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0 : 0
завершен
15 июля 2020, 22:45
среда
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Стадион Дачия Арена (Удине)
|Окака-Чука Стефано
|3’
|16’
|Кайседо Фелипе
|39’
|Фелипе Луис
|Ларсен Йенс Стрюгер
|45+1’
|84’
|Альберто Луис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Уолес
|Яяло Мато
|45+1’
|51’
|Лукаку Джордан
|Хони
|51’
|Баштуш
|Раду Штефан
|Теодорчик Лукаш
|Окака-Чука Стефано
|68’
|тер Авест Хидде
|Сема Кен
|68’
|74’
|Катальди Данило
|Фелипе Луис
|79’
|Андерсон Джаван
|Лаццари Мануэль
|79’
|Адеканье Бобби
|Кайседо Фелипе
|Самир
|Нейтинк Брам
|83’
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|14
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|2
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|3
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P.S. чем то, они напоминают Краснодар гыгы)
P.S. чем то, они напоминают Краснодар гыгы)