«Динамо» играло лучше «Спартака» в матче РПЛ — Мостовой

07 декабря 2025, 13:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Московское дерби между футболистами «Спартака» и «Динамо» завершилось ничьей, однако бело-голубые играли лучше соперника. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой.

Матч 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо» прошел 6 декабря на «Лукойл-Арене» и завершился со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи ворота красно-белых поразил нападающий Константин Тюкавин, на 85-й — защитник Николас Маричаль, оба забитых мяча не были засчитаны из-за офсайда.

«В итоге ничья, — сказал Мостовой. — Думаю, „Спартак“ этому результату даже рад. Потому что „Динамо“ играло, мягко говоря, лучше, особенно во втором тайме. Плюс незасчитанный гол Тюкавина: до сих пор никто не понял, почему его отменили, никакого офсайда так никто и не увидел».

«Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке с 21 очком.

Lobo77
Lobo77 ответ nik9373 (раскрыть)
08 декабря в 01:16
с вара эти умные люди были.
nik9373
nik9373 ответ Lobo77 (раскрыть)
07 декабря в 19:43
Умелые люди даже высчитали на сколько Тюкавин был в офсайде - 20 сантиметров.
Храневец
Храневец
07 декабря в 19:03
Как говорил один коллега - Я пиз ул ,а вы разбирайтесь !
sir_Alex
sir_Alex
07 декабря в 19:00
Игра была равна.
Capral
Capral ответ ОЛЛС (комментарий удален) (раскрыть)
07 декабря в 18:23
Благодаря таким болельщикам ДИНАМО как я- и держалось ДИНАМО!!!!!!!
И не тебе меня судить!!!!!!!
Lobo77
Lobo77 ответ nik9373 (раскрыть)
07 декабря в 18:06
Умелые люди прикинули попиксельно по этому изображению и посчитали.
Хорошо нарисовано, жалко только что 3,14здежь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
07 декабря в 18:06, ред.
Матч не смотрел...и судя по комментам, только выиграл.
КБшники при Станке хоть чето пытались изобразить..., а при Ромашке так и вовсе - одно гадание на поле. )

Через пару тройку туров, по всей видимости, можно будет опять слушать нытьё спартаковской трибуны.
Capral
Capral ответ proezd2 (раскрыть)
07 декабря в 17:47
Аааааааааааааааааааааа, Товарищ Назбек!!!!!!! Приветствую, Дружище!!!!!!!
Давненько, давненько не виделись!!!!!!! Как дети, как внуки?
Рад тебя видеть, Дружище!!!!!!!! На днях позвоню тебе, пообщаемся, обязательно...
До связи!!!)))
proezd2
proezd2
07 декабря в 17:42
Виктор Семёныч Красаучег!!!
ABir
ABir
07 декабря в 17:37
Точно Динамо было лучше до Мостового дошло только на вторые сутки
Capral
Capral ответ nik9373 (раскрыть)
07 декабря в 17:22
    Capral
    Capral ответ ОЛЛС (комментарий удален) (раскрыть)
    07 декабря в 17:16
    Слово офсайд с одной буквой Ф.
    nik9373
    nik9373 ответ Capral (раскрыть)
    07 декабря в 17:15
    Ты почитай, что ваш предводитель пишет.

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин недоволен работой ВАР на матче РПЛ со «Спартаком» (1:1).

    — Счет 1:1 и два отмененных гола «Динамо». Будете подавать протест?

    — Да нет, там вне игры было. Правда миллиметровый, особенно первый момент, когда Костя [Тюкавин] забивал гол. Там вообще я не знаю, как линию чертить, как смотреть на самом деле.

    Да нет, подавать мы не будем. Какой смысл? Да и во втором эпизоде офсайд был. Потом все-таки сами себе забили гол.

    — Ну, не без этого. Это, по-моему, первый раз за этот год. В первом отмененном голе, на наш взгляд, точно не было офсайда, да и во втором придрались. Или вы не согласны с нами?

