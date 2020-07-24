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Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Аталанта

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Голы
Чалханоглу Хакан 1:0 14’
34’ 1:1 Сапата Дуван
Наказания
Билья Лукас 25’
38’ Толой Рафаэль
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Шутало Бошко Толой Рафаэль
57’ Муриэль Луис Малиновский Руслан
Леау Рафаэл Ребич Анте 60’
Бонавентура Джакомо Чалханоглу Хакан 61’
Крунич Раде Билья Лукас 61’
68’ Пашалич Марио Фройлер Ремо
Кастильехо Самуэль Салемакерс Алексис 69’
69’ Кастань Тимоти Госенс Робин
90’ Колли Эбрима Гомес Алехандро
Статистика
 10 Удары по воротам 16
2 Удары в створ 4
17 Фолы 12
3 Угловые 7
2 Офсайды 3
47% Владение мячом 53%
3 Cэйвы 1
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Аpбитр (раскрыть)
25 июля в 12:33
Тогда есть предложение сделать, как в футболе. Если за одни сутки ЖК, значит пользователь удаляется. Если не за один день, то 5 карточек и удаление.
Аpбитр
Аpбитр ответ Угадайте кто (раскрыть)
25 июля в 11:54
Нет не аннулируется, весит до второй ЖК.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Аpбитр (раскрыть)
25 июля в 11:49
А что, карточки не аннулируются по прошествию суток?
Сколько действует ЖК, прежде чем её снимают?
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
25 июля в 11:42
За что конкретно?
Почему испорчен?
Зачем новый?
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
25 июля в 11:28
Опять за старое взялся?)
Акк испорчен, нужно новый регистрировать)
Аpбитр
Аpбитр ответ Угадайте кто (раскрыть)
25 июля в 11:27
Судя по удалённому комментарию за 22.07.20 там и была ЖК.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Аpбитр (раскрыть)
25 июля в 11:18
А за что, стесняюсь спросить, у меня была ЖК? Оповещение не приходило.
makas_39
makas_39
25 июля в 11:15
Мой прогноз оправдался на все 💯!!!! Интересный матч, побольше бы таких!!!!
Аpбитр
Аpбитр ответ Угадайте кто (раскрыть)
25 июля в 11:14
Намеренно Вам бан не хотели давать. У Вас уже была ЖК, получили вторую ЖК, и получился бан на час.
Вопрос закрыт.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (комментарий удален) (раскрыть)
25 июля в 11:01
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    25 июля в 10:58
    У меня вопрос по поводу правомерности моего бана. Я считаю, что отбыл час бана не обосновано. Я не флудил, а лишь ответил пользователю Крюгеру. Прочитайте наш диалог и пересмотрите бан, тут не меня за флуд удалять нужно было, а как минимум комментарий Крюгера убрать под спойлер.
    Тем более ничего оскорбительного я не ответил. Восстановите мой ответ пользователю.
    И ещё момент, Крюгер не угадал, но продолжает меня называть князьком, а это уже похоже на оскорбление.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ dzvinka (раскрыть)
    25 июля в 10:54
    Что со скакуна взять?)
    dzvinka
    dzvinka ответ Ozabot (раскрыть)
    25 июля в 10:05
    да, в целом неплохо сыграли, куда лучше ювы, но и Аталанта мне понравилась... лишь Малиновский криво пробил пеналь.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ozabot (раскрыть)
    25 июля в 09:48, ред.
    Жервиньо на 10 см ниже, чем Сапата, не говоря уже о Лукаку. Какой он крепыш и таран?
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
    25 июля в 08:47, ред.
    Князюк, у твоего Пеналды очередной купленный кабинетный трофей. Ювентусу каждый год сильно помогают судьи и это факт.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Wolf77785 (раскрыть)
    25 июля в 08:06
    Зря барсики тут дежурят. Ни Аталанта ни Интер уже Ювентус не догонят. Так что у Роналду опять трофей, а у соматропинового гормона баранка)))
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    25 июля в 08:04
    Да, тогда стали бы чемпионами.
    Брулин
    Брулин
    25 июля в 07:59
    Милан решил для себя свои задачи с выходом в кубок УЕФА, поэтому с Аталантой сыграл не в полную силу.
    Caniggia
    Caniggia
    25 июля в 07:55
    Эх, походу, Аталанта всё же не выбьет рекордную сотню.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
    25 июля в 07:45, ред.
    Им бы португальского пенальтиста из Ювентуса
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    25 июля в 07:18
    Аталанта сдулась, даже пенку забить не могут
    112910415
    112910415
    25 июля в 06:33
    У Аталанты в любом случае - большое будущее !
    BarSlona
    BarSlona
    25 июля в 03:24
      VAN ARM
      VAN ARM
      25 июля в 03:08
      За такие игры нужно наказывать)))
      Maikl322
      Maikl322 ответ alexgurzan (раскрыть)
      25 июля в 02:40
      Было 3000,теперь все Ок -Спасибо))
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин
      25 июля в 02:07
      Видел не все матчи Аталанты в этом сезоне,но такого никакущего Гомеса я не видел никогда.В этом,мне кажется причина ничьи с Миланом.Будь он в обычной своей форме,Аталанта бы выиграла.
      Артур Слимани
      Артур Слимани
      25 июля в 01:35
        alexgurzan
        alexgurzan ответ Maikl322 (раскрыть)
        25 июля в 01:08
        Что не так?
        Maikl322
        Maikl322
        25 июля в 01:02
        админ а где правильно начисленные баллы за этот матч?
        Ozabot
        Ozabot ответ Шишанутый (раскрыть)
        25 июля в 00:54
        Будь у них в противниках другие команды из Топ-10, то игра была бы с кучей забитых и пропущенных голов.
        А так часто получается, когда две команды, находящиеся на подъеме, начинают тормозить друг с другом и вязнут в центре.
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