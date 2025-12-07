Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Глушаков оценил матч «Спартак» — «Динамо» как не особо яркий

07 декабря 2025, 14:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился справедливой ничьей и не стал ярким событием тура. Такое мнение высказал чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков.

Матч 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо» прошел 6 декабря на стадионе «Лукойл-Арена» и завершился со счетом 1:1.

«Ожидания от матча „Спартак“ — „Динамо“ были хорошие. Особенно понравилось красочное шоу перед игрой, которое Российский футбольный союз сделал в честь лучшего бомбардира в истории красно-белых [Никиты] Симоняна, скончавшегося на 100-м году жизни. А что касается самой игры — так себе, не особо интересная и не яркая. Закономерная ничья, ничего выдающегося, бывало и лучше, и у одной, и у другой команды», — сказал Глушаков.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков, «Динамо» — на десятом с 21 очком.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Динамо» играло лучше «Спартака» в матче РПЛ — Мостовой
07 декабря
Кафанов считает, что Сафонов должен сыграть в следующем матче ПСЖ
07 декабря
Соболев расстроен, что не смог забить в матче с «Акроном»
06 декабря
Жерсон назвал свой первый гол в РПЛ наградой за период адаптации в «Зените»
06 декабря
Губерниев поддержал возвращение пива на стадионы
05 декабря
Гладилин считает, что матч «Спартак» — «Динамо» будет открытым
05 декабря
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
07 декабря в 19:49
Конечно, в бане было ярче.
shlomo2
shlomo2
07 декабря в 16:49
Он наверное его в бане смотрел под пивко и девчатами....:)))
Варвар7
Варвар7
07 декабря в 16:45
"Особенно понравилось красочное шоу перед игрой" Кто бы сомневался Денис, - как оно тебе , достаточно ярко ? )))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 декабря в 16:32
А что могло быть в дерби двух команд, которые даже нет в топ-5...середняки и матч выдали среднего уровня...на большего нет класса. Как и нет главных тренеров
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
07 декабря в 16:17, ред.
...Приветствую, скорей всего из за всеми понимающего одиночного турнира,нет того паралельного напряжения,ожидания от других соревнований на европейском уровне, что заставляет игроков больше выкладываться,увы,реалии нашего времени! У всех Клубов
одна единственная цель...!!! Постно!!!
sv_1969
sv_1969
07 декабря в 16:00
)))
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 15:53
Денис, если так много знаешь о футболе, становись детским тренером. Экспертов у нас хватает и без тебя - вон в студии Матч ТВ в несколько рядов сидят. Кстати, как работает футбольная школа в Миллерово, которую ты открывал? Персонал набрали? Известные люди среди них есть?
Rupertt
Rupertt
07 декабря в 15:24
Глушаков как всегда по делу сказал. Матч действительно получился никакой — ждёшь огня от “Спартака” и “Динамо”, а в итоге вышла такая ровная, спокойная игра без лишних эмоций. Перед матчем шоу в память Симоняна — вот это правда было очень красиво и трогательно, тут вопросов нет. А сама игра… ну просто футбол. Ничья по делу, ни одна команда не выглядела так, будто прям обязана была побеждать. Такое иногда бывает — вроде вывеска громкая, а по факту ничего особенного не происходит. Думаю, и фанаты “Спартака”, и фанаты “Динамо” примерно такие же чувства испытали: посмотрели, вздохнули и пошли дальше.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
07 декабря в 15:24
В РПЛ не особенно интересные матчи не редкость.
Bad Listener
Bad Listener
07 декабря в 15:14, ред.
Мне вот больше интересно когда уже эти две команды перестанут хайповать на багаже предков и будут обсуждаемы ровно на столько насколько играют в футбол.

Что-то я сомневаюсь, что Мостовой и Глушаков щас будут горячо высказываться по матчу между Махачкалой и Нижним, хотя заочно уверен, что качество игры там выше в разы.

Пора уже лишить Лукойл их рекламных эффектов, тогда может они наконец отпустят то, что осталось от Спартака, не успев выжать последний соки. А дерби, кстати, и в ФНЛ можно играть нормально, какая разница.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
07 декабря в 14:58
...Глушня с Мостом в Баню пошли,в прямом и переносном...!!!
Экспертов из себя выгонять...!!!!!
Capral
Capral
07 декабря в 14:51
Правильно оценил- так себе зрелище.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 