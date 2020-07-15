В 1 Муссо Хуан Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 50 Бекао Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 28 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

З 87 де Майо Себастьян Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 33 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 90

З 19 Ларсен Йенс Стрюгер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

З 17 Нейтинк Брам Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 83

П 10 де Пауль Родриго Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

П 12 Сема Кен Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 68

П 6 Фофана Секо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

П 8 Яяло Мато Отборы: 2 Блоки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 45

Н 15 Лазанья Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

Н 7 Окака-Чука Стефано Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 88 Андраде Николас

В 27 Перизан Самуэле

З 63 Маццоло Франческо

З 3 Самир Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 13

З 18 тер Авест Хидде Выносы: 4 Пасы: 11 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 22

З 5 Эконг Уильям

П 61 Балларини Марко

П 77 Зегелар Марвин

П 64 Палумбо Мартин

П 11 Уолес Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 45

Н 30 Несторовски Илия