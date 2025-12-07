«Динамо» играло лучше «Спартака» в матче РПЛ — Мостовой

Московское дерби между футболистами «Спартака» и «Динамо» завершилось ничьей, однако бело-голубые играли лучше соперника. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой.
Матч 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо» прошел 6 декабря на «Лукойл-Арене» и завершился со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи ворота красно-белых поразил нападающий Константин Тюкавин, на 85-й — защитник Николас Маричаль, оба забитых мяча не были засчитаны из-за офсайда.
«В итоге ничья, — сказал Мостовой. — Думаю, „Спартак“ этому результату даже рад. Потому что „Динамо“ играло, мягко говоря, лучше, особенно во втором тайме. Плюс незасчитанный гол Тюкавина: до сих пор никто не понял, почему его отменили, никакого офсайда так никто и не увидел».
«Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке с 21 очком.
У Спартака, по-прежнему нет организации игры, и похоже, Романов далек от понятия игровая дисциплина, а судя по тому, как развивались события во 2-м тайме, и понятие стратег, ему неведомо.
Что касается Мостового и его комментариев, то он давно себя дискредитировал, а его суждения превратились примитивный балаган...
