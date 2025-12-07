Глушаков оценил матч «Спартак» — «Динамо» как не особо яркий

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился справедливой ничьей и не стал ярким событием тура. Такое мнение высказал чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков.
Матч 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо» прошел 6 декабря на стадионе «Лукойл-Арена» и завершился со счетом 1:1.
«Ожидания от матча „Спартак“ — „Динамо“ были хорошие. Особенно понравилось красочное шоу перед игрой, которое Российский футбольный союз сделал в честь лучшего бомбардира в истории красно-белых [Никиты] Симоняна, скончавшегося на 100-м году жизни. А что касается самой игры — так себе, не особо интересная и не яркая. Закономерная ничья, ничего выдающегося, бывало и лучше, и у одной, и у другой команды», — сказал Глушаков.
«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков, «Динамо» — на десятом с 21 очком.
Что-то я сомневаюсь, что Мостовой и Глушаков щас будут горячо высказываться по матчу между Махачкалой и Нижним, хотя заочно уверен, что качество игры там выше в разы.
Пора уже лишить Лукойл их рекламных эффектов, тогда может они наконец отпустят то, что осталось от Спартака, не успев выжать последний соки. А дерби, кстати, и в ФНЛ можно играть нормально, какая разница.
