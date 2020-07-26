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Ювентус - Сампдория
Болонья - Лечче
Рома - Фиорентина
Верона - Лацио
СПАЛ - Торино
Кальяри - Удинезе

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Сампдория

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    Голы
    Роналду Криштиану
    ассистент Пьянич Миралем     		1:0 45+7’
    Бернардески Федерико 2:0 67’
    Наказания
    Пьянич Миралем 45’
    45+3’ Торсби Мортен
    45+6’ Тонелли Лоренцо
    66’ Янкто Якуб
    Бернардески Федерико 69’
    77’ Торсби Мортен
    Куадрадо Хуан 80’
    Рабьо Адриен 86’
    88’ Депаоли Фабио
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    22’ Лерис Мехди Чабот Жулиан
    Бернардески Федерико Данило 29’
    Игуаин Гонсало Дибала Пауло 40’
    74’ Габбьядини Маноло Янкто Якуб
    Ругани Даниэле де Лигт Матийс 78’
    Бентанкур Родриго Пьянич Миралем 78’
    90+1’ Марони Гонсало Рамирес Гастон
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 14
    		7 Удары в створ 5
    		17 Фолы 13
    		4 Угловые 5
    		3 Офсайды 1
    		62% Владение мячом 38%
    		5 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 06:23
    Что бы их сравнивать, нужно что бы они продолжали оставаться в элите.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
    сегодня в 06:20
    Зато мне нравится. Они любят гадить не по существу , а я люблю их макать носом в их же нечистоты)
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:56
    Закономерная победа в чемпионате совсем не старой сеньоры
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 05:21
    Никто и не сомневался, Юве 9-й раз подряд! Но 10-го не будет - это 100%! Роналду опять пенку не в состоянии забить - старичок дряхлеет на глазах. Дотянет ли до Катара 2022?
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:02
    кое-кому надо пересмотреть пенальти великого Дзюбы : тот не промахивается
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 04:41
    Рон вновь отличился.
    iBragim2102
    iBragim2102
    сегодня в 02:42
    Ура товарищи.
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 02:41
    Болел Юве с победой в чемпионате поздравляю, Криштиану не зря перешел в этот великий клуб и украсил его.
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    сегодня в 02:34, ред.
    Князь и Ювенале не нравится вам столько много хейтеров на ветках Ювентуса ? Так может быть вам стоит самим начать проявлять хоть малейшие уважения к другим командам (Ливерпуль Ман Сити Интер Милан Барселона) .
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 02:29
    Всех болел Юве с победой, были сомнения когда Лацио обыграл Юве,ну потом всё стало на свои места,9 раз подряд. ...у Юве просто нет соперников,или чемпионат слабее стал...вроде этом году и интер...аталанта и Лацио показывал очень хороший футбол. ..мои искреннее поздравления....ну игра Юве как была не понятная...такая и осталась. Курильщик хоть один трофей выиграл в Италии. ..думаю в следующем сезоне будет нормальный тренер. ...как Юве мог его назначить не могу понять.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 02:23
    Да уж, надоел этот Ювентус, но каждый раз соперникам чего-то не хватает в концовке сезона очки теряют на ровном месте, сначала Интер вроде как навязал, птом Лацио, жаль Аталанта поздно включились
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    сегодня в 02:20
    Ювентус с очередным чемпионством!
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 02:09
    Молодцы!
    773sergeytank
    773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 02:08
    К чему это? Эта птичка заменит официального символа индюка на ваших майках?
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 02:08
    В этом сезоне хоть борьба была..
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:05
    Ювентус с очередным чемпионством
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 02:02
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
    сегодня в 01:43
    Да у Ноттингема тоже два кубка лч как у юве,что их тоже сравнивать?
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 01:40
    В твоих мечтах и фанатов Ман Ютд, жаль что к реальности это не имеет никакого отношения)))
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
    сегодня в 01:39
    Ну Блекберн тогда был топом,кстати Кенни Далглиш выйграл Апл для них.а то что Лестер выйграл говориться в премьер лиге нету слабых команд!это вам не Боневенты.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 01:37
    может в музее Интера два кубка лч отобранных у юве
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 01:36
    Пошел вон 30 лет без чемпионства когда как даже дворовые блекберн с лестером брали АПЛ))
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ 773sergeytank (раскрыть)
    сегодня в 01:35
    Было написано в ковычках (кабинетным)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 01:33
    А разве не отобрали кабинетные чашки?когда отправляли в серию Б.
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    сегодня в 01:33
    Чисто от себя. Стамбул. Милан - Ливерпуль. Ювэ?!! Вы так умеете играть?
    773sergeytank
    773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 01:32
    Зачем удалил поздравление? Испугался, что среди своих станешь более адекватным?))
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 01:32
    Никаких даже если. Теперь ждите снова полвека)
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 01:31
    А два трофея куда делись? )
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    На кубке написано юве никогда
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Угадайте кто (раскрыть)
    сегодня в 01:26, ред.
    Возможно да, возможно нет, никто не знает. Но даже если Ливерпуль выиграет титул, все знают, кто будет в этом виноват для тебя)))
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