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2 : 0
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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Роналду Криштиану
ассистент Пьянич Миралем
|1:0
|45+7’
|Бернардески Федерико
|2:0
|67’
|Пьянич Миралем
|45’
|45+3’
|Торсби Мортен
|45+6’
|Тонелли Лоренцо
|66’
|Янкто Якуб
|Бернардески Федерико
|69’
|77’
|Торсби Мортен
|Куадрадо Хуан
|80’
|Рабьо Адриен
|86’
|88’
|Депаоли Фабио
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|22’
|Лерис Мехди
|Чабот Жулиан
|Бернардески Федерико
|Данило
|29’
|Игуаин Гонсало
|Дибала Пауло
|40’
|74’
|Габбьядини Маноло
|Янкто Якуб
|Ругани Даниэле
|де Лигт Матийс
|78’
|Бентанкур Родриго
|Пьянич Миралем
|78’
|90+1’
|Марони Гонсало
|Рамирес Гастон
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|16
|Удары по воротам
|14
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|7
|Удары в створ
|5
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|17
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|1
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|5
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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