще актуальны.
И второе - уволить этого клоун ас тренерского места. Это идиот меняет схемы как использованные носки. Эта сломалась дайте другую.
Пока не поздно.
Ну и купить наконец пару центральных защитников и хорошего физиотерапевта наконец.
