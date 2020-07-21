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1 : 0
завершен
21 июля 2020, 20:30
вторник
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Муриэль Луис
ассистент Сапата Дуван
|1:0
|63’
|30’
|Томиясу Такехиро
|36’
|Тренеру Михайлович Синиша
|Тренеру Гасперини Джан Пьеро
|36’
|Тренеру Гасперини Джан Пьеро
|36’
|Фройлер Ремо
|70’
|76’
|Ларангейра Данило
|Госенс Робин
|83’
|Колли Эбрима
|90+3’
|Де Рон Мартен
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Муриэль Луис
|Пашалич Марио
|46’
|64’
|Домингес Николас
|Маттиас Сванберг
|64’
|Орсолини Риккардо
|Ольсен Андреас
|64’
|Сансоне Никола
|Бэрроу Муса
|Малиновский Руслан
|Гомес Алехандро
|66’
|Колли Эбрима
|Сапата Дуван
|66’
|74’
|Мбайе Ибрахима
|Томиясу Такехиро
|78’
|Сантандер Федерико
|Крейчи Ладислав
|Шутало Бошко
|Паломино Хосе Луис
|80’
|Кальдара Маттиа
|Джимсити Берат
|87’
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|19
|Удары по воротам
|10
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|7
|Удары в створ
|2
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|19
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|1
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|2
|Cэйвы
|6
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|4
|Предупреждения
|2
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