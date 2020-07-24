В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пенальти отражено: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

З 2 Калабрия Давиде Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 15 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 20 Билья Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 61

П 46 Габбиа Маттео Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Выносы: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 6 Отборы: 2 Блоки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 93 Лаксальт Диего Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 69

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 61

Н 21 Ибрагимович Златан Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

Н 18 Ребич Анте Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 1 Бегович Асмир

В 90 Доннарумма Антонио

П 5 Бонавентура Джакомо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 29

П 94 Брешианини Марко

П 43 Дуарте да Силва Леонардо

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 21

П 33 Крунич Раде Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 29

П 39 Лукас Пакета

П 92 Ольцер Джакомо

Н 29 Коломбо Лоренцо

Н 17 Леау Рафаэл Пасы: 8 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 29