Глушаков оценил матч «Спартак» — «Динамо» как не особо яркий

1765106998

07 декабря 2025, 14:29

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился справедливой ничьей и не стал ярким событием тура. Такое мнение высказал чемпион России в составе «Спартака» .

Матч 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между «Спартаком» и «Динамо» прошел 6 декабря на стадионе «Лукойл-Арена» и завершился со счетом 1:1.

«Ожидания от матча „Спартак“ — „Динамо“ были хорошие. Особенно понравилось красочное шоу перед игрой, которое Российский футбольный союз сделал в честь лучшего бомбардира в истории красно-белых [Никиты] Симоняна, скончавшегося на 100-м году жизни. А что касается самой игры — так себе, не особо интересная и не яркая. Закономерная ничья, ничего выдающегося, бывало и лучше, и у одной, и у другой команды», — сказал Глушаков.