    — В первом, на мой взгляд, не было, они одинаково стояли. Ну, на самом деле это футбол… Я еще раз говорю, с ВАР стало хуже, для меня это очевидно. Потому что на ВАР сидят такие же орелики, – сказал Степашин.
    Capral
    Capral ответ nik9373 (раскрыть)
    07 декабря в 17:14
    Именно об этом я и писал.
    nik9373
    nik9373 ответ Rupertt (раскрыть)
    07 декабря в 17:08
    Все разобрались.
    Шуня771
    Шуня771 ответ ОЛЛС (комментарий удален) (раскрыть)
    07 декабря в 16:52
      shlomo
      shlomo
      07 декабря в 16:47
      Царь сказал... значит да будет так....
      r888ztq2y96m
      r888ztq2y96m
      07 декабря в 15:56
      В этом матче Динамо смотрелось сильнее, здесь с Мостом согласен
      CCCP1922
      CCCP1922
      07 декабря в 15:41
      Для Мостового главное, это сказать... А что, не важно. Если говорить о матче, то он не может быть предметом для гордости как одних, так и других. Игрокам Спартака должно быть стыдно перед Симоняном.
      112910415
      112910415
      07 декабря в 15:26
      в отпуске уже были (
      Rupertt
      Rupertt
      07 декабря в 15:26
      Вроде ничья, но по игре „Динамо“ реально смотрелось свежее и опаснее. Второй тайм вообще полностью за ними. И гол Тюкавина… ну честно, уже никто не понимает, что там судьи усмотрели. Какой офсайд? Где? Покажите хоть один нормальный ракурс. Такое чувство, что сами не разобрались.
      Bad Listener
      Bad Listener
      07 декабря в 14:45, ред.
      На оборону Спартака можно просто совершать набеги в лоб, она дырявая настолько что случайно запущенный в штрафную мяч может запросто привести к голу, эта история уже не один матч длится. И вчера игроки Динамо не мудрствуя лукаво просто забили таким образом свой мяч. Спартак был ужасен во всех отношениях, пусть слова сказочника Романова вводят в заблуждение тех кто не разбирается в футболе, то есть руководителей клуба, а мы всё прекрасно видели, вчерашний матч футболом то трудно назвать, уровень даже до лиги отскока и рикошета не дотягивал. Реально команды которые всегда середняки без громких имён футбол в РПЛ качественнее показывают чем эти два "великих" клуба. Футбол на чемоданах собранных на Мальдивы мы вчера смотрели. Но в одном соглашусь, второй тайм Динамо полностью игру подмяли под себя бешенной интенсивностью и просто раздавили этих бездарей. Ну ничего удивительного, игра то на следующий день после зарплаты была. Жаль Динамо не выиграли, теперь Лукойл может ещё одного дол.....ба на пару лет оставить. Стрёмно
      Capral
      Capral
      07 декабря в 14:12, ред.
      Оба гола- офсайдные, если верить линиям на мониторе. Да, они были минимальные, но были. Не буду говорить, кто играл лучше или хуже, но у Спартака было два убийственных момента в 1-м тайме, когда надо было решать судьбу эпизода!!! А вот, то, что Денисов не смог надёжно сыграть против мёртвого нигера, позволив тому, на раскачке, примитивно обойти себя и отдать голевой пас- это уже серьезно и не первый раз.
      У Спартака, по-прежнему нет организации игры, и похоже, Романов далек от понятия игровая дисциплина, а судя по тому, как развивались события во 2-м тайме, и понятие стратег, ему неведомо.
      Что касается Мостового и его комментариев, то он давно себя дискредитировал, а его суждения превратились примитивный балаган...
      Варвар7
      Варвар7
      07 декабря в 14:01
      Саша решил вставить "свои 5 копеек" - всё таки играли команды возглавляемые ИО ГТ - "А вдруг , чем чёрт не шутит"....)))
