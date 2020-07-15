|
3 : 1
завершен
15 июля 2020, 20:30
среда
|
Стадион Джузеппе Меацца (Милан)
|44’
|0:1
|
Куртич Ясмин
ассистент Грасси Альберто
|
Кессье Франк
ассистент Чалханоглу Хакан
|1:1
|55’
|
Романьоли Алессио
ассистент Чалханоглу Хакан
|2:1
|59’
|
Чалханоглу Хакан
ассистент Бонавентура Джакомо
|3:1
|77’
|33’
|Грасси Альберто
|Конти Андреа
|33’
|65’
|Дармиан Маттео
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|14’
|Карамо Янн
|Корнелиус Андреас
|Калабрия Давиде
|Конти Андреа
|46’
|46’
|Дермаку Кастриот
|Алвеш Бруну
|Беннасер Исмаэль
|Билья Лукас
|56’
|Ребич Анте
|Леау Рафаэл
|61’
|63’
|Инглезе Роберто
|Бругман Гастон
|63’
|Эрнани
|Грасси Альберто
|Лаксальт Диего
|Эрнандес Тео
|80’
|Крунич Раде
|Чалханоглу Хакан
|80’
|81’
|Капрари Джанлука
|Карамо Янн
|
|27
|Удары по воротам
|11
|
|
|7
|Удары в створ
|3
|
|
|9
|Фолы
|10
|
|
|7
|Угловые
|6
|
|
|6
|Офсайды
|1
|
|
|57%
|Владение мячом
|43%
|
|
|2
|Cэйвы
|4
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|
Но до скудетто ещё далеко, я думаю...
Но до скудетто ещё далеко, я думаю...