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1 : 1
завершен
24 июля 2020, 22:45
пятница
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Стадион Джузеппе Меацца (Милан)
|Чалханоглу Хакан
|1:0
|14’
|34’
|1:1
|Сапата Дуван
|Билья Лукас
|25’
|38’
|Толой Рафаэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Шутало Бошко
|Толой Рафаэль
|57’
|Муриэль Луис
|Малиновский Руслан
|Леау Рафаэл
|Ребич Анте
|60’
|Бонавентура Джакомо
|Чалханоглу Хакан
|61’
|Крунич Раде
|Билья Лукас
|61’
|68’
|Пашалич Марио
|Фройлер Ремо
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|69’
|69’
|Кастань Тимоти
|Госенс Робин
|90’
|Колли Эбрима
|Гомес Алехандро
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|10
|Удары по воротам
|16
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|2
|Удары в створ
|4
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|17
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|3
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|3
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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В принципе, оборона «Аталанты» тоже этим страдает. Ибра все верховые дуэли забрал.
Ну, и дать такому монстру как «Аталанта» нанести всего 4 удара в створ за матч — это хорошая работа Пиоли.
В принципе, оборона «Аталанты» тоже этим страдает. Ибра все верховые дуэли забрал.
Ну, и дать такому монстру как «Аталанта» нанести всего 4 удара в створ за матч — это хорошая работа Пиоли.