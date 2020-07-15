В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 91

З 12 Конти Андреа Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 45

З 24 Кьер Симон Отборы: 2 Блоки: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 91

З 13 Романьоли Алессио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 91

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Пасы: 29 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 80

П 20 Билья Лукас Ударов всего: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 56

П 5 Бонавентура Джакомо Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 91

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 91

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 80

Н 21 Ибрагимович Златан Ударов всего: 9 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 91

Н 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 1 Бегович Асмир

В 90 Доннарумма Антонио

З 2 Калабрия Давиде Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 46

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 35

П 94 Брешианини Марко

П 46 Габбиа Маттео

П 33 Крунич Раде Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 11

П 93 Лаксальт Диего Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 11

П 92 Ольцер Джакомо

Н 29 Коломбо Лоренцо

Н 98 Мальдини Даниэль